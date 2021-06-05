РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...

09:48 07.06.2021

Дмитрий Гудков подтвердил и объяснил свое бегство из России

Политик испугался репрессий



Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подтвердил в Telegram информацию о выезде на Украину, сейчас деятель движется в Киев. Сегодня он встретится с одиозным журналистом Евгением Киселевым, будет ли выступление, он пояснять не стал. Причиной бегства из России Гудков называет реальность уголовного преследования по делу, которое он считает "фейковым".



"Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования", - отметил политик. Гудков надеется, что после его отъезда из страны активность правоохранительных органов снизится. Если же он не покинул бы страну, то вскоре было принято решение о его аресте, отметил политик.



"Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков.



Как сообщает Readovka, Гудков пересек границу с Украиной в районе пограничного пункта Троебортное.



Напомним, что 3 июня Гудков был освобожден из-под стражи, где он пробыл два дня, без избрания ему какой-либо меры пресечения. Между тем Гудков вместе с тетей Ириной Ермиловой остался в статусе подозреваемого по уголовному делу о нанесении имущественного вреда