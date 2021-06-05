Тень Великого Турана. Кто стоит за Реджепом Эрдоганом, - В.Матузов

00:58 06.06.2021 Тень Великого Турана

Вячеслав Матузов о том, кто стоит за Реджепом Эрдоганом

Игорь Шишкин

5.06.21



"ЗАВТРА". Вячеслав Николаевич, ближневосточные страны - ваше давнее профессиональное направление. Занимаясь им, вы неизбежно сталкивались с ролью Турции в этом регионе. Хотелось бы услышать ваше мнение о нынешней политике этой страны и, главное, о том, кем сегодня Турция является для России - партнером или противником?



Вячеслав МАТУЗОВ. Поскольку арабский мир - это бывший подопечный Османской империи, от Марокко до Персидского залива, до сих пор в Сирии, Ливане, Ираке, Ливии и в других арабских странах Турция играет далеко не последнюю роль.



Да, сегодня Турция находится под санкциями, хотя, конечно, не такими, как Россия или Иран, у нее есть противоречия и с США, и с ЕС. Турции давно отказывают в приеме в Евросоюз, а ведь это вторая страна в НАТО по численности армии!



"ЗАВТРА". Да, после США.



Вячеслав МАТУЗОВ. Но можем ли мы использовать эти противоречия? Тем более что в политике Турции в отношении России и Сирии многое настораживает. Я занимаюсь Сирией давно и вижу, что террористические и бандитские группировки со всего мира проходят в эту страну через территорию Турции совершенно свободно. Более того, на границе с Сирией турки построили специальный отель, использующийся как перевалочная база для боевиков. С кем они идут воевать? С Сирийской и Российской армиями. Поэтому резонный вопрос: действительно ли мы имеем возможность развивать с Турцией партнерские отношения?



А посмотрите на поведение Турции в отношении Крыма. Как она благоволит съездам крымско-татарских сообществ - не тех, которые живут в Крыму, а киевских, дирижируемых джемилевыми и ему подобными! Все они "пасутся" на территории Турции, получая финансовую, политическую и информационную подпитку. И как это согласуется с благовидным обликом этой страны, который лепят порой в наших СМИ c оглядкой на турбизнес?! Но, разумеется, России нужно иметь с Турцией добрососедские, взаимовыгодные отношения, даже несмотря на 17 войн с ней за последние 300 с лишним лет.



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"ЗАВТРА". Да, с Турцией у нас почти никогда не было беспроблемных взаимоотношений. Тем более сейчас, на витке неоосманистских устремлений. И список территорий, на которые распространяются претензии Турции, не может не настораживать окружающие страны, в том числе Россию.



Вячеслав МАТУЗОВ. Турки грезят распространением вплоть до Испании.



"ЗАВТРА". Но туда пока прямо еще не стучатся. А вот о Крыме вспоминают как о Крымском ханстве, которое когда-то было вассальной частью Османской империи. Это противоречит российской геополитике, восстанавливающей наше имперское пространство. Но, с другой стороны, разве турки могут реализовать хоть что-то без взаимодействия с нами?



Вячеслав МАТУЗОВ. Я бы спросил по-другому: а могут ли турки взаимодействовать с США в борьбе против нас? Ведь мы живем не в замкнутом пространстве, где есть только мы и турки. Мы живем в XXI веке. Сегодняшнее самопредставление Турции в статусе имперской неоосманской державы, объединяющей огромные пространства исламского мира, выглядит лишь пожеланием, притом малореальным. Позволят ли натовские хозяева создать эту империю туркам? Никогда!



"ЗАВТРА". Совершенно верно.



Вячеслав МАТУЗОВ. Но с Турцией они активно не борются. Более того, мы видим, что руками турок происходит расчистка пространства исламского мира. Вспомните "арабскую весну", посмотрите, что происходит в Ливии, что могло бы произойти в Египте? А Египет - это ведущая страна арабского мира. Там уже более 100 миллионов населения. Египтян в скором времени, возможно, будет столько же, сколько населения ныне в Российской Федерации!



