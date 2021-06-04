Уроки Питер-форума. Правящая тусовка перед глобальной сменой декораций, - М.Делягин

11:28 05.06.2021 Петербургский экономический форум - от либерального бреда до проблесков разума

Михаил Делягин



Петербургский международный экономический форум, проводимый с конца 90-х, стал одной из традиций правящей и владеющей Россией олигархо-чиновничьей либеральной тусовки. На нем не только согласуют текущую повестку дня, совершают разного рода торжественные мероприятия и обозначают новые направления активности, но и дают понятные лишь "своим" неформальные сигналы в сфере стратегии и культуры.



Новый День

Во внешней политике, например, крайне важными сигналами являются огромное представительство Японии в противовес скромному китайскому, максимальная по численности делегация американского бизнеса при полном отсутствии официального представительства США и пышное представительство Катара при ограниченном присутствии других стран Ближнего Востока (включая Турцию и Израиль).



Не менее красноречивы и культурные аспекты - как традиционные, так и новые.



Милые подробности



Лицом форума, с исчерпывающей полнотой характеризующим реальную направленность государственной политики, стал Даня Милохин - 19-летний "завязавший" с наркотиками после передоза тиктокер, на многих произведший впечатление дегенерата и в прямом смысле слова не способный связать двух слов. Названия его хитов говорят сами за себя: "Я дома" (во время домашнего ареста в виде самоизоляции), "Хавчик", "Подонок", "Дико тусим".



Дело не в Милохине - его можно лишь поздравить (не каждому в 19 лет, да и в более позднем возрасте тоже, удастся затмить президента России) и пожелать стойкости и изобретательности в его жестком бизнесе. Дело - в организаторах ПМЭФ, наглядно и убедительно продемонстрировавших, кого они считают идеальной для себя "ролевой моделью" для российской молодежи.



И для понимания истинного значения ПМЭФ я рекомендую читать сообщения о нем и стенограммы его секций исключительно под Даню Милохина: так будет лучше восприниматься истинный смысл данного мероприятия.



Другими яркими, хотя и сугубо внешними, впечатлениями от ПМЭФ стала гомерическая дороговизна еды. В пародийном паблике "Панорама" даже появилось сообщение о том, что мэр Барнаула якобы продал трехкомнатную квартиру в центре города, чтобы оплатить обед. Впрочем, цена даже присутствия на форуме негосударственных участников такова, что бутылка выдержанного виски за 900 тысяч рублей выглядит вполне соответствующей возможностям и потребностям аудитории. Так, насколько можно судить, малым (!!) предпринимателям предлагали выступать на форуме за 960 тысяч. Когда общественный бизнес-омбудсмен Татулова предала эту историю гласности, организатор ПМЭФ, фонд "Росконгресс", милостиво разрешил ей (и только ей) выступить бесплатно.



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Не вызвала шока и попавшая в соцсети переписка одной из эскортниц (высокооплачиваемых "девушек с пониженной социальной ответственностью"), обслуживающих ПМЭФ, о поступившем ей предложении возглавить один из районов Санкт-Петербурга. Учитывая качество управления Северной столицей, это вполне может привести и к повышению его эффективности.



О формальном же поводе форума - улучшении делового и инвестиционного климата - исчерпывающе высказался единоросс Макаров: "Прогресс налицо - третий день работаем, а еще никого не посадили!"



Шокирующий проблеск разума



Сенсацией ПМЭФ стал министр финансов Силуанов - верный продолжатель дела Кудрина по вымарыванию России искусственно созданным денежным голодом. Он не только назвал саму идею социальной поддержки граждан "детской болезнью левизны", которую надо преодолеть немедленно и со всей решимостью, но и сообщил, причем, что необычно для желеобразной российской власти, не как о намерениях, а как о вполне решенном деле, о полном изъятии доллара из структуры активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ударные сроки - в ближайший месяц. На 1 мая по отчету Минфина на счетах ФНБ находилось свыше 39,8 млрд долл.



Это решение удивительно своей правильностью: уже два года дефицит бюджета США составляет половину его расходов, что хуже, чем в России во времена Гайдара, и планы Байдена по сокращению дефицита выглядят либо по-чубайсовски наглой пропагандой, либо прогнозом, обоснованностью и вменяемостью напоминающим Минэкономразвития РФ.



Таким образом, доллар токсичен уже не из-за возможности кражи американскими властями (в стиле заморозки почти половины международных резервов Казахстана, из-за чего Назарбаеву пришлось давать заведомо нереализуемые обещания разместить американские военные базы на Каспии и в конечном счете уходить в отставку), а просто из-за вульгарной угрозы обесценения.



