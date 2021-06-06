Киргизия и Таджикистан развелись цивилизованно, - "Къ"

08:58 07.06.2021

Страны договорились о взаимном отведении войск на спорном участке



"Коммерсантъ" от 06.06.2021,



Киргизия и Таджикистан взаимно перенесли пограничные посты вглубь своей территории на три километра от спорного участка границы, где 4 июня чуть не произошло новое столкновение. Это решение стало результатом переговоров глав спецслужб двух стран, которые шли два дня - 4 и 5 июня. Договоренности также предполагают отвод войск "к местам постоянной дислокации" и ускоренную делимитацию на одном из участков. По мнению собеседников "Ъ" в Бишкеке, Душанбе и Москве, подписание такого документа можно назвать успехом, но куда важнее будет следить за точностью его исполнения.



Ситуация на киргизо-таджикской границе заметно улучшилась: в субботу, 5 июня правительственные комиссии двух стран приняли важное решение, которое удалось реализовать уже в воскресенье. "По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен",- заявили агентству "РИА Новости" в погранслужбе Киргизии, уточнив, что сами пограничники "продолжат нести службу в усиленном режиме".



Правительственные комиссии из Душанбе и Бишкека встретились в символическом месте - на пограничном участке Карамык, где буквально за день до этого чуть не произошло новое столкновение. Тогда киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они установили "на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области" контейнер, углубившись на целый километр вглубь киргизской территории. В Таджикистане, в свою очередь, уверяли, что эта территория согласована и принадлежит им.



Учитывая, что всего месяц назад на границе двух стран (правда, на другом участке) шли полномасштабные бои, унесшие жизни более чем 50 человек, этот инцидент вызвал серьезное беспокойство.

В тот же день, 4 июня, в Унжу-Булак выехал глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, который встретился со своим таджикским коллегой (спецслужба в Таджикистане тоже называется ГКНБ) - Саймумином Ятиевым. Правда, в первый день переговоров результатов добиться не удалось. Судя по всему, власти Киргизии даже готовились к худшему - вечером они даже начали эвакуацию жителей приграничных сел.



Напряжения добавила и авария вертолета, на котором летели сотрудники ГКНБ Киргизии, сопровождавшие господина Ташиева. Жертв, как утверждает киргизская редакция Sputnik и другое местное издание 24.kg, нет, однако после жесткой посадки вертолет полностью сгорел.



Зато уже 5 июня сторонам удалось подписать протокол из восьми пунктов, главные из которых - взаимный перенос пограничных постов на спорном участке на три километра от границы и отвод войск "к местам постоянной дислокации".

На границе, в свою очередь, должны остаться лишь "штатные пограничные наряды", которые тем не менее будут работать в усиленном режиме.



Другие договоренности предписывают "в кратчайшие сроки завершить описание участка госграницы от погранточки №12/2 до погранточки №12/9", "провести разъяснительную работу с населением приграничных сел" и "передавать СМИ только согласованную обеими сторонами информацию, соблюдая ранее подписанный протокол". Это особенно важно, учитывая, что некоторые эксперты считают толчком к апрельскому столкновению именно неудачное высказывание Камчыбека Ташиева - он заявил, что таджикский анклав Ворух может быть обменян на другие приграничные территории.



Как сообщило агентство "Интерфакс", сразу после подписания договоренностей эвакуированные жителей приграничных сел вернулись в свои дома.



Киргизский политолог, бывший советник премьер-министра страны Кубатбек Рахимов в беседе с "Ъ" сравнил произошедшее на границе с вакцинацией.

"Наверное, надо переболеть чем-либо, чтобы понять важность профилактических мер,- сказал он.- Последний инцидент совсем не похож на предпоследний. Если в Баткене, где шли бои, население живет в шахматном порядке, то в Чон-Алайском районе граница проходит по незаселенным горным перевалам. И именно поэтому пограничные посты удалось перенести на целых три километра - там есть где развернуться. Договоренность вышла слишком демонстративной и ориентированной на пиар, но свой плюс тоже есть - обе стороны показали договороспособность и проверили степень напряжения в обществе".



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"Положительным знаком" происшедшее назвал и таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. "Создается определенный пояс безопасности, чтобы исключить возникновение вооруженных инцидентов между силовиками обеих стран",- пояснил он "Ъ". По его мнению, после апрельских событий вокруг водозабора "Головной" власти двух стран решили заняться давней проблемой всерьез. При этом фактор нестабильности он видит именно в Киргизии, где, по его словам, тандем президента страны Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева из-за сложной внутриполитической ситуации "вынужден демонстрировать обществу свою жесткую позицию по пограничным делам".



Популярную версию о том, что делимитация границы не проводится сознательно, чтобы сохранить возможность для контрабанды, господин Муллоджанов отверг.

"Никто уже давно не тащит груз по тропам,- заверил он.- Весь нелегальный поток идет открыто через границу по неформальным договоренностям. Демаркация на этот поток абсолютно не повлияет".



Правда, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов не был столь оптимистичен. "Подписание протокола можно приветствовать, однако поверить в его четкое исполнение очень сложно,- сказал он "Ъ".- До этого пограничники не всегда согласовывали свои действия не только друг с другом, но и с собственным начальством, что и приводило к инцидентам. Например, логика таджикской стороны, решившей устанавливать контейнер именно сейчас, на фоне столь серьезной напряженности, совершенно непонятна. Мне сложно поверить, что киргизы и таджики смогут урегулировать этот вопрос, опираясь исключительно на свою сознательность без внешнего наблюдателя".



Кирилл Кривошеев