Молдавия: десять лет имитации реформ, - Зураб Тодуа

09:23 07.06.2021

В стране назрела смена политического класса



Об авторе: Зураб Тодуа – историк, политолог.

6.06.21



Майя Санду пока возглавляет рейтинг молдавских политиков.

В Республике Молдова стартовала кампания по досрочным выборам парламента. Выборы должны состояться 11 июля. Предыдущий состав парламента был распущен потому, что он был избран в условиях захваченного государства и лишь в малой степени соответствовал интересам граждан. В 2015–2019 годах все основные государственные учреждения страны находились под контролем Демократической партии Молдовы (ДПМ) и ее лидера олигарха Влада Плахотнюка.

В результате "революции послов" в июне 2019 года Владимир Плахотнюк бежал из страны. Россия и США впервые единым фронтом выступили против олигархического режима в Молдавии и помогли создать условия для возвращения страны в правовое поле. Однако шанс на очищение правящего класса и государственных структур от ставленников олигарха был упущен. Вместо того чтобы провести досрочные парламентские выборы в разумные сроки, Партия социалистов (ПСРМ) и Игорь Додон затягивали их всеми возможными способами, рассчитывая выгодно приобщиться к теневым схемам и комбинациям, которые действовали при олигархе. Помимо прочего, парламент оказался недееспособен. Он так и не смог сформировать более-менее компетентное, устойчивое правительство.



Главными соперниками на предстоящих выборах считают блок ПСРМ-ПКРМ (социалистов и коммунистов) и партию PAS (партия "Действие и солидарность") Майи Санду. В пользу PAS работает фактор победы Санду на президентских выборах осенью прошлого года. Но у нее слабая команда, составленная во многом из сотрудников различных НПО. У них богатый опыт написания пространных программ на темы "реформ, демократии, европейских ценностей" и освоения грантов, но мало представления о реальных нуждах и проблемах людей.



Дополняет этот ансамбль весьма странный и довольно мрачный и.о. председателя партии Игорь Гроссу. Почти каждое его заявление носит скандальный характер. Сотрудникам аппарата PAS постоянно приходится его корректировать, дабы "сгладить углы" и негативные впечатления.



Партия Санду не проявляет пока и должных бойцовских качеств. Первые же выпады против списка PAS, которые последовали со стороны очевидных спойлеров, привели к тому, что с выборов снялась популярная (как утверждают местные СМИ) у молдавских гастарбайтеров в Европе радиоведущая Наталья Албот. И, похоже, под угрозой находятся еще несколько человек. Вместо ожидаемого жесткого ответа и уверенной защиты членов своей команды сторонники PAS, к своему удивлению, услышали лишь маловразумительные заявления все того же златоуста Игоря Гроссу.



Если так пойдет и дальше, то прогнозы, на которые были щедры сторонники PAS до начала выборов, что они, мол, займут не менее половины мест в парламенте, окажутся элементарным шапкозакидательством.



На левом фланге Партия социалистов и Партия коммунистов под предлогом объединения левых сил перед угрозой Запада создали предвыборный блок. Для членов и сторонников обеих партий это решение оказалось неожиданным. Предыдущие десять лет Владимир Воронин (лидер коммунистов) и Игорь Додон (лидер социалистов) отзывались друг о друге исключительно негативно и нелицеприятно, порой опускаясь до откровенных оскорблений.



Сегодня лидеры блока договорились на время забыть прежние обиды. Теперь все силы брошены на демонизацию правых. Телеканалы Партии социалистов пугают людей танками НАТО и боевыми геями сверх всякой меры. Впрочем, подобная пропаганда, рассчитанная на невзыскательного избирателя, далеко не всегда находит отклик у людей. Все больше тех, кто не склонен выслушивать примитивные страшилки, но помнит о различных коррупционных скандалах последнего времени.



Предвыборные штабы партии PAS и блока ПСРМ/ПКРМ явно испытывают трудности с генерацией свежих идей и креативом. Они используют устаревшие предвыборные технологии, вероятно, надеясь на то, что хорошие деньги и контроль над традиционными СМИ, прежде всего телевидением, обеспечит им симпатии масс.



Главная проблема этих партий состоит в том, что они так или иначе уже были во власти. У них была возможность проявить все свои способности. Есть серьезные сомнения в том, что после выборов в недрах этих партий вдруг откроются неведомые чакры, из которых польются прорывные идеи и инициативы. Ведь и партия Майи Санду, и социалисты Игоря Додона в немалой степени ответственны за нынешнее тяжелое положение Молдавии.



Между тем в августе исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости Республики Молдова. Результаты, с которыми страна подошла к этой дате, выглядят удручающими. Промышленности давно нет, она перестала существовать еще в 90-е годы. Сегодня студентам в вузах как легенду рассказывают о том, что в Советской Молдавии когда-то выпускали трактора, телевизоры, магнитофоны, холодильники, разнообразные насосы, высокотехнологичные части и детали для космических ракет, боевых и гражданских самолетов. Сельское хозяйство разорено. Малый и средний бизнес задавлен репрессивной налоговой политикой. Почти половина трудоспособного населения – около миллиона человек – постоянно находится на заработках в странах Европы и в России, ибо в Молдавии они никому не нужны, разве что только перед выборами.



Никто уже не вспоминает об обещаниях "завалить Европу молдавскими помидорами" и покорить уникальным вином. Своих овощей и фруктов практически не осталось – на прилавках супермаркетов и рынков в основном доминирует продукция восточноевропейских стран и Турции.



Это системный провал правящего класса, представители которого – чиновники, судьи, прокуроры – являются главными бенефициарами независимости. Они контролируют финансовые потоки, покрывают серые схемы и комбинации, распоряжаются бюджетом, распределяют кредиты и гранты. Они строят себе особняки и дворцы, покупают люксовые автомобили, которые потом в декларациях без зазрения совести записывают как имущество, сравнимое по цене с хижиной бедняка.



Известие о том, что ЕС решил направить в Молдову 600 млн евро для преодоления последствий пандемии, не вызвало ровным счетом никакой реакции у граждан. Всем понятно, что та часть суммы, которая все-таки дойдет до Молдавии, будет "освоена" с таким же эффектом, как и предыдущие несколько миллиардов, полученных на "реформы". Деньги европейских партнеров в Молдавии растворяются бесследно, чтобы потом проявиться в виде новых кварталов элитной недвижимости и прибыльного бизнеса для "своих".



Глубокое разочарование общества в правящем классе, представители которого за последние десять лет не раз удивляли людей гибкостью и безразмерностью своих "принципов и ценностей", создает благоприятные условия для новых политических проектов.



К числу таковых можно отнести Партию коллективного действия – Гражданский Конгресс и с определенными оговорками партию Ренато Усатого. С оговорками потому, что Усатый уже не новичок в политике. В 2014 году его партию снимали с выборов, а в 2020-м на выборах президента он набрал 17% голосов избирателей. В случае проведения эффективной предвыборной кампании эти политические формирования могут рассчитывать на голоса неопределившихся избирателей, число которых сегодня как никогда велико – около 35–40%.



Смена политического класса в Молдавии назрела давно. Есть основания полагать, что предстоящие досрочные выборы наконец запустят этот процесс. Во всяком случае, уже сейчас можно констатировать, что результаты выборов не оправдают надежд лидеров PAS и блока ПСРМ/ПКРМ, не приведут к преобладанию одной партии в парламенте и вынудят сойти с политической сцены когорту "птенцов" Владимира Плахотнюка.



Это будут очищающие выборы.