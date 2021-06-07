Давление мирового кризиса и устойчивость КНР. Ч. 1, - В.Петушкова

07:37 07.06.2021

ВЛАДА ПЕТУШКОВА | 07.06.2021



В Китае тесная связка власти и народа сохраняется тысячелетиями



По расчетам Всемирного банка, начиная с последней четверти ХIX века, мировая экономика более десятка раз переживала периоды упадка (рецессии): в 1876, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917-21, 1930-32, 1938, 1945-46, 1975, 1982, 1991, 2009 и 2020 годах. Всемирная рецессия 2020 года – четырнадцатая по счету. Она необычна тем, что прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону снижения более резко, чем когда-либо.



Экономический кризис, затронувший весь мир, характеризуется снижением показателей прироста ВВП повсюду. Китай раньше других крупных стран ввел карантинные меры, и в 2020 году условия функционирования экономики в Китае изменились. Произошел одновременный шок и спроса, и предложения. А когда ограничения со стороны предложения ослабли, слабым продолжал оставаться спрос, сдерживая темпы оживления.



Тем не менее КНР сегодня является одной из немногих стран мира, сохранившей прирост ВВП. По оценке Всемирного банка, сделанной в июле 2020 г., прирост ВВП Китая в 2020 г. должен был составить 1,6%. МВФ прогнозировал для Китая прирост ВВП в 1,9%. Однако КНР превзошла эти ожидания – показатель роста составил 2,3%. В октябре 2020 г. МВФ оценил прирост ВВП Китая в 2021 году в ошеломляющую цифру 8,2%!



В чем секрет успехов китайской экономики, ставшей под влиянием эпидемии в Ухане мобилизационной? Суть государственной экономической политики в КНР выражена в нескольких формулах-лозунгах, которые европейцам мало что скажут. Шаги по стабилизации положения должны предприниматься в "шести областях": занятость; финансы; внешняя торговля; иностранные инвестиции; внутренние инвестиции; рыночные ожидания. Работа ведется на "шести фронтах": защита занятости населения, защита средств к существованию людей, защита рыночных организаций, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, обеспечение устойчивости промышленных цепочек и поставок.



Давление мирового кризиса и устойчивость КНР



Фото: REUTERS/Tingshu Wang



При существующем международном разделении труда ни одна национальная хозяйственная система не может быть признана самодостаточной. Не изолирована и не самодостаточна и экономика Китая. В то же время китайское руководство десятилетиями работало над уменьшением зависимости от внешних факторов.



Политика опоры на собственные силы, акцент на самообеспечение присущи государственной экономической политике КНР на протяжении всей ее истории. В этом – гарантия поступательного развития и залог относительной устойчивости китайской экономики в условиях мирового кризиса.



Согласно официальной статистике, в 2019 г. за счет внутреннего потребления обеспечивалось примерно 58% ВВП Китая. Как утверждают власти, страна вполне способна удовлетворить свои потребности в продовольствии. "Мы готовы обеспечить населению рацион в полном объеме", – говорит глава департамента по контролю над растениеводством Министерства сельского хозяйства и деревни КНР Пань Вэньбо. Представители КНР не раз заявляли, что сокращение иностранных инвестиций не вызовет в стране разрушительных последствий.



Свою роль в эффективном ответе КНР на кризисную ситуацию играют и традиционные ценности конфуцианского общества. "Если коротко сформулировать причину, по которой Китай способен преодолеть гигантский кризис, то она в том, что эта страна в течение тысячелетий не меняла базовую модель управления. Менялись титулатура руководителей, административное деление, но не менялась концепция очень тесной связки власти и народа. Власть требует жесткого соблюдения определенных моральных и этических обязательств, но при этом она во все эпохи очень заботится об этом народе, приблизительно как родители заботятся о ребенке, в том числе наказывая его, если он плохо себя ведет. Как только начинается кризис, власть в Китае сразу же уменьшает налоги, увеличивает снабжение населения, прощает долги (выделено нами. – В.П.)", – пишет известный китаевед А.А. Маслов.



Предполагают, что конфуцианская социокультурная система позволила Китаю прийти к оптимальному взаимодействию директивных и рыночных методов управления экономикой. Заместитель председателя консалтинговой компании CEBR (Centre for Economics and Business Research) Дуглас МакУильямс говорит: "Они [китайцы], кажется, пытаются создать централизованный контроль на одном уровне, но вполне свободную рыночную экономику на другом. Свободный рынок помогает им двигаться вперед особенно в таких областях, как технологии".



При этом средний китаец будет всегда оставаться намного беднее, чем средний американец даже после того, как Китай станет крупнейшей экономикой мира, учитывая, что население КНР в четыре раза больше населения США.



Пассажирские перевозки, система доставки и магазины в Китае частные, но роста цен под влиянием кризисных явлений 2020 – начала 2021 гг. в Китае не было, так как власти сразу установили контроль над ценообразованием. НДС, который в Китае составляет 6–8%, был снижен или обнулен.



Давление мирового кризиса и устойчивость КНР



Фото: REUTERS/Thomas Peter



Каким образом в многонаселенном Китае удалось добиться соблюдения карантинных ограничений и поставить под контроль распространение эпидемии? В провинции Хубэй, главным городом которой является Ухань (центр распространения эпидемии), был быстро установлен контроль над пассажирскими перевозками, в приказном прядке был закрыт город. Свою роль сыграла полностью вступившая в силу в 2020 г. система социального рейтинга, или "социального кредитования".



Эта система в КНР – пример государственного контроля, предусматривающего систему общественной оценки отдельных граждан по разным параметрам. Каждому гражданину КНР присваивается рейтинг; за отсутствие нарушений закона, за полезную общественную деятельность ему начисляются баллы, за проступки разной степени тяжести баллы вычитаются. Санкциями для обладателей низких рейтингов могут быть запрет на работу в госучреждениях, отказ в социальном обеспечении, особо тщательный досмотр на таможне и др. В условиях эпидемиологической опасности проступком могут стать нахождение в неположенном месте без маски, выход за пределы определяемого местным карантином пространства. Отслеживают поведение граждан электронные программы, установленные на мобильные устройства всех жителей КНР.



(Окончание следует)