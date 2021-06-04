Истеблишмент просят подвинуться. Трудящиеся США выходят из спячки, - С.Кожемякин

14:11 05.06.2021 Истеблишмент просят подвинуться. Трудящиеся США выходят из спячки



Американские трудящиеся выходят из многолетней "спячки", все смелее заявляя о своих правах. Правящий класс идет на вынужденные уступки, но готов в любой момент отвоевать их с помощью интриг и террора.



Прогресс неравенства



"Пока вы спали, социалисты захватили Америку!", "Марксисты уничтожили нашу свободу!". Нет, это не цитаты из произведений Айн Рэнд или других бесноватых антикоммунистов. Такими заголовками полнятся сегодня правые издания США и выступления политиков не самого низкого ранга. "Настоящий наш враг - не системный расизм, а системный социализм, который навязывают нам Джо Байден и его демократические союзники. Президент отказался от имиджа умеренного политика и принял образ новоявленного Франклина Рузвельта", - пишет сенатор-республиканец Рик Скотт в журнале "Ньюсуик".



В тех же тонах выдержано открытое письмо отставных генералов. По их словам, поставлен на карту исторически сложившийся образ жизни американцев. Главную линию раскола они видят в конфликте марксистов со сторонниками конституционной свободы, и победа первых, преду-преждают они, поставит под угрозу само существование США.



Чем же заслужил Байден все это? Вскоре после вступления в должность он обнародовал антикризисный план, высокопарно названный "американским планом спасения". Развитием идей стало недавнее послание к нации. В совокупности инициативы новой администрации являют собой довольно смелый вызов неолиберальной траектории, которая была выбрана сорок лет назад при Рональде Рейгане. Она включала снижение налогов, в том числе корпоративных, заморозку заработных плат, сокращение бюджетных расходов.



С уходом Рейгана курс не был свернут, что привело к резкому росту неравенства. Если в 1960-е годы доходы руководителя крупной компании превышали зарплату обычного работника в среднем в 20 раз, то теперь статистика фиксирует 320-кратный разрыв. На 1 процент богатейших американцев приходится 31 процент совокупного богатства, в то время как наименее обеспеченная половина населения страны довольствуется долей в 1,8 процента. Не зашоренные либеральными догмами экономисты поясняют, что производительность труда за последние десятилетия выросла на 70 процентов. А вот почасовая оплата труда работников низкой и средней квалификации осталась с учетом инфляции на том же уровне. Одно это позволило буржуазии изъять дополнительно 50 трлн долл. прибавочного продукта.



Экономическая политика способствует концентрации богатства. При Трампе налог на прибыль корпораций был снижен с 35 до 21 процента. И это не считая лазеек, позволяющих бизнес-империям уходить от налогообложения! В итоге малоимущий американец отдает в виде налогов 18 процентов своего дохода, а его сверхбогатый соотечественник - лишь 3. В руках 10 процентов наиболее состоятельных граждан сосредоточено 89 процентов акций и других ценных бумаг.



Пандемия усилила раскол. Совокупное состояние ста богатейших американцев выросло на 55 процентов - до 2,9 трлн долл., в то время как уровень бедности увеличился с 10,5 до почти 12 процентов. 40 процентов жителей испытывают трудности с повседневными тратами, больше 16 процентов семей с детьми страдают от недоедания. Как отметил известный экономист Джозеф Стиглиц, если США в чем-то преуспевают, так это в росте неравенства.



"Овечьи шкуры" в цене



Подобные обличения из уст критиков неолиберализма не новы. Куда удивительнее, что риторика Байдена не уступает в своей радикальности. "Увеличивается разрыв между небольшим числом людей на самом верху и остальной страной, - заявляет он. - Пришло время корпоративной Америке и самым богатым жителям заплатить справедливую долю. Мы должны вознаграждать труд, а не богатство. Здравоохранение и другие социальные блага должны быть правом, а не привилегией".



