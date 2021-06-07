 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афера "Безопасный город". Экс-кыр-вице-премьер Дыйканбаев рассказал как его коррумпировал Китай
10:01 08.06.2021

Бывший зампред Кабинета министров А.Дыйканбаев рассказал, кто якобы лоббировал интересы китайской компании по "Безопасному городу"

Бишкек (АКИpress) – Бывший заместитель председателя Кабинета министров, министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев выступил с открытым обращением президенту, в котором высказал возможные причины его задержания - якобы премьер и помощник президента лоббировали интересы китайской компании по проекту "Безопасный город".

Обращение распространил адвокат Дыйканбаева Кайсын Абакиров.

Дыйканбаев был задержан по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта "Безопасный город", по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора.

В своем обращении от 26 мая Дыйканбаев сообщил, что 6-7 мая сотрудники ГКНБ принесли два письма с упоминанием о досудебном производстве по статье "Заключение заведомо невыгодного контракта" и несоответствии требованиям договора. Также сотрудники ГКНБ ему сообщили, что договор с Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd по проекту "Безопасный город" находится "на особом контроле ГКНБ, так как данная компания, возможно, отмывает деньги в Китае".

"10 либо 11 мая позвонил председатель кабинета министров Улукбек Марипов с просьбой продлить сроки договора. Потом позвонил ваш помощник Эрнис с аналогичной просьбой", - написал Дыйканбаев.

Однако, по его словам, 15 мая он объяснил Улугбеку Марипову ситуацию и показал письма ГКНБ, что имеется уголовное дело. "Он при мне позвонил Эрнису и объяснил, что необходимо время. 17 мая мы с Эрнисом встретились в восточном крыле Жогорку Кенеша (с его слов, по вашему поручению), где я ему показал письма ГКНБ и рассказал о неисполнении договора. Эрнис показал вашу резолюцию на письмо китайской компании: "На исполнение, прекратить оказывать задержки", - рассказал Дыйканбаев. Он добавил, что уточнял по поводу резолюции, которой не оказалось и в канцелярии Марипова.

Задержанный бывший чиновник объяснил, что статс-секретарь Министерства цифровизации Сагымбаев подписывал договор и продление в прошлом году и поэтому продление должен был подписывать он. Перед каждой встречей с китайской компанией, как отметил Дыйканбаев, он проводил совещание с сотрудниками министерства и статс-секретарем.

"В последующем я озвучивал требование китайской компании о необходимости оплаты ГОИД и заключение ТПП. Моей главной мотивацией было сделать все в рамках законодательства КР и не подставить статс-секретаря. Единственной моей ошибкой был жесткий ответ китайской компании, которая на каждом совещании прикрывались вашим именем", - сообщил он и говорил [китайской компании], что продление договора в таком виде не будет подписано.

Дыйканбаев предположил, что до президента дошли вырванные из контекста слова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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