"ЗАВТРА". Египет и экономически одна из самых сильных держав Африки.



Вячеслав МАТУЗОВ. Турки до сих пор так и не признали законность правительства Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси, который отстранил от власти избранного Мухаммеда Мурси.



"ЗАВТРА". Да, это был государственный переворот.



Вячеслав МАТУЗОВ. Мурси в начале 2010-х годов стал уничтожать структуру власти в Египте и насаждать законы шариата. Египетская армия вмешалась, отстранила президента и провела повторные выборы, которые, без всякого сомнения, выиграл Ас-Сиси.



Но ведь Мухаммеда Мурси в свое время к власти в Египте привели не турки, а ЦРУ. Я видел шифротелеграммы американского посла из Каира в период с 2005 по 2010 год. Прежний президент Египта Хосни Мубарак просил американского президента Обаму: "Прекратите вмешиваться в наши внутренние дела!" Открытым текстом писал ему, что американские сенаторы приезжают в Египет, провоцируют людей к участию в манифестациях, раскачивают ситуацию. А американский журнал "Атлантик" опубликовал материалы о том, как составлялись инструкции по проведению массовых демонстраций в Каире. Приведен полный текст на английском и арабском языках, и там мы видим рекомендации, адресованные руководителям боевых групп ("десяток", "двадцаток" и так далее): условно говоря, завтра в 10 часов состоится демонстрация на площади Тахрир, сбор в такой-то точке, идете до такого-то поворота, там у здания министерства можно пошуметь, далее будет полицейская будка, ее нужно разгромить и атаковать заслон полиции… Причем дается инструктаж, куда бить палками, чтобы нанести максимальный урон здоровью. Много "пошаговых" инструкций.



"ЗАВТРА". Типа "как развернуть народное восстание против антинародного режима".



Вячеслав МАТУЗОВ. Именно. Так называемое народное восстание! А кто были эти руководители "десяток", "двадцаток"? С 2005 по 2010 год шла подготовка этих руководителей в лучших американских вузах: каждое лето организовывались трехмесячные курсы в том же Гарварде.



"ЗАВТРА". Это все напоминает январские события в России. Американское посольство относительно акций в поддержку "берлинского пациента" публиковало сообщения о том, где собираться, куда идти и так далее.



Вячеслав МАТУЗОВ. Методика-то одна. Но с каким размахом сделали это в Египте в 2011–2012 годах! Опубликовать такое количество листовок, брошюр на качественной бумаге - это колоссальные деньги! Таких типографских возможностей в самом Египте не было. Печатали на лучшей издательской базе Ближнего Востока, в Бейруте. Оттуда все эти провокационные листки пересылались в Каир, где и "распределялись" по вожакам народных масс и ниже.



"ЗАВТРА". Но это типичная деятельность американцев. А был ли турецкий "след"?



Вячеслав МАТУЗОВ. К этому обязательно подойдем, а сейчас хочу все-таки остановиться на американцах. Потому что проблема "Братьев-мусульман"* на Ближнем Востоке - это каша, которую заварили американцы. Не турки. Ставленники и участники этой террористической организации тогда пришли к власти не только в Египте в лице Мурси, но и в Тунисе, где в 2011-м стал президентом Монсеф Марзуки.



А кто свергал Муаммара Каддафи? Тоже "Братья-мусульмане" из Мисураты и Триполи. Поэтому, если хотите разобраться в Ближнем Востоке начала XXI века и ранее, читайте хорошенько WikiLeaks! Шифротелеграммы американских послов из всех арабских столиц ясно показывают, что к чему. Американцы поддерживали "Братьев-мусульман" до самого последнего времени и только в 2019 году прекратили требовать от Ас-Сиси сдать власть и передать ее Мурси, поскольку летом 2019-го Мухаммед Мурси скончался в тюрьме. После этого американцы сменили тональность. Сейчас они ближайшие друзья египетского президента, вновь предоставляют ему финансовую помощь, продают оружие - все пошло чередом, как и раньше.



