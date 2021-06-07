Россия готовится к ужесточению санкций по иранскому образцу, - "НГ

00:05 08.06.2021

Предприниматели советуют переводить внешнюю торговлю на криптовалюту

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

7.06.21



Запреты на продажу современной техники в Россию являются существенным негативным фактором, признавали чиновники в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме. Крупный российский бизнес советует властям копировать опыт Ирана, который пытался ослабить санкционный пресс оплатой импорта за счет криптовалюты или переходом на альтернативные схемы расчетов в международной торговле. Особо позитивного результата от этих инструментов Иран, впрочем, не получил.



Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Госдуме обсудить идею использования криптовалют в рамках решения вопроса о платежах в обход антироссийских санкций.



А также подумать над аналогом европейского механизма INSTEX, который предполагалось использовать для обхода американских санкций против Ирана. "НГ" уже писала о решении Тегерана разрешить легальный майнинг криптовалют для оплаты импортных поставок (см. "НГ" от 11.05.21).



"Надо думать о противодействии угрозам в платежно-расчетных отношениях. Поэтому Думе надо подумать все-таки… не сильно бояться криптовалют, потому что для многих компаний, находящихся под санкционными режимами, использование криптовалют является, может быть, естественным решением при обходе соответствующих ограничений", – сказал Шохин в ходе парламентских слушаний на тему "Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации".



Глава РСПП также предложил правительству и депутатам заняться разработкой механизма, подобного INSTEX, для противодействия американским или европейским санкциям. Франция, Германия и Великобритания с 2019 года пытаются запустить альтернативный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX) с целью обеспечения торговли и проведения транзакций в обход американских санкций без использования системы SWIFT и доллара. Впоследствии к механизму для расчетов с Ираном INSTEX присоединились еще восемь стран ЕС.



Российское правительство тоже хочет сократить свою зависимость от американского доллара. Правда заменить доллар чиновники хотят на европейскую валюту, что выглядит довольно странно – ведь именно европейские депутаты хотят отключить РФ от системы межбанковских расчетов SWIFT.



Минфин РФ на фоне санкционных рисков будет приветствовать выработку стимулов для ускорения процессов дедолларизации, заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.



По его словам, доля доллара в расчетах за экспорт упала с 80% (в 2013 году) до ниже 50% в конце 2020 года. "Но этот процесс движется довольно тяжело, потому что пользоваться долларом экономически более выгодно: например, у нас на Московской бирже валютный обмен на 80% – это доллар, евро занимает меньше 20%, юани и прочие неликвидны", – констатировал Тимофеев. Крупные компании-экспортеры, по его словам, получив выручку в евро в Европе, конвертируют евро в доллары и здесь продают их за рубли.



"Мы никуда от доллара не ушли. Поэтому наша первая цель – это сделать Россию "евроизированной" страной, так, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас для этого есть все основания. Но для этого нужны стимулы. Поэтому мы поддерживаем предложения о задействовании таких стимулов, о разработке новых стимулов", – сообщил чиновник Минфина.



"Переход в международных расчетах с долларов на рубли и национальные валюты стран – торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты – это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы", – уточнили в ведомстве Антона Силуанова.



Ранее Европарламент принял резолюцию по России с призывами к санкциям против "Северного потока – 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае "вторжения в Украину". Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с РФ в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить Россию от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией. Подобные призывы в это же время звучали и от законодателей в США.



Характерным изменением в риторике чиновников стало признание существенного негативного влияния санкций. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на слушаниях, что госкорпорация не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций. "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего", – пояснил Рогозин. По его словам, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ. Гендиректор Роскосмоса назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику. "Это глупые заявления, потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций", – добавил он.



Россия готовится к дополнительным санкциям, сообщил замглавы МИДа Александр Панкин.



"Конечно, нам надо готовиться к дополнительным ограничительным мерам. Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем", – сказал он.