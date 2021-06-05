Почему США решили, что "корона" из Китая

12:14 07.06.2021

Хронология одной теории заговора, которая может закончиться Третьей мировой



Александр Ситников



Британский развлекательный таблоид Daily Mail выдал очередную "сенсацию" об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2, ранее известного как 2019-nCoV - того самого, который вызывает болезнь COVID-19. Дескать, очень скоро ученые Ангус Далглиш и Биргер Серенсен, англичанин и норвежец, опубликуют страшную правду-матку, доказывающую, что заразу создали китайцы, а потом, допустив утечку, замели следы с помощью "ретро-инженерии". Короче, DM утверждает, что найдены "уникальные отпечатки пальцев", естественно, китайские.



Самое любопытное, что практически все ведущие мировые СМИ перепостили эту "сенсацию". Таким образом, многократно отвергнутая научным сообществом версия о лабораторном синтезе SARS-CoV-2 получила второе дыхание, тем более что имеется политический заказ на легализацию теории заговора со стороны Вашингтона.



Отметим, что примерно год назад другая английская газета Daily Telegraph уведомила весь "свободный мир", что группа разведок "Пять глаз" (объедение англоязычных спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии) сосредоточили расследование вокруг 35-летнего уханьского ученого Чжоу Пэна, старшего научного сотрудника Уханьского института вирусологии. Якобы тот замешан в экспериментах с коронавирусами, значит, должен знать и о заразе, вызывающей "корону".



Но, похоже, Чжоу Пэн не раскололся. И тут нарисовалось исследование Далглиша и Серенсена, базирующееся на трактовке, которая легко понимается широкими массами. Дескать, к коронавирусу летучих мышей китайцы из Уханя прицепили цепочку из четырех аминокислот, которые имеют положительный заряд. А с учетом того, что части человеческих клеток заряжены отрицательно, то, сами понимаете, SARS-CoV-2 липнет к людям, как магнит.



"В вирусах природного происхождения редко можно найти даже цепочки из трех (аминокислот). А цепочка из четырех - крайне маловероятна", пояснил Серенсен. Оказывается, все очень просто. Приходится только удивляться, как же раньше никто этого не заметил.



С другой стороны, сторонники естественного происхождения "короны" обращают внимание на то, что об якобы утечке из уханьской лаборатории упорно говорят американские политики, тогда как заокеанские ученые предпочитают отмалчиваться. Чаще всего о "китайском следе" вспоминал 45-й президент США Трамп, который, собственно, и развязал торговую войну с Поднебесной. Первым же выдвинул предположение о "биологическом оружии, сбежавшем из КНР" американский сенатор Том Коттон, прославившийся тем, что мечтал попасть в учебники истории. Произошло это 30 января 2020 года - еще до того, как распространение болезни было квалифицированно ВОЗ, как пандемия. "Вот, увидите, - сказал Коттон, - я окажусь прав и обо мне напишут в книгах". Но амбициозный законодатель опоздал.



Вкратце напомним хронологию обвинения со стороны антикитайских конспирологов. Итак, 30 декабря 2019 года Уханьская комиссия здравоохранения публикует "срочное уведомление" об участившихся случаях неизвестной пневмонии, следы которой ведут к оптовому рынку морепродуктов.



И уже 5 января 2020 года юзер с ником @GarboHK, пишущий как гонконгец британского происхождения, написал в твиттере: "18 лет назад Китай убил почти 300 гонконгцев, не сообщив о случаях ТОРС, позволив китайским туристам путешествовать с плохими намерениями по всему миру для специального распространения вируса. Сегодня злой режим снова поражает мир новым вирусом".



Затем началось!



23 января 2020 года Daily Mail приводит мнение американских экспертов по биобезопасности, которые еще в 2017 году предупреждали, что "вирус может вырваться из китайской лаборатории". Впрочем, если порыться в интернете, можно найти огромное число статей о том, что однажды зараза, созданная генетиками, убьет человечество. В них же на любой вкус перечисляются страны, где идут эксперименты.