Заявления сопровождаются законодательными инициативами. Каждый взрослый американец с годовым доходом ниже 80 тыс. долл. - а это 85 процентов граждан - получит банковский чек на 2 тыс. долл. Пособие по безработице вырастет с 300 до 400 долл. в неделю, налоговые вычеты должны поднять благосостояние малоимущих семей с детьми. Планируется введение отсутствующей в США общенациональной системы оплачиваемых отпусков по болезни, беременности и уходу за ребенком. Реформы затронут и систему образования. Дошкольные учреждения станут бесплатными, подростки из малообеспеченных семей получат гранты для обучения в колледжах.



Средства для антикризисного плана должен дать пересмотр фискальной системы. Верхняя ставка подоходного налога вырастет с 37 до 39,6 процента, а налог на прирост капитала - с 20 до 39,6 процента. Власти обещают бороться с уходом корпораций от налогов. По словам Байдена, 55 из них не платят в казну ни цента, уводя выручку через офшоры. В связи с этим предлагается ввести глобальный налог на прибыль в размере минимум 15 процентов. Если компания заплатит меньше в одной из "налоговых гаваней", разницу ей придется доплатить в США.



Что еще необычнее, Байден выступает за укрепление профсоюзов. Для этого создана специальная рабочая группа. "Не Уолл-стрит построил эту страну, а средний класс. А средний класс создали профсоюзы", - отметил президент.



Заявления, что и говорить, незаурядные. Но вызваны они не внезапным просветлением или, используя терминологию правых кругов, отступничеством. Перед нами вынужденные уступки, на которые капитал пошел исключительно в силу обстоятельств. На это указывают ограниченность и непоследовательность мер. Власть не пошла на введение бесплатных здравоохранения и образования, как требовали представители левого крыла во главе с Берни Сандерсом. Она отложила повышение минимальной почасовой оплаты труда до 15 долл. и юлит в вопросе налоговой реформы. Во время поездки в Луизиану президент допустил повышение корпоративного налога не до 28 процентов, как анонсировалось ранее, а только до 25.



"Нечто невероятное"



И все же значение происходящих процессов нельзя недооценивать. Они свидетельствуют о смещении влево общественных настроений. Согласно проведенному институтом Гэллапа опросу, доля американцев, положительно относящихся к социализму, выросла до 40 процентов, среди молодежи она выше половины. 60-85 процентов американцев выступают за введение бесплатного здравоохранения и образования, повышение налогов для богатых, усиление роли профсоюзов и другие реформы.



В политике это проявляется в росте популярности сил левой ориентации. Коммунистическая партия, насчитывавшая к началу 2019 года чуть более 5 тыс. членов, за два года пополнилась 3,5 тыс. активистов. Численность крупнейшей левой организации - Демократических социалистов Америки (ДСА) - приблизилась к 100 тыс., увеличившись на порядок всего за пять лет. Во время последней серии выборов победили 36 выдвиженцев движения, заняв посты от депутатов горсоветов до членов палаты представителей. Суммарное количество поданных голосов превысило 3 млн. Вокруг движения постепенно группируются другие организации. Решение о присоединении к нему приняла партия "Социалистическая альтернатива".



Учитывая фактически двухпартийную политическую систему, ДСА и ряд других левых движений руководствуются тактикой "давления на власть изнутри и снизу". Первая часть этой формулы включает работу в рамках Демократической партии. Речь идет как о выборах, так и об аппаратной работе. Знаменательное событие произошло в Неваде. На выборах главы местного отделения Демократической партии победила сторонница ДСА Джудит Витмер, большинство мест в аппарате заняли ее единомышленники. О значимости факта говорит буря в ведущих СМИ. "Демократические социалисты осуществили революцию против истеблишмента и захватили целый штат", - заявил телеканал Си-Эн-Эн. "В американской политике произошло нечто невероятное, - не отставала газета "Вашингтон пост". - Теперь мы видим, что социалисты могут быть влиятельными и грозными".



Выдвиженцы организации оказывают давление на исполнительную власть. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо был вынужден отказаться от планов сокращения бюджета государственных больниц и школ и повысить налоги для сверхбогатых. На общегосударственном уровне голос левого крыла Демократической партии прозвучал в ходе агрессии против Палестины. Сандерс, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и другие с трибуны конгресса США потребовали прекращения поддержки Израиля. Это подтолкнуло Белый дом к тому, чтобы потребовать от Биньямина Нетаньяху заключения перемирия с движением ХАМАС.



