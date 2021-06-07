Сирийский Идлиб почувствовал себя отуреченным, - М.Беленькая

19:55 07.06.2021

Сирия заявила о покушении на ее суверенитет



Газета "Коммерсантъ" №96/П от 07.06.2021, стр. 6

У Дамаска остается все меньше шансов вернуть под свой контроль север и северо-восток страны. На днях Анкара начала выдачу турецких удостоверений личности жителям Идлиба, вызвав возмущение Дамаска. Недовольны там и европейскими дипломатами, которые посетили Сирию без уведомления официальных властей.



"Сирия решительно осуждает создание турецким режимом органа записи актов гражданского состояния в контролируемых террористами районах Идлиба, а также аннулирование сирийских удостоверений личности и семейных документов, что представляет собой апогей тюркизации",- сообщило в воскресенье сирийское государственное информагентство со ссылкой на источник в МИД Сирии. Было также высказано возмущение "незаконным въездом на сирийскую территорию голландской и французской делегаций в сговоре с ополченцами SDF" ("Демократические силы Сирии", костяк которых составляют курды). "Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета",- заявили в МИД Сирии.



Голландские дипломаты приехали в город Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии в субботу, чтобы забрать четырех своих граждан - женщину и троих детей из лагеря, где содержат родственников бойцов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот район контролирует курдская администрация, которая решает большинство вопросов без координации с Дамаском. Россия уже несколько лет осуществляет программу по возвращению детей, чьи родители воевали в ИГ, однако делает это через Дамаск, даже если затем приходится контактировать с курдами.



Судя по возмущению сирийских властей, Нидерланды в известность о визите своей делегации их не поставили.

Что касается французов, то из арабских СМИ известно, что речь идет о делегации мэрии Парижа и Фонда Даниэль Миттеран, которая также побывала в Эль-Камышлы, не уведомив Дамаск. О цели визита не сообщается. Это не первый визит западных делегаций на северо-восток Сирии без согласования с Дамаском, что неизменно вызывает раздражение официальных властей. Слишком очевидным становится факт, что власти не контролируют значительную часть территории страны. Хотя в том же Эль-Камышлы и еще одном городе на северо-востоке Сирии Эль-Хасеке удалось открыть избирательные участки, чтобы желающие смогли проголосовать на прошедших в конце мая выборах президента Сирии.



Как Россия и Турция накопили взаимные претензии по Сирии

И если с северо-востоком сирийским властям еще удается поддерживать связь, то север страны практически закрыт для них полностью. Речь идет о районах, где проходили турецкие операции против SDF "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" и где остаются контролируемые Анкарой силы сирийской оппозиции, а также зоне деэскалации Идлиб. Тюркизация севера Сирии давно перестала быть секретом. Еще год назад в районах, подконтрольных оппозиции, перешли в расчетах на турецкую лиру под предлогом падения курса сирийской валюты. Одни источники объясняли это тем, что так удобнее, другие писали, что процесс проходит насильно. Появилась и тенденция переименования некоторых населенных пунктов с арабского на турецкий лад. Одновременно на деньги из Турции на севере Сирии восстанавливают больницы и открывают филиалы турецких вузов. Этот процесс распространился и на Идлиб. В феврале там появились турецкий медицинский колледж и филиал института. А на днях власти в Идлибе не выпустили местных школьников сдавать выпускные экзамены в районах, контролируемых Дамаском. В конце мая в Идлиб пришло электричество из Турции. Договоренность о строительстве электростанции на турецко-сирийской границе была подписана в конце марта прошлого года, всего через три недели после достижения соглашения о прекращении огня в этом районе между Анкарой и Москвой. "Мы видим, что Сирия потеряла Идлиб. У Анкары нет вариантов - она должна или брать ответственность за то, что происходит там, а также в других районах на севере Сирии, или там будет "серая зона" со всеми вытекающими последствиями. Возвращать же эти районы под контроль Дамаска пока нет консенсуса о политическом будущем Сирии никто не собирается",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов.



Дамаск и Москва видят в проектах, связанных с восстановлением районов Сирии, находящихся вне контроля официальных властей, желание расколоть страну.

"Турция оккупирует на севере и востоке Сирии территории больше, чем то, что оккупирует Израиль в Газе. И не надо забывать, что Турция - член НАТО и покрывает террористов в Идлибе",- заявил на днях замглавы МИД Сирии Башар Джаафари. Осуждению подвергаются и любые попытки отстранить сирийские власти от участия в жизни районов на севере страны. В ближайшие дни в СБ ООН предстоит очередная битва вокруг механизма трансграничной помощи Сирии, срок действия которой истекает 10 июля. Западные страны во главе с США надеются уговорить Россию оставить открытым пункт пропуска "Баб-эль-Хава" на турецко-сирийской границе, а также возобновить работу еще трех КПП, закрытых ранее. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетила на прошлой неделе Турцию, а также КПП "Баб-эль-Хава" и планирует обсудить ситуацию с российскими коллегами. Со своей стороны, Москва недовольна, что западные страны отказываются отправлять гуманитарную помощь в Идлиб и другие районы Сирии через Дамаск. Не порадуют Россию и обещанные США $240 млн на гуманитарные нужды Сирии, в то время как давать деньги на реконструкцию Дамаску желающих почти нет.



Марианна Беленькая