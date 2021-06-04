Путин: США твердым шагом идут по пути Советского Союза

12:39 05.06.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с типичными проблемами империй – уверенные в собственном могуществе, создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это случилось с СССР.



Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.



Путин отметил, что из Конгресса продолжают идти угрозы, которые делаются "в ходе внутриполитических процессов в США.



"Люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают", - добавил он.



Как "бывший гражданин Советского Союза" Путин рассказал, что "проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки". Такие государства одни "покупают", других "запугивают", с третьими "договариваются", а другим "пригрозят военными кораблями", и считают, что так они решают проблемы.



"Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - заключил президент России.



Евгения Горлова