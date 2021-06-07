 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Недоумство ректора ВШЭ. Убожество рос-элитки - главный тормоз развития страны, - "МК"
10:15 08.06.2021

Ректор ВШЭ свалил причину нищеты на детей бедняков
"Образовательно неуспешные" становятся "экономически неуспешными"

Знаете, почему вы нищие? Потому что дети у вас тупые недоумки. А чего это вы кулаки-то сжали? Это вам чуть другими словами умный человек говорит - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Вежливый. Сморите, как сформулировал – причина бедности в России кроется в высоком проценте образовательной неуспешности, которая затем преобразуется в неуспешность экономическую.

"Образовательно неуспешные" становятся "экономически неуспешными"

Кузьминов, давая интервью журналистам в кулуарах ПМЭФ, отметил, что сейчас в каждом классе учится порядка 30 процентов детей с плохой успеваемостью. "Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30 процентов? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность", - пояснил он. Просто и понятно – куда же тебя, тупенького, возьмут? Если у родителей таких детей есть деньги, то они могут нанять для них репетиторов. Но если школьники растут в малообеспеченной семье, то этого не происходит. Глава Минтруда Антон Котяков называл наличие детей в семье главным признаком бедности. Подавляющая часть от общего количества бедных в России - 82 процента - приходится именно на семьи с детьми. Голытьба, стало быть, порождает голытьбу. И тут, констатирует Кузьминов, возникает необходимость "этих своих граждан содержать - за счет доходов от успешных работников". Беда, правда?

Но помогло знание математики и русского языка, а то и квантовой механики, академикам, профессорам, ученым, педагогам, инженерам в 90-е годы? Когда они, вышвырнутые новыми хозяевами, вышли с протянутой рукой на паперть? Зато успешными стали те, кто не привык много думать. Не все, правда, выжили. Конечно, это утрированный пример отсутствия прямой связи между "образовательной неуспешностью" и "неуспешностью экономической". Но суть экономической формации, в которой мы до сих пор пребываем (хищническое накопление первоначального капитала), и в которую попали, став нищими, сглупив, поверив, тут не поспоришь, передает верно. Будь ты хоть трижды академиком – ничего не добьешься, пока не забудешь о порядочности. Вот, что нужно менять, чтобы не было бедных. Все остальное – производные.

Бедных, в нынешнем понимании, не было, например, в СССР. А двоечников и троечников – хоть отбавляй. Уж не меньше, чем ныне. Но рабочие люди, трудящиеся, пусть и без высшего образования, с весьма средним, получали достойную зарплату. У знакомого нашей семьи, работавшего токарем-фрезеровщиком на заводе в Кимрах (ныне Тверская область), был свой катер (не моторная лодка, а катер с каютой), дача и машины он менял – и "копейка" у него была, и "трешка" (да, в очередях за ними стоял, но мог себе позволить). Я видеомагнитофон впервые в жизни у него увидел. Шахтеров еще можно вспомнить. А сейчас? Так в чем причина бедности в стране – в недостатке образованности?

Конечно, человеку с хорошим образованием легче найти работу с более-менее приличной зарплатой. Вот только и люди простого труда нужны не меньше. Если господин Кузьминов наймет доктора филологии в ВШЭ уборщицей, он ей будет платить больше, чем уборщице без образования?

Вот когда начнет – тогда и поговорим о связи образованности с нищетой. Когда люди пашущие, строящие, добывающие уголь и нефть, но "образовательно неуспешные", перестанут нашей элитой считаться рабами – тогда и кулаки можно будет разжимать.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623136500
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