"Братьями-мусульманами"* был полонен не только Египет, но и Иордания. Король этой страны Хусейн (абсолютный монарх!) прямо говорил нашему представителю еще в 1985 году: "Я не имею права "Братьев-мусульман" и пальцем тронуть!", потому что указания они получали от резидентуры ЦРУ, из регионального центра по Ближнему Востоку, расположенного близ Мюнхена.



А теперь посмотрите на сегодняшний статус "Братьев-мусульман"* в ведущих арабских странах Персидского залива. Возьмем Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Там составлены черные списки террористических организаций, где номером один числятся "Братья-мусульмане"*. В Египте, сами понимаете, какая ситуация…



"ЗАВТРА". Поэтому Саудовская Аравия и поддерживала Египет.



Вячеслав МАТУЗОВ. Конечно! Тут общие интересы. И саудиты, и египтяне хорошо знают, кто стоит за "Братьями-мусульманами"* и какие задачи с их помощью решаются, но они не могут бросить вызов США напрямую.



"ЗАВТРА". Как это стыкуется с турецким вектором?



Вячеслав МАТУЗОВ. Эрдоган - отнюдь не чуждый "Братьям-мусульманам" человек. И это еще очень мягко сказано. Ведь когда они отстранили от власти военных в Турции, к власти пришла Партия справедливости и развития - извод "Братьев-мусульман" на турецкий лад. Вот почему эти люди помогали "Братьям-мусульманам" в Сирии, почему до последнего солидаризировались с находившимся в тюрьме Мухаммедом Мурси и даже угрожали египетскому президенту Ас-Сиси.



"ЗАВТРА". Турция не признала тот переворот.



Вячеслав МАТУЗОВ. Не только не признала - турки требовали вернуть на пост прежнего президента и направляли всяческие приветствия в адрес заключенного под стражу Мурси.



Так кто же кем крутит на Ближнем Востоке? Турция рвется к самостоятельной игре в целях создания Османской империи, или американцы толкают Турцию на расчистку пространства, чтобы потом они могли перекроить всю карту в соответствии с планами построения, как они говорят, "Нового Большого Ближнего Востока"?



"ЗАВТРА". То есть Эрдоган не самостоятелен, хоть он и стремится к утопической идее новой империи? Получается, что он является идеологически ангажированным правителем. А откуда корни "Братьев-мусульман"*?



Вячеслав МАТУЗОВ. Появились они в 1928 году, хотя первые проявления этой ассоциации просматриваются еще с 1924 года. Отцом движения считается Хасан аль-Банна из Египта. После распада Османской империи Египет оказался поделен между Францией и Британией.



"ЗАВТРА". Да, после Первой мировой войны.



Вячеслав МАТУЗОВ. Конечно, на основании соглашения Сайкса - Пико, которое разграничило зоны влияния в Египте, Палестине, Иордании, Ираке и странах Залива.



В ту эпоху мир жил под огромным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, в том числе под этим влиянием жил и Ближний Восток. Взоры большевиков тоже были обращены на Восток. После того как Коминтерн понял, что на западном направлении в деле продвижения мировой революции ничего не получается, в 1920 году был организован Съезд народов Востока в Баку. Там присутствовали, в частности, азербайджанский политик и писатель Нариман Нариманов и не нуждающийся в особом представлении Яков Блюмкин. Вот он и был назначен послом в Иран с миссией развернуть трудящихся Востока в сторону мировой революции. Дипломат Федор Раскольников с Ларисой Рейснер, супругой, тоже выдвигается на восточные рубежи: в Турцию, Иран и, чуть позже, в Афганистан.



