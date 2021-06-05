Пыльный поход. По кыргызской Кара-Кульдже угрюмо маршируют протестующие жээнбековцы

12:12 07.06.2021

07 июня 2021, Ош - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Кара-Кульджинском районе проходит мирный марш в поддержку Асылбека Жээнбекова



В Кара-Кульджинском районе Ошской области проходит мирный марш в поддержку арестованного по решению суда бывшего торага Жогорку Кенеша и брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбека. Видео в соцсетях опубликовал пользователь Баястан Ноябидинов.



Земляки и сторонники экс-спикера парламента требуют прекратить политические гонения и освободить Асылбека Жээнбекова.



Как отмечают организаторы, маршрут мирного марша - от села Биймырза до центра района. В акции принимают участие около 200 человек.



Напомним, 15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".

Уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. Произошло несколько громких арестов. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.



Защита бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.