А вот двукратное, с 15 до 30% (не в общем объеме средств ФНБ, а в той его части, которая хранится в свободных денежных средствах), увеличение доли юаня - ошибка, больше напоминающая провокацию для дискредитации правильной идеи дедолларизации: для Китая эти суммы слишком малы, чтобы помочь, а мы деньги потеряем. Ведь Китай - производящая экономика, и для поддержания производства ему придется ослабить юань. Таким образом, наши ожидаемые потери вырастут вдвое. Пока Китай не делает резервы в рублях, делать резервы в юанях - значит бежать впереди асфальтоукладчика с реактивным двигателем, зачем-то пытаясь ему понравиться.



Точно по той же причине ошибочны (или провокационны) увеличение доли евро с 35 до 40% и сохранение доли иены на уровне 5%.



Снижение доли фунта стерлингов с 10 до 5% - в чистом виде политический жест, причем вполне оправданный, так как английский в своей основе проект Великого Турана - единственный сегодня глобальный проект, прямо и исключительно направленный на наше уничтожение. Коммерчески фунт привлекателен, несмотря на плохую макроэкономическую статистику Англии, но государство как минимум не должно инвестировать в попытки своего уничтожения.



А вот полное отсутствие швейцарского франка в структуре активов ФНБ - очевидная нелепость. Конечно, власти Швейцарии могут вновь начать фиксировать курс франка, как на рубеже нулевых и десятых годов, но надолго их, как и в прошлый раз, не хватит. Такой же ошибкой, происходящей от заскорузлости мышления, представляется и отсутствие вложений, пусть и небольших, в биткоин: при всей волатильности и многочисленных угрозах (от регулятивных до экологических) в среднесрочной перспективе его риски представляются более чем приемлемыми, особенно на фоне рисков евро и юаня.



А вот расширение доли золота представляется совершенно разумным, хотя и столь же совершенно недостаточным. Его доля должна быть намного больше 20%. Возможно, играет роль сопротивление Банка России, который в прошлом году сделал все для стимулирования массового вывоза золота из страны (он стал покупать золото на внутреннем рынке, только дешевле рыночной цены, вынуждая его продавцов вывозить его из России, в первую очередь в Лондон).



Место провозглашения стратегий будущего



ПМЭФ стал, помимо всего прочего, традиционным местом, на котором российские и международные либералы, обслуживающие интересы глобальных финансовых спекулянтов против своих народов, диктуют России ее завтрашний день.



Именно на ПМЭФ в 2012 году Греф публично возмутился самой мысли о допустимости того, чтобы граждане России понимали смысл совершаемых над ними манипуляций якобы отечественной власти, резюмировав суть не только четверти века (к тому времени) национального предательства, но и всей продолжаемой до сего дня политики этого государства.



Именно на ПМЭФ директор-распорядитель МВФ Лагард заявила, что использование денег России на ее собственное благо (в виде смягчения "бюджетного правила") - это "плохая идея".



Именно на ПМЭФ 2017 года Кудрин указал на необходимость повышения пенсионного возраста, не имеющего ни экономического, ни социального оправдания и ставшего главным инструментом дискредитации этой власти в глазах России.



В том же 2017 году президент Путин именно на ПМЭФ скромно предупредил западных "партнеров" об угрозе массовой утраты технологий при продолжении ими агрессивной эгоистичной политики - и объявшее мир беспомощное коронабесие лишь начинает показывать, насколько он был прав.



На нынешнем ПМЭФ тот же Кудрин заявил, что Россия, которую Запад давит экономическими санкциями, теперь должна добровольно принять на себя еще и "ответственность за экологические проблемы". Под ними понимается не почти безнаказанное разрушение олигархами природы и массовое отравление россиян, не реальные опасности "грязных" производств, а высосанная из пальца еще до коронабесия необходимость сокращения выбросов "парниковых газов", в первую очередь углекислого.



И это имеет фундаментальное, стратегическое значение.



Россию будут добивать "углеродным следом"



Либералам совершенно безразлично то, что механизм изменения климата остается для нас таким же неизвестным, как и в античные времена. Безразлично им и то, что их утверждения о влиянии на него человека основаны на полном отрицании исторической статистики (по которой потепления - вплоть до вызревания винограда в Шотландии - наступали и до создания промышленности, а мир сейчас находится скорее в начале нового "малого ледникового периода") и по-чубайсовски наглой, разоблаченной еще в 2009 году в ходе "климатгейта" пропагандистской лжи и подтасовке фактов.



Утратившему идентичность после краха СССР Западу нужна новая религия - и ею стали "глобальное потепление" и необходимое для его остановки "устойчивое развитие", при котором каждое общество выбрасывает не больше углекислого газа, чем потребляет само.