Коминтерн направляет на Ближний Восток эмиссаров для создания коммунистических партий в арабских странах. Первые компартии создавались в Египте и Палестине (тогда еще никакого Израиля не было, была лишь Палестина - подмандатная территория Британии). Сирийская компартия работала в Сирии и Ливане. Появилась Иракская компартия. То есть шел процесс создания сил, противодействующих британскому мандату над этими территориями. Разумеется, британцы были сильно озабочены проникновением мирового коммунизма в их "подбрюшье", тем более что борьба за национальную независимость после распада Османской империи имела огромную поддержку в ближневосточных странах.



Я хорошо знаю историю этого периода в Сирии, Ливане, Египте. Тогда достаточно было "поднести спичку", и народ поднялся бы на борьбу с британскими колонизаторами. Британию все рассматривали как колонизирующую силу.



"ЗАВТРА". Таковой она и была.



Вячеслав МАТУЗОВ. Естественно. Британцы всегда и везде проявляли себя агрессивными эксплуататорами. И свои интересы сдавать не собирались, поэтому МИ-6 приняла решение создать заслон мировому коммунизму путем организации исламских фанатичных кругов для борьбы с "безбожным коммунизмом".



"ЗАВТРА". Противопоставить советскому влиянию идеологию созданного самими же британцами движения фанатиков-исламистов, что, кстати, спустя полвека повторили американцы в Афганистане.



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, пошла плясать отработанная "трафаретка", которая потом была применена и при создании ИГИЛ* в Сирии и Ираке.



А о делах давно минувших дней красочно написали сами английские разведчики: в Лондоне были изданы мемуары тех, кто работал в британских службах в 30-е годы на египетской территории. Они рассказали, как и для чего "слепили" "Братьев-мусульман". Эта организация в Египте во времена Гамаля Абдель Насера (середина пятидесятых - начало семидесятых годов) представляла уже колоссальную разрушительную силу. Насер ведь пришел к власти не как "красный" или "зеленый" политик, а как националист.



"ЗАВТРА". Не путать с нынешними "зелеными". Зеленый еще и традиционный символический цвет ислама.



Вячеслав МАТУЗОВ. Да. И вот этот человек далеко не сразу пришел к мысли о дружбе с Советским Союзом. Этот период начался для него с Суэцкого кризиса (Тройственной агрессии, как принято называть эти события 1956–1957 годов в арабском мире). Визит Хрущева, присвоение звания Героя Советского Союза Насеру и маршалу Амеру, министру обороны Объединенной Арабской Республики (ОАР), - вехи этого сближения. Такие жесты со стороны советского руководства, как и поставки в середине пятидесятых через Чехословакию новейших вооружений для египетской армии, ставили заслон любой внешней агрессии, не только Тройственной, под которой подразумевались Великобритания, Франция и Израиль. После этого обозначилось явное движение Египта в сторону СССР. Строится Асуанская плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади. Все это - гигантские стройки! Для такой страны, как Египет того времени, это было очень важно. Появилось и сотрудничество в военной области. Но Насер все же колебался, пытался маневрировать между нами и Америкой, поскольку понимал, что американцы держат под контролем то, что создали британцы в 30-е годы.



"ЗАВТРА". То есть "Братьев-мусульман"*, которые к тому времени перешли уже под американцев.



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, стали действовать под эгидой ЦРУ. И начали борьбу против Гамаля Абдель Насера. Те, кто профессионально занимается историей насеровского периода, знают, что главными внутренними врагами Хосни Мубарака, Гамаля Абдель Насера и Мухаммеда Анвара ас-Садата были именно "Братья-мусульмане"*. Насер не хотел беспорядков, он пытался локализовать фундаменталистов, воспрепятствовать их укреплению и политическими шагами, и мерами экономического воздействия. Ему это удавалось. Но вскоре, как известно, "Братья-мусульмане" с помощью группы заговорщиков во главе с лейтенантом Халедом аль-Исламбули убили Анвара Садата. Даже его, сотрудничавшего с американцами. Хотя чему тут удивляться?