26 января 2020 уже Washington Times известил американцев о возможном китайском искусственном следе. После того, как статья стала вирусной, внизу появилось примечание: "С тех пор как эта история вышла в свет, ученые за пределами Китая имели возможность изучить вирус SARS-CoV-2. Они пришли к выводу, что он не имеет признаков изготовления".



6 февраля 2020 года исследователь молекулярной биомеханики в Южно-Китайском технологическом университете Бо Тао Сяо написал, что "коронавирус-убийца, вероятно, сбежал из лаборатории в Ухане". Позже он отказался от своей статьи.



19 февраля 2020 года 27 известных вирусологов опубликовали в журнале Lancet заявление: "Мы решительно осуждаем теории заговора… Ученые в подавляющем большинстве случаев приходят к выводу, что этот коронавирус возник в дикой природе". Позже трое из них заявили, что "несчастный случай в лаборатории достаточно правдоподобен". В соцсетях стали муссироваться слухи, что на троицу было оказано давление со стороны американских спецслужб.



11 марта 2020 года журнал Scientific American распространил откровение вирусолога Ши Чжэнли, возглавляющей группу по изучению коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Она грешным делом подумала на себя. "Я несколько ночей не сомкнула глаз, но расшифровка 2019-nCoV не совпала ни с одной ДНК-цепочкой вирусов, над которыми я экспериментировала. Это действительно сняло груз с моей головы". Отметим, что Ши Чжэнли во всем мире известна как человек слова.



17 марта 2020 года влиятельная группа американских ученых опубликовала в журнале Nature Medicine заявление: "Мы наблюдали все заметные особенности SARS-CoV-2 у родственных коронавирусов в природе, мы не считаем, что какой-либо лабораторный сценарий правдоподобен".



Казалось бы, вопрос закрыт.



Однако 27 марта 2020 года разведка Пентагона на своем сайте привела короткую новость, в которой было сказано: "Не исключена возможность того, что новый коронавирус появился из-за "небезопасной лабораторной практики". Ученые им, спецам кинжала и плаща, не указ. Докажите обратное, тогда и успокоимся.



24 апреля 2020 года американский Национальный институт здравоохранения под давлением Белого дома останавливает грант организации EcoHealth Alliance, которая финансировала исследование коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. По сути, янки сами закрыли двери в лаборатории Поднебесной.



На первый взгляд, это выглядело неправильно с точки зрения заявленных подозрений. Но если разобраться, логика все-таки была. Прекращение сотрудничества между США и КНР открывало перед американскими политиками большие возможности для антикитайской риторики.



И в самом деле, уже через неделю Трамп ляпнул на своей пресс-конференции: "У нас есть люди, которые смотрят на это (на происхождение SARS-CoV-2) очень, очень сильно". Никто из присутствующих журналистов не понял сказанного. Но уже 3 мая бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью ABC News разъяснил мутные слова шефа. "Помните, что Китай имеет историю заражения мира, и у них есть история работы некачественных лабораторий. - Это не первый случай, когда мир подвергается воздействию вирусов в результате сбоев в китайской лаборатории".



С того самого времени нападки на Китай стали государственной политикой США. Но с приходом Байдена в Белый дом янки стали действовать не так топорно, в том числе через международные организации.



9 февраля 2021 года был опубликован совместный доклад ВОЗ и КНР, где черным по белому сказано, что "полученные данные свидетельствуют о том, что гипотеза лабораторного инцидента крайне маловероятна". Но уже через пару дней Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отказывается исключать сценарий утечки лабораторных данных. После чего уже и Советник по национальной безопасности Джейк Салливан озадачился новым расследованием.



Очевидно, все идет к тому, что США могут предоставить очередную "пробирку Колина", теперь уже в отношении Китая. А там, глядишь, Вашингтон потребует от Пекина пару триллионов компенсации, что чревато уже большой войной.