ЛГБТ – новое американское оружие? - А.Соколов

07:39 07.06.2021

ЛГБТ – новое американское оружие?

Агентство USAID Ukraine запустило проект по продвижению квир-культуры в Донбассе

Андрей Соколов

04.06.2021



"Реализация этого проекта, – с гордостью отмечают в Киеве, – стала возможной благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию USAID Ukraine) #USAID #ВостокВозможностей". Другими словами, поняв, что Донбасс силой оружия никак не вернуть, в Киеве и их американские кураторы решили заняться разложением Донбасса изнутри путем навязывания им "западных ценностей", в том числе через квир-культуру.



Идея настолько одиозна, что ею возмутился даже автор издания American Conservative Род Дреер, в статье под заголовком "США финансируют поборников квир-культуры" называя это "культурным империализмом".



"Агентство США по международному развитию (USAID), – пишет он, – использует доллары налогоплательщиков для распространения квир-культуры в Донбассе и навязывания пророссийским силам пропагандистского переворота. Кроме того, проект "КиевПрайд" спонсируется посольством США в Киеве. Это - самый что ни на есть культурный империализм. Американские вузовские профессора и ученые левых взглядов любят говорить о том, как они собираются "деколонизировать учебную программу" в университетах, но, конечно же, речь идет как раз о навязывании западных культурных норм не желающим этого народам "отсталых" стран.



Интересно, почему правительство США активно поддерживает "Прайд" в восточноевропейских странах, но не может особо что сказать, например, о "Прайде" в Эр-Рияде?



Почему они уважают культурные нормы арабских стран, но не считаются с культурными нормами стран Центральной и Восточной Европы?", – вопрошает Род Дреер.



"Неужели, – продолжает он, – Вашингтон действительно считает, что жители Донбасса жаждут, чтобы их приобщили к квир-культуре поборники этой культуры, финансируемые Соединенными Штатами? Как, по их мнению, жители Донбасса на это отреагируют? Эти стратеги являются теми же самыми идеологическими гениями, которые втянули нас в войну в Ираке, уверенные, что в душе все иракцы были либерал-демократами, ожидавшими освобождения. Это те же идеологические гении, которые превратили Ливию из коррумпированной, но стабильной и реабилитированной автократии в гоббсовское скопление воюющих городов-государств и убежище для джихадистов".



То, что США и в самом деле взяли ЛГБТ-сообщество "на вооружение" в самом буквальном смысле этого слова, подтверждает тот факт, что президент США Джо Байден снял недавно введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в армии США.



Тема ЛГБТ уже активно используется в рекламе набора в вооруженные силы Америки. Это уже вызвало иронические комментарии в других странах, на что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская армия не была и не будет уязвимой, несмотря на возможность представителям ЛГБТ-сообщества служить в ней.



"Вооруженные силы США не являются уязвимыми и никогда не будут таковыми. Я считаю, что наши противники, в том числе китайцы и русские, стремятся спекулировать на подобных заявлениях", – попытался оправдаться американский министр.



Однако понятно, что фотографии и ролики целующихся взасос однополых пар в военной форме вряд ли будут способствовать повышению престижа и боеспособности армии США.



Наступление и на Россию



Но США не только насаждают "новые ценности" в своей собственной стране. Прикрываясь лозунгами толерантности и защиты прав секс-меньшинств, они взяли на вооружение квир-культуру для разложения стран Восточной Европы и России изнутри. Достаточно вспомнить о флаге ЛГБТ, который демонстративно вывесили недавно на посольстве США в Москве американские дипломаты.



Американские фонды выделили еще в 2017 году почти $2 млн на борьбу с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Соответствующий отчет подготовила благотворительная организация "Российский фонд свободы". Грантополучатели должны были противодействовать направленным против пропаганды ЛГБТ законодательным мерам.



Американский "Российский фонд свободы" умышленно не упоминал в своем отчете названия НКО, получивших такое финансирование. "По причине существующих угроз безопасности для россиян и российских организаций, поддерживающих права человека для ЛГБТ, информация о получателях не разглашается", – говорилось в отчете.



На территории России, по информации СМИ, действуют несколько подобных НКО, занимающихся пропагандой таких "западных ценностей". К примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, а также кинофестиваль "Бок о бок" и региональная инициативная группа "Максимум".



Так, кинофестиваль гей-культуры "Бок о бок" уже постоянно проводится в нашей стране, о чем уже писало "Столетие". Вот, что пишут сами организаторы этого фестиваля на своем сайте в разделе, многозначительно озаглавленном "Миссия": "Мы стремимся создать открытое культурное пространство, в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди и все другие смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность… Показывая кино, мы создаем широкое пространство для дискуссий с обществом, развенчивая мифы и бросая вызов стереотипам, которые все еще тормозят развитие ЛГБТ-сообщества в России. Выстраивая позитивный диалог, мы вносим вклад в защиту прав ЛГБТ-сообщества и способствуем изменениям в российском обществе – большей открытости и принятию ЛГБТ-сообщества".



При этом устроители фестиваля не раз признавались, что его "партнерами" являются консульства Канады, Швеции, Израиля, Норвегии и США (до того, как оно было закрыто). А в освещении фестиваля активно задействованы медиа, сплошь замеченные в антироссийской пропаганде, русофобии, борьбе с "режимом", а также вовсе имеющие статус иностранного агента.



С 2019-го по 2020 год Пражский центр гражданского общества организовал более 20 грантовых и стипендиальных программ, ориентированных на "демократизацию России" на сумму более 180 миллионов рублей. В частности, эти программы направлены на популяризацию идей ЛГБТ-сообщества и смягчение законодательства в сфере потребления наркотиков.



А Шведский институт выделил на популяризацию идей ЛГБТ в нашей стране и стимулирование правозащитной деятельности более 140 миллионов рублей.



Инструмент в руках западных элит



Как считает декан факультета политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, с помощью сторонников ЛГБТ-сообщества лоббисты "раскачивают" россиян, настраивая их против действующей власти. Хотя на самом деле и в России, как и в Донбассе, наоборот, такие "ценности" вызывают у большинства людей резкое отторжение.



"ЛГБТ-движение и примкнувшие к нему феминистки являются инструментами в руках элит США и Западной Европы в противостоянии с Россией, – делает вывод на сайте EurAsiaDaily политолог Петр Македонцев. – Их целью является нанесение удара по рынку труда, национальной культуре, семье, а пропаганда ЛГБТ является инструментом для сокращения численности населения России, прежде всего славянского".



Как известно, население России и без того находится сейчас в "демографической яме", и задача увеличения численности ее населения сегодня для государства – важнейшая. Для этого нам необходима эффективная защита от агрессивной ЛГБТ-пропаганды, разрушающей российское общество. Крики о защите прав сексуальных меньшинств являются на самом деле дымовой завесой, прикрывающей истинные цели ЛГБТ-активистов и их западных покровителей. В настоящий момент, когда особенно важно единство нации, делается очередная попытка расколоть ее, ударив по семье – основе любого общества.



Так что активно спонсируемая США пропаганда ЛГБТ не только в Донбассе, но и в России и в самом деле – новое оружие Запада в борьбе за уничтожение нашей страны.