 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.06.2021
14:50  Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти
12:20  Мирзиеев вспомнил молодость в роли комбайнера. Видео
12:19  Вирус помог правительствам приземлить человечество, - Т.Бордачев
12:18  Советский Ташкент: как я получил квартиру
12:16  Леон Панетта, ЦРУ: Мы скупаем иноСМИ, чтобы влиять на выборы
12:15  Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена, - Д.Митина
12:14  Почему США решили, что "корона" из Китая

12:12  Пыльный поход. По кыргызской Кара-Кульдже угрюмо маршируют протестующие жээнбековцы
12:10  Каждый день так. КырПрез Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
11:37  Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник
09:48  РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...
09:47  Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
09:29  В казахском Таразе прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской (арабо-китайской) битвы
09:28  Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
09:23  Молдавия: десять лет имитации реформ, - Зураб Тодуа
08:58  Киргизия и Таджикистан развелись цивилизованно, - "Къ"
08:16  Скончался от КОВИ кыргызский сатирик-юморист Рахман Разыков
08:04  Триумф турецкой разведки в Туркестане и провал турецких симпатий в Киргизии, - А.Асалыоглу
07:39  ЛГБТ – новое американское оружие? - А.Соколов
07:37  Давление мирового кризиса и устойчивость КНР. Ч. 1, - В.Петушкова
00:48  Нетаньяху пал, бомбежки Газы не спасли, - Дм.Минин
00:13  В Пекине опасаются разрядки между Москвой и Вашингтоном, - В.Скосырев
00:11  Очередной конфликт Киргизии и Таджикистана предотвратили спецслужбы, - В.Панфилова
00:04  Узбекистан и Таджикистан планируют построить железную дорогу Самарканд-Пенджикент
00:00  Эрдоган ищет подступы к Байдену, - С.Тарасов
Воскресенье, 06.06.2021
23:08  Казахстанская теннисистка Лена Рыбакина обыграла братку Уильямс на "Ролан Гаррос"
23:06  Умер Резо Габриадзе - автор сценария к/ф "Кин-дза-дза!"
21:07  Вышла на пенсию Магава - особо отличившаяся при разминировании Камбоджи крыса-сапер
15:08  Пекин хочет завоевать планету с юга, - Себастьян Фалетти
14:34  Исчезнувшего в Бишкеке гюлениста Орхана Инанды держат в зиндане турецкого посольства?
14:31  Погибшим в ДТП с кортежем Жапарова оказался не охранник, а личный врач президента
14:29  Путин открыл памятник Императору Александру III - завоевателю Средней Азии
14:25  Сборную Кыргызстана по футболу скосил КОВИД
14:11  РосМузТВ - пидоры, гоблины, лободы и собчачки вручили премии сами себе, - "МК"
12:59  Талибы взяли штурмом афганский уездный центр Кайсар (80 км до туркменской границы) - 30 афган-солдат сдались в плен
11:53  Эмомали Рахмон пытается создать образ внешнего врага? - "ВечБишкек"
09:45  Мигранты будут сдавать экзамен по русскому и истории РФ для получения разрешения на работу, патента и ВНЖ
09:29  Из-за СП-2 "Зеленский мечет икру на болоте", - А.Ситников
09:00  Евросоюз как шатающаяся неолиберальная тирания, - Вл.Малышев
08:59  Об американских фабриках смерти, - Вл.Прохватилов
08:53  Почему США - не СССР и почему нам не надо заботиться о судьбе США, - М.Демурин
08:45  Трамп считает, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом
01:35  Индийский вектор противостояния России и США, - А.Халдей
00:58  Тень Великого Турана. Кто стоит за Реджепом Эрдоганом, - В.Матузов
Суббота, 05.06.2021
18:02  Совместное заявление Государственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
14:14  "Они все обесценили". Жители - о "беспощадном" благоустройстве в Ташкенте
14:11  Истеблишмент просят подвинуться. Трудящиеся США выходят из спячки, - С.Кожемякин
13:39  Скончалась Манура Ахметова - экс-министр соцобеспечения и зампред Совета министров Казахской ССР
12:39  Путин: США твердым шагом идут по пути Советского Союза
11:28  Уроки Питер-форума. Правящая тусовка перед глобальной сменой декораций, - М.Делягин
11:15  Таджикистан поделился водой с Казахстаном для орошения земель
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...
09:48 07.06.2021

Дмитрий Гудков подтвердил и объяснил свое бегство из России
Политик испугался репрессий

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подтвердил в Telegram информацию о выезде на Украину, сейчас деятель движется в Киев. Сегодня он встретится с одиозным журналистом Евгением Киселевым, будет ли выступление, он пояснять не стал. Причиной бегства из России Гудков называет реальность уголовного преследования по делу, которое он считает "фейковым".

"Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования", - отметил политик. Гудков надеется, что после его отъезда из страны активность правоохранительных органов снизится. Если же он не покинул бы страну, то вскоре было принято решение о его аресте, отметил политик.

"Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков.

Как сообщает Readovka, Гудков пересек границу с Украиной в районе пограничного пункта Троебортное.

Напомним, что 3 июня Гудков был освобожден из-под стражи, где он пробыл два дня, без избрания ему какой-либо меры пресечения. Между тем Гудков вместе с тетей Ириной Ермиловой остался в статусе подозреваемого по уголовному делу о нанесении имущественного вреда

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623048480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Мануры Ахметовой
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана и с Президентом Узбекистана
- В Мажилисе состоялась встреча Н.Нигматулина с Президентом Армении
- А. Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur Otan"
- Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит отчет Правительства об исполнении бюджета
- Кадровые перестановки
- Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики
- Государственный секретарь принял участие в международном молодежном форуме "Біз – ел патриотымыз"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  