"ЗАВТРА". Египетские фундаменталисты были исполнителями, а приказ отдавали, естественно, американцы.



Вячеслав МАТУЗОВ. Когда мы говорим о "Братьях-мусульманах" и подобных им головорезах, надо иметь в виду, что американцы, конечно, не руководят каждым боевиком. Они дают средства и руководят контролерами - проводниками этих идей на местах. А нюансы действий фанатичной массы "в поле" их не интересуют. Экстремисты могут действовать иногда вопреки американским установкам. Взять то же убийство Садата, осуществленное, казалось бы, обыкновенными офицерами армии во время парада. Но не исключено, что Анвар Садат уже не устраивал американцев из-за частых контактов с советским послом Владимиром Виноградовым, как недавно выяснилось из его мемуаров "Наш Ближний Восток".



"ЗАВТРА". ЦРУ могло сработать на опережение.



Вячеслав МАТУЗОВ. Возможно. Так или иначе "Братья-мусульмане" из своей базы - Египта - пошли дальше. В ближайшую землю - Иорданию. Примерно сорок процентов парламента этой страны являются "Братьями-мусульманами", и американцы не позволяют королю менять эту пропорцию! Им всегда нужен рычаг давления на армию и правительство.



Или возьмем Сирию: 1982 год, серия терактов в Дамаске. Как они проводились? В Дамаске жители очень любили мотоциклы, поэтому в городе царил постоянный треск. И вот под эти звуки и начались перестрелки и взрывы; далеко не сразу удавалось определить, где взрывают и кто именно. Хафез Асад понял, что сценарий может повториться и надо срочно менять ситуацию. Потому запретил в столице езду на таких мотоциклах. Взамен были срочно куплены японские трехколесные тележки для развоза овощей и прочего. И в течение месяца Дамаск из трещащей мотоциклетами столицы превратился в тихий, спокойный город.



Но убийства в стране продолжались, экстремисты уже подбирались к сирийскому лидеру. Заговор "Братьев-мусульман" против Хафеза Асада поддерживали американцы. В феврале 1982 года Асад решил жестко решить этот вопрос и окружил танками город Хаму - главную цитадель терроризма, не дававшего покоя стране. И ликвидировал, как тогда казалось - в корне - "Братьев-мусульман".



Но в 1985 году они вновь обозначились в Дамаске, начав убивать советских военных специалистов. Каждую неделю на центральном рынке города находили наших офицеров с перерезанным горлом. А в Сирии было около шести тысяч наших военных советников во главе с генерал-полковником Яшкиным. Это я знаю непосредственно со слов представителя КГБ, который имел поручение встретиться с Хафезом Асадом и передать ему: "Или вы обеспечиваете безопасность советских советников, или мы выводим войска, так как не желаем более подвергать риску жизни наших военных". Хафез Асад ответил, что наголову разбил все сирийские формирования "Братьев-мусульман", а произвол вершат их подельники - набегами из Иордании. И попросил нашего представителя переговорить с иорданским королем Хусейном ибн Талалом, поскольку знал, что они были в хороших отношениях со времен их встреч в Омане. Наш представитель выполнил эту просьбу и поговорил с монархом. Тот прекрасно понимал, что советские вооруженные силы дружественные, что они находятся в Сирии для помощи в деле противостояния Израилю.



"ЗАВТРА". Общему врагу!



Вячеслав МАТУЗОВ. Но при этом король сказал, что не имеет ни малейшего влияния на деятельность "Братьев-мусульман"*, ими руководят американцы, поэтому, мол, договаривайтесь с ними. Таков был "рассвет" наших отношений с Америкой в 1985 году!



Что касается Турции, то там с конца 60-х годов действовала еще одна исламистская организация, нацеленная против "безбожного коммунизма" - "Серые волки". Ее появление - плод работы американской агентуры, захотевшей влить свежую кровь в неоосманистское движение.



