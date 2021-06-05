Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС

09:47 07.06.2021

7 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



"Если не предпринять решительные шаги по стабилизации ситуации, то энергетической системе Кыргызстана может грозить коллапс вплоть до остановки Токтогульской ГЭС", - заявил сегодня во время круглого стола глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков.



По его словам, ситуация в энергетической отрасли сегодня оценивается как критическая. Она сопряжена с низким объемом воды в Токтогульском водохранилище, высокими темпами роста внутреннего потребления, нагрузки на подстанции, большой долей неудовлетворительного состояния оборудования.



"Мы можем получить затяжной социально-экономический кризис. Предпринимаемая в последние годы политика по экономическому регулированию отрасли лишь усугубила ситуацию. Водно-энергетическая сфера находится в критическом состоянии. Токтогульская ГЭС эксплуатируется в экстремальном режиме", - рассказал Бакыт Сыдыков.