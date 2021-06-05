Скончался от КОВИ кыргызский сатирик-юморист Рахман Разыков

08:16 07.06.2021

Скончался юморист и сатирик Рахман Разыков. Информацию подтвердили его коллеги и близкие 7 июня.



По предварительным данным, у него была пневмония, проходил лечение в медицинском учреждении в городе Ош. Вчера, 6 июня его состояние резко ухудшилось. Утром 7 июня Рахман Разыков скончался.



Как сообщил в комментарии Turmush координатор Министерства здравоохранения и социального развития по городу Ош Кыялбек Ташполотов, в течение последних 10 дней Рахман Разыков был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "В течение недели он лечился дома, после чего в тяжелом состоянии поступил к нам. У него был сахарный диабет, повышенное давление. Врачи оказали всю необходимую помощь, у нас есть все разновидности оборудования по искусственной вентиляции легких. У него было 50% поражения легких. Причина смерти - коронавирус и сопутствующие хронические заболевания", - проинформировал Ташполотов.



Разыкову было 66 лет.



Р.Разыков является основателем творческих коллективов "Таң жылдызы", "Бешилик", "Беш кемпир". Родился 12 мая в 1955 году в селе Савай Кара-Суйского района Ошской области.