Хаменеи меняет избирательную кампанию в Иране, - С.Тарасов

00:01 08.06.2021

Иран застыл в ожидании исхода намеченных на 18 июня президентских выборов, ведь верховный лидер Али Хаменеи потребовал внести изменения в утвержденный Советом стражей список кандидатов на пост президента страны. Что это все значит?



Происходящие в Иране в связи с намеченными на 18 июня президентскими выборами события еще раз показывают, что все попытки разложить по полочкам участвующие в этом процессе политические силы очень сложны. Еще недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи высказывался в поддержку решения об ограничении числа кандидатов, которое утвердил Совет стражей конституции Ирана (ССК). Напомним, что с предвыборной дистанции были сняты десятки известных политиков и действующих чиновников администрации президента Хасана Рухани. При этом ни у кого не вызывало сомнения то, что Совет согласовал список из семи имен консервативных кандидатов с Хаменеи. И вдруг верховный лидер приказывает пересмотреть список претендентов на пост президента, добавить в него кандидатуры, ранее лишенные этого права.



"Приказы верховного лидера являются окончательными, и его постановление должно выполняться. Совет стражей вскоре огласит свое мнение, признав, что оно не застраховано от ошибок", - так прокомментировал ситуацию официальный представитель Совета стражей Аббас Али Кадходай. И сразу возникла интрига. То ли ССК на каком-то этапе действовал без консультаций с Хаменеи, то ли верховный лидер стал по ходу менять правила игры под воздействием неких обстоятельств. Ранее Рухани направил ему письмо с просьбой разобраться с отстранением видных политиков. "Когда мы узнали о решении, принятом в понедельник вечером Наблюдательным советом, ситуация прояснилась, нам стало понятно, насколько это решение предвзято, - говорил президент сказал на заседании кабинета министров 26 мая. - Многие политики, и мы в том числе, хотели бы видеть иные условия, позволяющие допустить к голосованию большее количество лиц. Ведь основа и сам смысл выборов - в конкуренции, а исключив эту возможность, выбора мы попросту не оставляем".



Но ответ Хаменеи тогда прозвучал однозначно: "Выбирая кандидатов, уважаемый Наблюдательный совет сделал то, что должен был сделать, и так, как это было необходимо сделать". Ранее он повторял тезис о том, что "нужно допустить к власти молодых и талантливых". Тем не менее для участия в выборах президента страны были согласованы семь кандидатов, из которых фаворитом считается фигура главы иранской юстиции, 60-летнего "консерватора" Ибрагима Раиси. При этом так называемые "либералы" или "реформисты" были оттеснены от участия в избирательном процессе. Важно отметить и то, что Хаменеи выставил фигуру Раиси тогда, когда делегации переговорщиков из Вены разъехались по домам. Поэтому как-то странно в ситуации, когда определились кандидаты на пост президента, стали звучать заявления из Тегерана о необходимости подписания ядерного соглашения до 18 июня.



На наш взгляд, на методологическом уровне просматривается внешне невидимая связь между решением Хаменеи дополнить список кандидатов на пост президента страны и проходящими в Вене переговорами по иранскому ядерному соглашению. Не исключено, что этот список будет дополнен лицами из числа так называемого либерального или реформаторского лагеря. Конкретных фамилий пока не называется. Случиться может все что угодно. Нельзя исключать того, что в новом списке окажется лицо, имеющее на Западе позитивную политическую репутацию, а с Раиси будет соскребываться образ "фаворита Хаменеи", чтобы сузить его электоральную базу, которая даже в случае его победы на выборах не должна быть слишком убедительной. Напомним, что будущему главе исполнительной власти страны необходимо будет набрать больше 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов этого не удастся, через две недели состоится второй тур голосования.



Так что вряд ли нынешнюю президентскую избирательную кампании в Иране можно назвать "одной из самых скучных", как это делают некоторые эксперты. Она остросюжетна, и, как заявил вице-спикер Меджлиса Абдольрез Месри, "выборы с высокой явкой могут привести к неправильному выбору избирателей потому, что они проголосуют за "неправильного кандидата". Правда, клану Лариджани и Махмуду Ахмадинежаду дали понять, что им надеяться не на что. Все остро закручено. Так, Ахмадинежад заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если ему не позволят баллотироваться. Исключение Лариджани может означать, что Хаменеи добивается прямой победы Раиси на выборах, подкрепляя экспертные прогнозы о том, что его готовят стать следующим верховным руководителем Ирана.



Но пока Тегеран, как пишет бакинский портал Haggin. az, "застыл в ожидании: кого выпустят на поле из числа дисквалифицированных и выпустят ли вообще? Будет ли это представитель "реформаторов", и если да, то сумеет ли он консолидировать вокруг себя "либеральный лагерь?". Так что главные события в Иране еще впереди.



7 июня 2021