И что очень важно: американцами поощрялась и поощряется экспансия не только на юг. Что делают турецкие идеологи на северном направлении? Думаете, озабочены лишь продвижением в Россию огурцов с помидорами? Нет, им важнее продвигать идеологию турецкого государства, а оно основано на идеологии "Братьев-мусульман". И какими бы ни были внутренние или внешние факторы, связанные с провокациями Гюлена, с армейскими кругами, с поставками наших С-400 или газа, - всегда остается фактор влияния на руководство Турции идеологии "Братьев-мусульман".



"ЗАВТРА". А многие по-прежнему считают Эрдогана лишь харизматическим турецким националистом.



Вячеслав МАТУЗОВ. Да, неоосманизм - это его мечта. Американцы смотрят сквозь пальцы на эти турецкие мечты, потому что знают, что в нужный момент могут поставить заслон мечтателям. Трамп не случайно открыто заявил, что Обама - "основатель ИГИЛ*", а сооснователь его - "жуликоватая Хилари Клинтон".



"ЗАВТРА". Кто бы в этом сомневался!



Вячеслав МАТУЗОВ. Американцы позволят Турции завершить этап зачистки макрорегиона, а потом США тем же курдам за счет турок выделят весьма жирный кусок. И Эрдоган тогда уже будет не нужен.



"ЗАВТРА". Как это вяжется с попыткой его свержения в июле 2016-го, за которой торчали "уши" американцев?



Вячеслав МАТУЗОВ. Вопрос здесь такой: было ли это игрой (тактикой) или реальной попыткой сместить? У американцев нет проблем морального выбора, когда они собираются убрать кого-то и поставить другого. Хосни Мубарака, проамериканского человека, - убрали, президента Туниса Бена Али, сверхлояльного к США, - свергли.



А что касается турецкой экспансии в северном направлении, то это не только политическая поддержка Джемилева, спекулирующего на крымском вопросе в пользу Украины и нацменьшинств, но и неоднократная поставка ударных беспилотников Bayraktar TB2 украинской стороне.



"ЗАВТРА". Турки сразу сделали заявление, что это чисто коммерческая сделка, и они готовы продать эти беспилотники и России в еще большем количестве.



Вячеслав МАТУЗОВ. В области вооружения "просто бизнесом" никто никогда не занимается, продажа оружия - это всегда политика.



Надо сказать, что идеология турецких "Братьев-мусульман" включает в себя османские и туранские идеи. Что такое туранская идея? Великий Туран - это, по их мысли, все тюркоязычное население Евразии. То есть взгляды турок обращаются на Татарстан, Чувашию, Башкирию, Якутию, Туву и прочие территории Южной Сибири. Да и не только Южной. Возьмите недавние споры вокруг названия аэропорта в городе Тобольске.



"ЗАВТРА". Уже капитулировали - убрали Ермака.



Вячеслав МАТУЗОВ. Вернее, убрали его имя как идею! И ведь давление чувствовалось нешуточное.



Сейчас в Интернете много исследований о "великих кочевых народах", в которых делается упор на культурные и цивилизационные корни этносов, населяющих Российскую Федерацию, и все они старательно увязываются с Турцией.



И здесь мы опять упираемся в идеологию, которую нам по-прежнему иметь не положено. Без идеологической базы государству, даже огромному, не выстоять!



"ЗАВТРА". Идеологии у нас официально нет. А реально она есть. Это либерализм.



Вячеслав МАТУЗОВ. Это и определенный инструмент, и позиция. Ибо, если у нас нет понимания идеологических целей, то мы оказываемся выброшенными на песок и лежим, как раскрытая ракушка…



"ЗАВТРА". И, не имея внятно сформулированной государством системы ценностей, мы сталкиваемся при этом с чужой, активно продвигаемой идеологией.



