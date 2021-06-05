Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым

09:28 07.06.2021

Политолог Данияр Ашимбаев изучил принципы кадровой политики, унаследованные Касым-Жомартом Токаевым



Вячеслав Щекунских, ia-centr.ru, 3 июня



Чуть больше двух лет прошло с официального начала казахстанского транзита. Какой человеческий капитал оставил Нурсултан Назарбаев своему преемнику – анализирует Данияр Ашимбаев.

– Данияр Рахманович, что можно сказать о традиции формирования "ближнего круга" у президентов Казахстана? Можно ли отметить, что Токаев расставляет своих людей, реализуя кадровую политику?

– "Свои кадры" – понятие растяжимое. Если мы возьмем принципы кадровой политики при Назарбаеве, то увидим, что таких принципов и различных схем было множество. Ставка чисто на "своих", как уже показала история, не всегда себя оправдывает. Среди "своих" должны быть специалисты. И чем выше уровень политика, руководителя, тем его команда должна быть более компетентной, в ней должен расширяться круг специалистов все более широкого профиля.

Вертикальное и горизонтальное взаимодействие определяют формирование "коалиционных", смешанных команд. Часто приходится идти на компромиссы и решать все большее количество вопросов.

Так, в назарбаевской системе было место и землякам, и родственникам, и таким важным факторам, как необходимость обеспечения, скажем так, регионального баланса и межнационального паритета.

Кроме того, всегда стояли вопросы рекрутинга – привлечения свежих людей. Назарбаев постоянно приводил новых людей. Были "наборы" из среды интеллигенции, бизнесменов, банкиров, финансистов, потом пошла мода на "болашаковцев".

И из каждого набора шел постоянный отсев. Кто-то не справлялся, кто-то начинал играть в свои игры. Это касается и командного набора.

Однако все, вспоминая тот период, говорят о тасовании одной колоды. Дело в том, что у нас сложилась эдакая аберрация восприятия.

Чьи фамилии запомнили еще с 90-х – на тех внимание обращали. А то, что за тридцать лет существования страны в режиме независимости "старая гвардия" существенно обновилась – это почему-то оказалось многими не замеченным.

Так, к ее составу причисляют Карима Масимова или Асета Исекешева, которые в начале независимости Казахстана еще только учились. В общем-то из числа "старой назарбаевской гвардии" усидели только Нуртай Абыкаев и Ахметжан Есимов – и то с определенными перерывами. Они не все время были в "обойме", а периодически из нее выпадали и возвращались.

Вывод такой: общие и постоянные принципы отследить сложно. Были в определенное время свои схемы, реализовывавшие разные задачи.

Если говорить о командах, то надо понимать, что они формируются не раз и навсегда. В качестве примера часто приводят Аслана Мусина, который привез с собой большую команду из Актюбинска в Атырау, оттуда – в Минэкономики, затем в Мажилис, и, наконец, в Администрацию президента.

Но в этой команде были фигуры, которые в нее попадали и по ходу этого "кочевья". То есть, среди тех, кто вошел в команду Мусина уже в АП, были те, с кем он работал в Минэкономики, или подобрал в Мажилисе. Команда обновлялась. Это нормальный процесс, когда люди подобраны не просто по географическому принципу, а благодаря профессиональным и личным качествам.

Например, Нурдаулет Толеев назначен уже Токаевым на должность заведующего общим отделом АП. Он в Администрации работает давно, но в свое время пришел туда с Мусиным из Мажилиса и "пророс" дальше.

Другой пример – Архимед Мухамбетов, выдвиженец того же Мусина. Он неплохо вписался в конфигурацию постмусинского периода и стал одним из наиболее востребованных акимов, будучи вполне опытным руководителем.

В общем-то и команды на месте не стоят. Поэтому если мы оцениваем, кто "чьим" был в 90-х или в нулевых, сейчас выводы могут оказаться ошибочными.

– Можно ли говорить о таком явлении как баланс либо дисбаланс в кадровом составе сторонников Токаева, Назарбаева или каких-то третьих и четвертых сторон?

– Нурсултан Абишевич серьезно почистил свой аппарат в том плане, что убрал тех людей, которые смогли бы личными амбициями помешать транзиту.

