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|Денис Шипп - новый председатель Высшего судебного совета Казахстана
19:58 07.06.2021
Назначен председатель Высшего судебного совета Казахстана
Денис Шипп назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана, сообщает zakon.kz.
Назначить Шиппа Дениса Алексеевича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Ранее эту должность занимал Донаков Талгат Советбекович.
Шипп Денис Алексеевич родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске.
Трудовой стаж:
· Переводчик английского языка;
· Работал в Северо-Казахстанском областном агропромышленном комитете;
· Инспектор налоговой милиции, Начальник следственного управления Департамента финансовой полиции по СКО;
· Судья Петропавловского городского суда;
· Судья специализированного финансового суда г. Алматы (2006-2011);
· Председатель специализированного финансового суда г. Алматы (02.2011-12.2015);
· Судья Верховного суда Республики Казахстан, член Специализированной судебной коллегии (с 10.12.2015)