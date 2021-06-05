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|Киевский универ лишил БелБатьку Лукашенко степени Почетного доктора своих хохло-наук
20:03 07.06.2021
Президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора наук. Это сделал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, передает zakon.kz.
Сегодня принято такое решение, - сообщила РИА Новости представитель вуза, отвечая на соответствующий вопрос.
Отмечается, что президент Беларуси стал первым из 107 человек, кого вуз лишил звания доктора наук.
Как сообщается, ранее ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Александра Лукашенко статуса почетного доктора наук в связи с ситуацией с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Основанием для такого решения, как отметил ректор киевского вуза, будут "нарушение прав человека" и "неуважение к государству Украина".
23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики. Сообщение о минировании самолета впоследствии не подтвердилось.
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".