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|Казахстанский экс-премьер Тасмагамбетов вошел в Совет директоров российского КАМАЗа
19:48 07.06.2021
Имангали ТасмагамбетовИмангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов официально избран членом совета директоров, независимым директором "КАМАЗа", передает Tengrinews.kz.
Компания опубликовала итоги собрания акционеров, прошедшего 4 июня.
"В состав совета директоров общества избраны:
кандидаты от государственной корпорации "Ростех" Чемезов Сергей Викторович, Завьялов Игорь Николаевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Когогин Сергей Анатольевич;
кандидаты от ООО "Автоинвест" - Варданян Рубен Карленович, Мащицкий Виталий Львович, Бройтман Михаил Яковлевич;
кандидаты от компании Daimler Truck AG - Крениг Ян (Jan Krönig), Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid);
от АО "Связьинвестнефтехим" - Песошин Алексей Валерьевич;
а также два независимых кандидата - Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич и Пузырьков Кирилл Юрьевич", - говорится в сообщении компании.
Тасмагамбетов также появился в списке членов совета директоров на сайте компании.
Информация об избрании Имангали Тасмагамбетова появлялась ранее в СМИ, однако официальное подтверждение от компании последовало только сегодня.
Напомним, в марте кандидатуру Имангали Тасмагамбетова предложили включить состав совета директоров "КАМАЗа".
С 1993 по 1995 год Имангали Тасмагамбетов работал помощником Президента Казахстана, с 1995 по 1997 год - заместителем премьер-министра. Также в разное время он занимал должности заместителя руководителя Администрации Президента и первого помощника Президента. В 2002 году его назначили премьер-министром, а в 2003-м - государственным секретарем. Позже он был акимом Алматы (2004-2008) и акимом столицы (2008-2014).
22 октября 2014 года был назначен министром обороны Казахстана. 13 сентября 2016 года стал заместителем премьер-министра. Чрезвычайным и полномочным послом в России Тасмагамбетов работал с 3 февраля 2017 года. В декабре 2019 года Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности посла в России в связи с достижением пенсионного возраста.