Разумеется, климатические жулики принципиально игнорируют тот самоочевидный факт, что наиболее значимым "парниковым газом" является водяной пар, испаряющийся с поверхности океанов, с которым ничего нельзя сделать, а углекислый газ по своему "парниковому воздействию" сопоставим с природными (например, из болот) выбросами метана, а по эффективности этого воздействия значительно уступает, например, окислам азота.



Разумеется, это правило не касается (или касается в предельно смягченной форме) стран, обладающих суверенитетом и способных постоять за себя: США, Китая, Индии и некоторых других.



Разумеется, когда зависимая от внешнего управления страна (вроде России или Бразилии) обладает огромными лесами, поглощающими больше углекислого газа, чем выделяет ее промышленность, это не принимается в расчет.



Ведь тактическая цель "климатической религии" - подавить конкурентов Запада, заставив платить ему за свои конкурентные преимущества: Евросоюз уже вводит углеродный налог, и российские либералы заставят нас подчиниться этой несусветной наглости и платить его. Стратегическая цель, вероятно, - ликвидировать "лишние" миллиарды населения: ведь, если заставить человека прекратить "производить углеродный след", то есть дышать, он неминуемо умрет.



На ПМЭФ либералы заявили, что России мало платить Евросоюзу 4–6 млрд евро углеродного налога в год - "для начала" Чубайс потребовал полного, "100-процентного" переформатирования всей российской экономики ради, по сути, ее блокирования под предлогом "устойчивого развития". Его можно понять: проведенные им разрушительная приватизация и другие либеральные реформы хоть и нанесли России потери, превысившие потери от нашествия Гитлера, все же пока еще не уничтожили нашу страну. Значит, надо найти новый предлог для ее "полного преобразования", - вероятно, строго по Столыпину: в "навоз, на котором будут произрастать другие народы".



Выступая на ПМЭФ, Кудрин в очередной раз стал пугать аудиторию ожидаемым сокращением мирового спроса на нефть: "если не через десять лет…, то в течение двадцати лет". Автор хорошо помнит прогнозы либеральных "специалистов", по которым российская нефть должна была полностью закончиться в недрах… аж в 2014 году. И в целом прогностические способности Кудрина не вызывали бы ничего, кроме облегченного смеха, если бы на них (в силу его уникального положения в системе российской власти) не строилась вся государственная политика.



Безусловно, нефть не вечна, и для всякого разумного человека это означает рост значения нашего государства как главного источника и генератора развития (как показывают современные исследования, даже в сфере социальных платформ).



Вывод либерала Кудрина, разумеется, строго противоположен: Россия не просто должна смириться с санкционным грузом Запада (и не дай бог отвечать ему встречными активными действиями, приводя его в чувство и вынуждая снять эти санкции).



Россия не просто должна добровольно навьючить на себя бредовый груз сокращения углеродных выбросов, то есть дополнительного ограничения своего развития и платы Западу за то, что он, организовав либеральные реформы, разрушил или украл эффективные технологии и блокирует их распространение в стране (в том числе искусственно организованным его представителями "денежным голодом", вымаривающим не только людей, но и технологии).



Россия, разумеется, должна и еще более "сократить вмешательство государства в экономику", при том, что оно и так практически полностью отказалось от всех своих неотъемлемых обязательств перед народом в социальной и хозяйственной сферах, а с учетом влияния либералов - еще и в сфере безопасности, сделав себя по сути абсолютно бессмысленным для людей и не просто не нужным, но и прямо противостоящим им.



Безусловно, налоговый и административный террор против бизнеса, все более напоминающий "блатной феодализм" (по крылатому выражению академика и многолетнего помощника президента С.Ю. Глазьева), не более допустим и не менее разрушителен, чем оптимизация здравоохранения, повышение пенсионного возраста, "налоговый маневр" и "бюджетное правило".



Но мы прекрасно видим на третьвековом опыте национального предательства, что либеральные заклинания о "свободе" на деле касаются не свободы бизнеса, а лишь свободы олигархов грабить и уничтожать народ при помощи свободы тотального злоупотребления монопольным положением, свободы произвольного завышения цен, свободы снижения качества продукции, включая массовое уничтожение здоровья граждан заведомо разрушающими его продуктами, свободы прямого и наглого грабежа в виде рейдерских захватов всего и вся - от заводов до личных квартир и сараев.



Именно за такую свободу не устают ратовать либералы - именно такую свободу они безнаказанно реализуют против нас, по сути, воплощая в жизнь гитлеровский план "Ост".



Выступления Кудрина, Чубайса и ряда других либералов на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года наглядно показывают направление нового главного удара: теперь Россия должна убить себя уже не ради "демократии, рынка и общечеловеческих ценностей", а ради "минимизации углеродного следа".



Действительно, дышат тут эти русские… сколько еще это можно терпеть? Источник - завтра

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