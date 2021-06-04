Совместное заявление Государственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы

18:02 05.06.2021

На участке госграницы (пограничная точка 12/9 участка "Карамык") 5 июня состоялась рабочая встреча Госкомиссии сторон по делимитации и демаркации Госграницы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы была решена мирным путем.



Стороны подписали протокол о следующем:



- Отвести пограничные посты на 3 км в глубь с каждой стороны.



- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.



- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.



- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.



- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.



- В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.



- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участок Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ№122 до ПТ№129.



- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.



- Стороны договорились строго придерживаться пунктам настоящего протокола.



Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы Кыргызстана К.Ташиев.



Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы Таджикистана С.Ятимов.