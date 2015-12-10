Денис Шипп - новый председатель Высшего судебного совета Казахстана

19:58 07.06.2021

Назначен председатель Высшего судебного совета Казахстана



Денис Шипп назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана, сообщает zakon.kz.



Назначить Шиппа Дениса Алексеевича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее эту должность занимал Донаков Талгат Советбекович.



Шипп Денис Алексеевич родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске.



Трудовой стаж:



· Переводчик английского языка;



· Работал в Северо-Казахстанском областном агропромышленном комитете;



· Инспектор налоговой милиции, Начальник следственного управления Департамента финансовой полиции по СКО;



· Судья Петропавловского городского суда;



· Судья специализированного финансового суда г. Алматы (2006-2011);



· Председатель специализированного финансового суда г. Алматы (02.2011-12.2015);



· Судья Верховного суда Республики Казахстан, член Специализированной судебной коллегии (с 10.12.2015)