Мы видели, что последние 10–15 лет был определенный круг "наследников", многие из которых сами таковыми прямо-таки ощущали. Где-то с 2015 года, когда были приняты стратегические решения по транзиту, ряд фигур был выведен за рамки. Они удалены с поля и с постов, на которых их политическая сила грозила тем, что препятствовала бы тому балансу, который сформировался после марта 2019 года.

Назарбаев определил: поскольку вопрос, кто будет возглавлять страну, является одним из ключевых в новейшей истории Казахстана, и его выбор в пользу одной из полудюжины фигур может спровоцировать конфликт, поэтому те персоналии, которых он счел не очень довольными этим решением, были удалены.

Назарбаев "зачистил поляну" для того, чтобы исключить концентрацию административно-финансовых и силовых ресурсов, которые могли быть в арсенале "нежелательных преемников".

В существующей конфигурации власти нет фигур, которые были бы нелояльными обоим президентам, поскольку и политическое поле было подготовлено таким образом, чтобы не было никого, кто стал бы выбирать между двумя президентами. И Токаев, соответственно, выдвигая того или иного человека, не будет назначать никого, кто был бы "в контрах" с первым президентом. Кого-то могут привлечь в качестве эксперта, но фигурам условно типа Аблязова дорога в Акорду заказана.

Назарбаев провел свою кадровую зачистку, обеспечив благоприятную среду, и Токаев, в свою очередь, предельно корректен в выборе людей в плане их отношения к первому президенту.

Никаких глубинных противоречий между Акордой и Библиотекой на самом деле нет. В первый год были определенные шероховатости. Но мы видим, что Назарбаева существующий расклад вполне устраивает. Он даже недавно поставил вопрос о передаче второму президенту руководства Ассамблеей народа Казахстана.

Под общим управлением Нурсултана Абишевича остаются еще Совет безопасности, партия "Нур Отан" и фонд "Самрук-Казына". Но это не самые насущные вопросы. Зато обеспечено то, что и он сам доволен своим статусом и действиями преемника, и Токаев не идет на "революции". Это и не его стиль работы. Он настроен на определенные реформы, но многолетний опыт показывают, что реформы ради реформы пользы не принесут.

В них должны быть определенные цели и смысл. А кроме того, есть ли кадры, которые могут эти реформы довести до результата? К примеру, из нашей экономики очень сложно "выдавить" что-то новое, иное.

Все кадры, которые связаны с экономическим планированием и управлением, заточены под сложившуюся систему отношений, и принципиальной перезагрузки экономической системы уже не предложат. Поэтому задача ограничивается тем, чтобы из того, что есть, выбить определенное повышение качество работы.

Сложно категорично утверждать, что в правительстве его людей принципиально мало. К тому же среди тех, кого называют людьми Первого президента, немало персон, которые высокие посты заняли уже при Токаеве.

Будучи дальними родственниками и земляками Назарбаева, они оказались востребованными на высоких постах уже при втором президенте. Так что имеет ли смысл задаваться вопросом "чьи они больше?"

Люди "проросли", благодаря своим деловым, личным и политическим качествам. Понятно, что есть люди, которые нуждаются в замене, но опыт уже показал, что стиль работы второго президента заключается в нежелании делать резкие шаги.

С позором, с треском он практически никого увольняет. Он старается делать все максимально мягко: ставит сроки, ультиматумы, иногда реагирует на внешнюю критику – помните замену одного руководителя "на менее гламурного". Его стиль работы – не рубить с плеча, а дать возможность человеку себя проявить, исправить свои ошибки.

Если тебя назначили и дали определенные полномочия – имей мужество и мудрость этими полномочиями правильно распорядиться. Поэтому и первый, и второй президенты работают с теми людьми, которые умеют принимать решения самостоятельно, но так, чтобы это не было сюрпризом для главы государства.

Поэтому не сразу видно: кем президент доволен, а кем – нет.

Понятно, что, в ряде случаев эксперты и общественность сходятся во мнении, что по некоторым начальникам плачет не только отставка, но и арест. Но видно, что критическая масса, которая бы способствовала принятию такого решения, еще не набралась.

Налицо такой консервативный подход в кадровой политике президента: максимально выжать из назначенного человека и распрощаться с ним лишь в том случае, когда он сам обеспечит главе государства моральное право его уволить.