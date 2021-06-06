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Адвокат Гульнары Каримовой обратился в ООН с просьбой признать незаконным ее содержание в тюрьме
00:59 08.06.2021

4 июня швейцарские адвокаты Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, обратились с официальной жалобой в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

Адвокаты просят ООН признать незаконным содержание Каримовой в тюрьме.

В официальном коммюнике, опубликованном 4 июня на странице адвоката Грегуара Манжа, утверждается, что в тюрьме регулярно нарушаются фундаментальные права Гульнары Каримовой, которая в 2019 году была переведена из домашнего заключения в женскую колонию общего режима.

"После своего похищения в феврале 2014 года Гульнара Каримова в первый раз прождала начала суда более 18 месяцев. Было три сфабрикованных судебных процесса и все они проходили за закрытыми дверями, она была лишена права свободно общаться со своими адвокатами и права ознакомиться с материалами возбужденного в отношении нее уголовного дела", – говорится в обращении адвокатов.

​"В своей практике мы впервые столкнулись с тем, как арестованного человека судили на кухне в окружении вооруженных людей! Режим в Узбекистане применяет в отношении Гульнары Каримовой безжалостные и жестокие методы. Она находится в полной изоляции. Мы призываем власти Узбекистана следовать своим международным обязательствам и немедленно и безоговорочно освободить Гульнару Каримову из тюрьмы", – приводят в своем обращении трое швейцарских адвоката.

В своем обращении они также обвинили Запад, в частности, систему юстиции Швейцарии в поддержке несправедливости путем принятия ​"необоснованных" приговоров узбекских судов.

В отправленном в ООН обращении утверждается, что попытки Запада легитимизировать правонарушения в Узбекистане, вместо их осуждения, служат усилению как физических, так и психологических давлений на таких заключенных как Гульнара Каримова.

В марте этого года 49-летняя Гульнара Каримова, отбывающая наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, передала на волю свои стихи о пытках в тюрьме.

Затем дочь Гульнары Каримовой Иман Каримова, в апреле этого года прилетевшая из Лондона в Ташкент, чтобы увидеться с матерью, сообщила на своей странице в Instagram"е о том, что начальник женской колонии Гульхае Каримова отказала ей в свидании с матерью, отбывающей 13-летний тюремный срок.

В 2019 году один из швейцарских адвокатов Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire MANGEAT) получил отказ во въезде в Узбекистан. Тогда в своем заявлении Генпрокуратура Уззбекистана сообщила, что деятельность иностранных адвокатов на территории страны не предусмотрена.

До получения отказа во въезде в страну адвокат Манжа сообщал в своем Twitter"е, что не только его подзащитная, но и другие заключенные колонии в Зангиате содержатся в суровых условиях и лишены правовой защиты.

В настоящее время Гульнара Каримова отбывает тюремное заключение длительностью 13 лет и 4 месяца.

18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и членов ее преступной группы.

Суд проходил в закрытом режиме. Каримову признали виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путем присвоения и растраты. Также дочь первого президента была признана виновной в легализации преступных доходов.

Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Швейцарские адвокаты Гульнары Каримовой и ее дети утверждали, что в ходе следствия и в колонии ее права нарушались, однако Генпрокуратура Узбекистана категорически опровергла эти утверждения.

Источник - centralasia.media
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