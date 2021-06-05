Каждый день так. КырПрез Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда

12:10 07.06.2021

Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда



Жазгуль МАСАЛИЕВА



Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.



Он попросил включить видео, где было видно, как пьяный мужчина пытается открыть кабинет.







"Вы узнали?" - спросил Садыр Жапаров председателя Верховного суда Нургуль Бакирову.



"Похож на главу Чуйского областного суда", - ответила она.



Садыр Жапаров поручил сегодня же принять меры в отношении председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.



"Он, оказывается, каждый день приходит на работу в нетрезвом виде. Если мы даже напишем законы золотыми буквами, то наша реформа не даст результатов, пока судьи не изменятся", - сказал Садыр Жапаров.



В завершение заседания глава государства отметил, что озвученные сегодня комментарии и предложения экспертов будут учтены при подготовке законопроектов для внесения их в Жогорку Кенеш.