 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.06.2021
00:59  Адвокат Гульнары Каримовой обратился в ООН с просьбой признать незаконным ее содержание в тюрьме
00:53  600 километров сложной геополитики. ЖД ЦентрАзия - южные моря - реализация химеры, - П.Севостьянов
00:49  "Эти люди чужды и опасны". Как мигранты изменили Германию и немцев
00:05  Россия готовится к ужесточению санкций по иранскому образцу, - "НГ
00:01  Хаменеи меняет избирательную кампанию в Иране, - С.Тарасов
Понедельник, 07.06.2021
20:08  Казахстан временно запретил ввоз томатов и перца из Туркменистана. Из-за морщинистости...
20:03  Киевский универ лишил БелБатьку Лукашенко степени Почетного доктора своих хохло-наук

19:58  Денис Шипп - новый председатель Высшего судебного совета Казахстана
19:55  Сирийский Идлиб почувствовал себя отуреченным, - М.Беленькая
19:48  Казахстанский экс-премьер Тасмагамбетов вошел в Совет директоров российского КАМАЗа
14:50  Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти
12:20  Мирзиеев вспомнил молодость в роли комбайнера. Видео
12:19  Вирус помог правительствам приземлить человечество, - Т.Бордачев
12:18  Советский Ташкент: как я получил квартиру
12:16  Леон Панетта, ЦРУ: Мы скупаем иноСМИ, чтобы влиять на выборы
12:15  Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена, - Д.Митина
12:14  Почему США решили, что "корона" из Китая
12:12  Пыльный поход. По кыргызской Кара-Кульдже угрюмо маршируют протестующие жээнбековцы
12:10  Каждый день так. КырПрез Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
11:37  Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник
09:48  РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...
09:47  Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
09:29  В казахском Таразе прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской (арабо-китайской) битвы
09:28  Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
09:23  Молдавия: десять лет имитации реформ, - Зураб Тодуа
08:58  Киргизия и Таджикистан развелись цивилизованно, - "Къ"
08:16  Скончался от КОВИ кыргызский сатирик-юморист Рахман Разыков
08:04  Триумф турецкой разведки в Туркестане и провал турецких симпатий в Киргизии, - А.Асалыоглу
07:39  ЛГБТ – новое американское оружие? - А.Соколов
07:37  Давление мирового кризиса и устойчивость КНР. Ч. 1, - В.Петушкова
00:48  Нетаньяху пал, бомбежки Газы не спасли, - Дм.Минин
00:13  В Пекине опасаются разрядки между Москвой и Вашингтоном, - В.Скосырев
00:11  Очередной конфликт Киргизии и Таджикистана предотвратили спецслужбы, - В.Панфилова
00:04  Узбекистан и Таджикистан планируют построить железную дорогу Самарканд-Пенджикент
00:00  Эрдоган ищет подступы к Байдену, - С.Тарасов
Воскресенье, 06.06.2021
23:08  Казахстанская теннисистка Лена Рыбакина обыграла братку Уильямс на "Ролан Гаррос"
23:06  Умер Резо Габриадзе - автор сценария к/ф "Кин-дза-дза!"
21:07  Вышла на пенсию Магава - особо отличившаяся при разминировании Камбоджи крыса-сапер
15:08  Пекин хочет завоевать планету с юга, - Себастьян Фалетти
14:34  Исчезнувшего в Бишкеке гюлениста Орхана Инанды держат в зиндане турецкого посольства?
14:31  Погибшим в ДТП с кортежем Жапарова оказался не охранник, а личный врач президента
14:29  Путин открыл памятник Императору Александру III - завоевателю Средней Азии
14:25  Сборную Кыргызстана по футболу скосил КОВИД
14:11  РосМузТВ - пидоры, гоблины, лободы и собчачки вручили премии сами себе, - "МК"
12:59  Талибы взяли штурмом афганский уездный центр Кайсар (80 км до туркменской границы) - 30 афган-солдат сдались в плен
11:53  Эмомали Рахмон пытается создать образ внешнего врага? - "ВечБишкек"
09:45  Мигранты будут сдавать экзамен по русскому и истории РФ для получения разрешения на работу, патента и ВНЖ
09:29  Из-за СП-2 "Зеленский мечет икру на болоте", - А.Ситников
09:00  Евросоюз как шатающаяся неолиберальная тирания, - Вл.Малышев
08:59  Об американских фабриках смерти, - Вл.Прохватилов
08:53  Почему США - не СССР и почему нам не надо заботиться о судьбе США, - М.Демурин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хаменеи меняет избирательную кампанию в Иране, - С.Тарасов
00:01 08.06.2021

Иран застыл в ожидании исхода намеченных на 18 июня президентских выборов, ведь верховный лидер Али Хаменеи потребовал внести изменения в утвержденный Советом стражей список кандидатов на пост президента страны. Что это все значит?