Второй пункт означает расширение рабочего движения. Приоритетом на ближайшую перспективу ДСА назвала принятие конгрессом закона о защите права на организацию. Его проект включает упрощение создания профсоюзов, рост штрафов за нарушение трудового законодательства и т.д. Это должно облегчить борьбу трудящихся. Фактически парализованная многие годы, она стремительно возрождается. Если за последние двадцать лет в США проходило в среднем 15 крупных забастовок, а участвовало в них порядка 150 тыс. человек в год, то в 2019 году количество стачек выросло до 25, а участников - до 425 тыс. Из-за карантинных ограничений произошел спад, однако его временный характер очевиден. Только за апрель состоялись 6 крупных рабочих протестов с 12,3 тыс. стачечников, что сравнимо с показателями за весь прошлый год.



В Вирджинии больше месяца продолжается забастовка 3 тыс. рабочих завода "Вольво". Они отвергают навязываемое трудовое соглашение, предусматривающее увеличение рабочего дня до 10 часов, индексацию зарплаты ниже уровня инфляции, снижение отчислений на медицинскую страховку и в пенсионные фонды. В Алабаме против сокращения зарплат и небезопасных условий труда протестуют шахтеры горнорудной компании Warrior Met Coal, схожие причины вызвали возмущение портовых рабочих в Бруклине и нефтяников в Техасе. Работодатель последних - корпорация "Эксон Мобил" - сократил за год 14 тыс. сотрудников и заморозил зарплаты. Предложенный сотрудниками трудовой контракт был отвергнут, для продолжения работы компания наняла штрейкбрехеров. Так же поступили владельцы сталелитейного гиганта Allegheny Technologies. Забастовку объявили работники пяти заводов, недовольные массовыми сокращениями и планами закрытия ряда филиалов. Семь лет им не повышают зарплату, а недавно стали вычитать часть оклада для медстраховки.



В конце мая прошла общенациональная забастовка работников сети ресторанов "Макдоналдс". Они требуют повышения минимальной зарплаты до 15 долл., оплачиваемых больничных и права создать профсоюз. Хозяева корпорации, заработавшей за первый квартал этого года свыше 5 млрд долл., обещают выполнить требования, но лишь к 2024 году. Свыше 5 тыс. аспирантов Нью-Йоркского и Колумбийского университетов возмутились низкими стипендиями, контрастирующими с многомиллионными зарплатами и бонусами руководства вузов.



Не прекращают борьбу работники лидера электронной коммерции - корпорации "Амазон". Несмотря на двукратный рост прибыли - до 21 млрд долл. в 2020 году, условия труда остаются кошмарными. 10-часовой рабочий день с двумя получасовыми перерывами, отслеживание передвижений сотрудников и увольнение за малейшие промахи - только часть драконовских мер. Компания всеми способами блокирует появление профсоюзов. Попытка рабочих сортировочного центра в Алабаме завершилась неудачей - начальство развернуло антипрофсоюзную пропаганду, за миллионы долларов наняв консультантов.



Игнорировать столь серьезные сдвиги элиты не могут. Так появляются "планы спасения" и другие подачки. Нет, однако, сомнений, что капитал попытается отыграть уступки при первой возможности. Приметы этого уже есть. Демократическая партия саботирует работу своего отделения в Неваде, власти препятствуют радикализации профсоюзов, пытаясь сделать их послушными придатками буржуазии. Набирают силу неофашистские движения. Жертвами ультраправых экстремистов за последние четыре года стали около 50 человек - почти 80 процентов убийств происходит на идеологической почве.



От прогрессивных сил это требует сплочения и активизации борьбы в интересах трудящихся. Компартия США выдвигает в связи с этим идею народного фронта. Только в нем, считают коммунисты, может выкристаллизоваться сильная и массовая рабочая партия, противостоящая двум ликам капитализма - реформистскому и фашистскому.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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