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|Совместное заявление Государственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
18:02 05.06.2021
На участке госграницы (пограничная точка 12/9 участка "Карамык") 5 июня состоялась рабочая встреча Госкомиссии сторон по делимитации и демаркации Госграницы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке Государственной границы была решена мирным путем.
Стороны подписали протокол о следующем:
- Отвести пограничные посты на 3 км в глубь с каждой стороны.
- Отвести войска, военные оборудования на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды.
- Было принято решение по использованию пастбищ на этом участке.
- Любые действия на Государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями Сторон.
- Пограничным нарядам Сторон соблюдать линию поведения.
- В средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов.
- Поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участок Государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ№122 до ПТ№129.
- Сторонам провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.
- Стороны договорились строго придерживаться пунктам настоящего протокола.
Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы Кыргызстана К.Ташиев.
Руководитель Госкомиссии по делимитации и демаркации Госграницы Таджикистана С.Ятимов.