Происходящие в Иране в связи с намеченными на 18 июня президентскими выборами события еще раз показывают, что все попытки разложить по полочкам участвующие в этом процессе политические силы очень сложны. Еще недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказывался в поддержку решения об ограничении числа кандидатов, которое утвердил Совет стражей конституции Ирана (ССК). Напомним, что с предвыборной дистанции были сняты десятки известных политиков и действующих чиновников администрации президента Хасана Рухани. При этом ни у кого не вызывало сомнения то, что Совет согласовал список из семи имен консервативных кандидатов с Хаменеи. И вдруг верховный лидер приказывает пересмотреть список претендентов на пост президента, добавить в него кандидатуры, ранее лишенные этого права.

"Приказы верховного лидера являются окончательными, и его постановление должно выполняться. Совет стражей вскоре огласит свое мнение, признав, что оно не застраховано от ошибок", - так прокомментировал ситуацию официальный представитель Совета стражей Аббас Али Кадходай. И сразу возникла интрига. То ли ССК на каком-то этапе действовал без консультаций с Хаменеи, то ли верховный лидер стал по ходу менять правила игры под воздействием неких обстоятельств. Ранее Рухани направил ему письмо с просьбой разобраться с отстранением видных политиков. "Когда мы узнали о решении, принятом в понедельник вечером Наблюдательным советом, ситуация прояснилась, нам стало понятно, насколько это решение предвзято, - говорил президент сказал на заседании кабинета министров 26 мая. - Многие политики, и мы в том числе, хотели бы видеть иные условия, позволяющие допустить к голосованию большее количество лиц. Ведь основа и сам смысл выборов - в конкуренции, а исключив эту возможность, выбора мы попросту не оставляем".

Но ответ Хаменеи тогда прозвучал однозначно: "Выбирая кандидатов, уважаемый Наблюдательный совет сделал то, что должен был сделать, и так, как это было необходимо сделать". Ранее он повторял тезис о том, что "нужно допустить к власти молодых и талантливых". Тем не менее для участия в выборах президента страны были согласованы семь кандидатов, из которых фаворитом считается фигура главы иранской юстиции, 60-летнего "консерватора" Ибрагима Раиси. При этом так называемые "либералы" или "реформисты" были оттеснены от участия в избирательном процессе. Важно отметить и то, что Хаменеи выставил фигуру Раиси тогда, когда делегации переговорщиков из Вены разъехались по домам. Поэтому как-то странно в ситуации, когда определились кандидаты на пост президента, стали звучать заявления из Тегерана о необходимости подписания ядерного соглашения до 18 июня.

На наш взгляд, на методологическом уровне просматривается внешне невидимая связь между решением Хаменеи дополнить список кандидатов на пост президента страны и проходящими в Вене переговорами по иранскому ядерному соглашению. Не исключено, что этот список будет дополнен лицами из числа так называемого либерального или реформаторского лагеря. Конкретных фамилий пока не называется. Случиться может все что угодно. Нельзя исключать того, что в новом списке окажется лицо, имеющее на Западе позитивную политическую репутацию, а с Раиси будет соскребываться образ "фаворита Хаменеи", чтобы сузить его электоральную базу, которая даже в случае его победы на выборах не должна быть слишком убедительной. Напомним, что будущему главе исполнительной власти страны необходимо будет набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов этого не удастся, через две недели состоится второй тур голосования.

Так что вряд ли нынешнюю президентскую избирательную кампании в Иране можно назвать "одной из самых скучных", как это делают некоторые эксперты. Она остросюжетна, и, как заявил вице-спикер Меджлиса Абдольрез Месри, "выборы с высокой явкой могут привести к неправильному выбору избирателей потому, что они проголосуют за "неправильного кандидата". Правда, клану Лариджани и Махмуду Ахмадинежаду дали понять, что им надеяться не на что. Все остро закручено. Так, Ахмадинежад заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если ему не позволят баллотироваться. Исключение Лариджани может означать, что Хаменеи добивается прямой победы Раиси на выборах, подкрепляя экспертные прогнозы о том, что его готовят стать следующим верховным руководителем Ирана.

Но пока Тегеран, как пишет бакинский портал Haggin. az, "застыл в ожидании: кого выпустят на поле из числа дисквалифицированных и выпустят ли вообще? Будет ли это представитель "реформаторов", и если да, то сумеет ли он консолидировать вокруг себя "либеральный лагерь?". Так что главные события в Иране еще впереди.

7 июня 2021

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623099660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Мануры Ахметовой
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана и с Президентом Узбекистана
- В Мажилисе состоялась встреча Н.Нигматулина с Президентом Армении
- А. Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur Otan"
- Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит отчет Правительства об исполнении бюджета
- Кадровые перестановки
- Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики
- Государственный секретарь принял участие в международном молодежном форуме "Біз – ел патриотымыз"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  