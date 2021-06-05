 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В казахском Таразе прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской (арабо-китайской) битвы
09:29 07.06.2021

Арабо-китайское сражение, произошедшее в 751 году у города Атлах, который находился недалеко от Тараза, историки называют столкновением цивилизаций. Победа арабов оказала сильное воздействие на распространение мусульманской культуры в Центральной Азии. В дальнейшем это отразилось на развитии тюркского искусства

Акимат Жамбылской области, 3 июня

В Жамбылскую область с рабочим визитом приехал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий страны Наурызбай кажы Отпенов. Председателя ДУМК принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
В ходе встречи они обсудили роль религии в укреплении межнационального согласия, меры по сохранению стабильности в религиозной сфере, повышению религиозной грамотности населения.
В тот же день Бердибек Сапарбаев и Наурызбай кажы Отпенов приняли участие в научно-практической конференции "Распространение ислама на казахской земле", посвященной 1270-летию Атлахской битвы. Конференция прошла также под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан.
Арабо-китайское сражение, произошедшее в 751 году у города Атлах, который находился недалеко от Тараза, историки называют столкновением цивилизаций. Победа арабов оказала сильное воздействие на распространение мусульманской культуры в Центральной Азии. В дальнейшем это отразилось на развитии тюркского искусства.
- Сражение, имевшее немаловажное значение для судеб тюркских народов, произошло на аулеатинской земле. Наша задача – объяснять подрастающему поколению историческую ценность этой битвы. Молодежь должна знать, какие великие события происходили на земле, где они живут. В 2015 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева в Таразе мы торжественно отметили 550-летие Казахского ханства. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходят мероприятия, посвященные 750-летие Золотой Орды. Юбилей – не означает проведение пышных торжеств, а наоборот дает повод глубже изучить богатое наследие наших предков. По поручению Елбасы была принята программа "Рухани жаңғыру". И это было сделано неспроста. Мы начали возрождать культуру, давно забытые традиции, - отметил глава региона.
Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что свой вклад в развитие национальных ценностей вносит и Духовное управление мусульман Казахстана.
- На республиканском форуме имамов был принят один из важнейших документов "Жеті рухани қазық" (Семь духовных опор), в котором прописаны значение и смысл таких понятий, как патриотизм, милосердие, трудолюбие. В нынешнее неспокойное время вопросы осмысления этих ценностей обретают особую значимость. Считаю, что работу в соответствии с этим документом должны проводить все госорганы, не только профильное ведомство, - сказал Бердибек Сапарбаев и пожелал успехов участникам конференции.
Главный муфтий страны сообщил, что участники конференции соберутся еще раз в конце этого года.
- Именно здесь 1270 лет назад произошли события, способствовавшие ускоренному распространению ислама. Наш народ принял ислам без принуждения. Мы знаем имена многих философов, ученых – уроженцев этого удивительного края, оставивших след в исламской культуре и науке. Среди них особо хочу выделить Хибатулла Ат-Тарази. С принятием ислама в нашей стране не было конфликтов на религиозной почве, - сказал он.
Более подробно про Атлахскую битву рассказал академик НАН РК, доктор исторических наук, председатель Правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали. Китайские историки писали, что сражение продолжалось пять дней. В разгар битвы карлуки встали на сторону арабов. Китайская армия была обращена в бегство. Эта битва остановила экспансию империи Тан на Запад.
- Наши предки достаточно быстро поняли, что ислам не противоречит народным традициям и обычаям. Священная аулиетинская земля стала центром тюрко-мусульманской цивилизации. В эпоху государства Караханидов здесь развивались такие учения, как фикх, тасаууф, калам, исламская философия. Сегодняшние адепты нетрадиционных религиозных течений не знают историю своей страны, поэтому ими так легко манипулировать, - сказал Дархан Кыдырали.
В режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Духовного управления мусульман Узбекистана, Духовного управления мусульман Кыргызстана. Они отметили, что братские народы объединяет не только общая история, но и приверженность миролюбивым принципам.
С докладами выступили также известные ученые, профессора, востоковеды.
- Народ необходимо объединять вокруг одной идеи. Сохранение своей культуры, родного языка, опора на исторический опыт, религия – все это вместе определяет национальную идентичность. Ислам является и в дальнейшем будет духовной поддержкой народа, - сказал ректор университета "Нұр-Мүбарак" Мухаммад Шаххат ал-Жинди.

Источник - Номад
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