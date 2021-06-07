Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека Дюшекеев задержан по делу Elite House

09:08 08.06.2021

08 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Бывший начальник столичного управления ГКНБ Нурлан Дюшекеев задержан по делу Elite House. Информацию уточнили в правоохранительных органах.



Нурлан Дюшекеев задержан сегодня в Бишкеке, он водворен в СИЗО ГКНБ.



Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он объявлен в розыск. Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1.



Дело расследует межведомственная следственная группа.