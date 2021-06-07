Путин наградил Мамина (премьер Казахстана) орденом "Дружбы"

08:32 08.06.2021

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы, сообщает zakon.kz.



Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.



За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича – премьер-министра Республики Казахстан, - говорится в указе Путина.

Аскар Мамин занимает пост премьера Казахстана с февраля 2019 года.