Мирзиеев вспомнил молодость в роли комбайнера. Видео

12:20 07.06.2021

Во время поездки в Сурхандарью Шавкат Мирзиеев взял в руки штурвал зернового комбайна марки Ростсельмаша.



Президент Узбекистана, очевидно, вспомнил молодость.



Он вырос в зерновом Зааминском районе, учился в ташкентском институте ирригации и сельского хозяйства, на практике приходилось водить и различную сельхозтехнику.



Его кандидатская была посвящена механизированному сбору хлопчатника.