Вячеслав МАТУЗОВ. Это больной вопрос, в том числе и в отношении "Братьев-мусульман". И сегодня, когда я читаю сообщения об "исторических" соглашениях, заключенных между британским и турецким министерствами экономики, о создании зоны свободной торговли, что будет иметь решающее значение для дальнейшего развития, первая мысль, которая меня посещает: пусть Эрдоган - мечтатель, пусть он сейчас не агрессивен, но в его правление вершится широкомасштабное воспитание молодежи в духе османско-туранских идей! А у нас никак не могут разработать концепцию единой российской культуры, нашей цивилизации!



В советское время была идея формирования нового типа нации, воспитание нового - советского - человека. А сейчас мы упускаем даже наше ближайшее окружение. В Средней Азии, которую сейчас называют Центральной зачем-то, посмотрите, что творится! Казахстан переходит на латиницу, в Киргизии открываются турецкие университеты! Это что - чисто гуманитарные, просветительские акции, как нас уверяют некоторые?!



"ЗАВТРА". А как вы тогда оцениваете официальные взаимоотношения России и Турции? Наверное, выстраивать отношения из расчета баланса экономических интересов двух государств будет не совсем дальновидно, так как Эрдоган, как вы сказали, зациклен на идеологии, изобретенной для Ближнего и Среднего Востока в Великобритании и Соединенных Штатах.



Вячеслав МАТУЗОВ. Я бы не делал однозначного заключения, что Эрдоган - это чистый "брат-мусульманин", а военные, которые хотели его убрать, - жесткие противники этой идеологии. Там все настолько перемешано, как, впрочем, и почти всегда в жизни… Я полагаю, что президент Турции ведет игру и с нами, и с американцами, исходя из собственной выгоды. Но мы должны смотреть глубже, чтобы его обыграть.



И не стоит зацикливаться на этой фигуре вообще! Сегодня Эрдоган есть у власти, а завтра его нет. А воспитываемое им поколение в российских и бывших союзных республиках он желает подчинить долгосрочным проектам, расписанным отнюдь не в наших интересах. Все это делается неявно, и даже, как кажется порой, не имеет отношения к политике, к попыткам подрыва единства народов Российской Федерации. Но на смену Эрдогану может прийти другой человек, более жесткий, прийти путем "демократических" выборов "по-американски". И у него в руках, скорее всего, окажутся все те инструменты, которые подготовил Эрдоган. Уже сейчас мы видим, на что он покушается, и на примере Сирии, и на примере новой войны в Нагорном Карабахе, в результате которой произошло усиление турецкого влияния в Закавказье.



Еще больнее думать о судьбе Украины. Эрдоган там почетный гость, и Зеленский тоже за Черное море ездит неспроста. И здесь напрашивается ключевой вопрос к российской стороне.



"ЗАВТРА". Какой?



Вячеслав МАТУЗОВ. Их даже несколько… Как происходит выстраивание внешней политики нашего государства? С учетом экономических интересов? Но можно ли позволить себе игнорировать опасности, которые проистекают от слишком тесного экономического сближения с некоторыми соседними недоброжелательно настроенными государствами? Или должны быть специальные решения властей, которые принимали бы во внимание идеологические установки "Братьев-мусульман" и вырабатывали меры по противодействию им? А то все пальчиком грозим, что помидоры да сласти перестанем покупать, если они полезут туда-то и туда-то… А они лезут! И понимают, что никакого финансового кризиса у них не будет - американцы не допустят: будут держать их экономический пузырь в зоне риска, но под своим неусыпным контролем.



Я вижу, что турки творят в Ливии, Сирии, к чему подбираются на Украине. Хочется надеяться, что в России есть планировщики политики, экономики, идеологии с учетом всех этих факторов.



"ЗАВТРА". Вячеслав Николаевич, большое спасибо за эту беседу!



* Запрещенные в РФ террористические организации Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622930280

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