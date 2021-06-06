Триумф турецкой разведки в Туркестане и провал турецких симпатий в Киргизии, - А.Асалыоглу

08:04 07.06.2021

Похищение человека в Бишкеке превратилось в международный скандал

АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 6 июня 2021, 18:20 - REGNUM 6 дней назад в Бишкеке, возле своего дома, был похищен Орхан Инанды, президент сети лицеев "Сапат", работающих в Киргизии. После того, как о случившемся стало известно общественности, ученики Инанды, родители, учителя, граждане Киргизии провели акции протеста перед посольством Турции в Бишкеке, парламентом Киргизии, офисом ООН в Бишкеке и в других местах. Когда к произошедшим событиям подключились ООН и международные правозащитные организации, Анкара начала переводить стрелки на Бишкек.



Примечательно, что проживающий в Турции публицист близкой к правительству ПСР газеты Sabah Ферхат Унлю в своей статье под названием "Нерешительность секретной службы" делится подробной информацией об Орхане Инанды, похищенном вечером 31 мая. В этой же статье он заявил: "Киргизская полиция с целью изучения принадлежащего Инанды автомобиля и расследования таинственного (!) происшествия создала "следственно-оперативную группу, состоящую из опытных следователей". Однако лица, остановившие автомобиль Инанды, были сотрудниками киргизской секретной службы - Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ). Иными словами, если это и было операцией, то это была операция, проведенная киргизской спецслужбой", - тем самым автор возлагает всю ответственность за этот инцидент на президента Киргизии.



До сегодняшнего дня все данные свидетельствовали о том, что Орхан Инанды был похищен турецкой разведкой. Супруга Орхана Инанды Рейхан Инанды опубликовала следующий комментарий в своем аккаунте в социальной сети:



@reyhaninandi: Мой супруг удерживается в заложниках в турецком посольстве. Дорогой мой киргизский народ! Начиная с 31 мая мы постоянно, без остановки, пытаемся дозвониться моему супругу Орхану Инанды. У нас появилась информация о том, что моего супруга в настоящее время насильно удерживают в здании турецкого посольства.



Ильхам Атус опубликовал следующее сообщение в поддержку комментария:



@ilham_atus: По сообщению супруги, Abducted#Kyrgyznational #Orhanİnandı, по последней информации, он подвергается пыткам в турецком посольстве #TürkBüyükelçiliği, и, возможно, турецкая сторона, пытаясь смягчить ситуацию, пытается заставить его подписать документы, чтобы он был лишен киргизского гражданства.



Адвокат семьи Инанды опубликовала на своей странице в Facebook пояснения Рейхан Инанды:



https://www.facebook.com/taalaygul.toktakunova: Мой супруг удерживается в заложниках в турецком посольстве. Дорогой киргизский народ! Начиная с 31 мая, мы постоянно, без остановки, пытаемся дозвониться моему супругу Орхану Инанды. У нас появилась информация о том, что моего супруга в настоящее время насильно удерживают в здании турецкого посольства. Орхан Инанды подвергается пыткам, его пытаются заставить подписать документы об отказе от киргизского гражданства. Потом его вывезут из Киргизии. Нынешняя власть в Турции, прибегая к тем же методам, выдвигая ложные обвинения в том, что они террористы, похищала волонтеров в сфере образования из разных стран мира и доставляла в Турцию. Орхан Инанды является гражданином Киргизии. Он больше не гражданин Турции. Я прошу вас не допустить, чтобы ваш гражданин был незаконно вывезен в Турцию и подвергся бесчеловечному обращению. Уважаемый Президент, дорогой киргизский народ, уважаемые выпускники Сапат и родители! Пожалуйста, спасите Орхана Инанды, который вас очень уважает и ценит. Прошу вас помочь. Спасибо.



Пользователь Мерьем Яман поддерживает это сообщение следующим комментарием:



@EmeryemYaman: В любой стране похищение людей и пытки являются преступлением. Однажды перед судом предстанут те, кто осуществляет пытки.



Студент университета Юсуф Карани публикует следующий комментарий:



@yasufkarani: Правительство, разрушившее за последние 10 лет ценности Турции, пытается заставить замолчать оппозиционеров посредством похищения преподавателей. Но это аморальный способ.



Журналист Мехмет Йылмаз комментирует это словами:



@Galvaoskop: Генеральный директор лицеев в Киргизии был похищен Национальной разведывательной организацией Турции (MİT). Всем известно, что он все еще находится в Киргизии. Прилетевший за ним самолет ждет в аэропорту.



6 июня 2021

Ариф Асалыоглу