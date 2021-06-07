Кидалово Обуза. Турецкие буржуи подали в арбитраж иск против Узбекистана

10:36 08.06.2021

Группа турецких предпринимателей, включая Мехмета Зеки Обуза, подала иск против Узбекистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Обуз в 2007 году был приговорен в Узбекистане к 16 годам тюрьмы.

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Группа турецких предпринимателей подала иск против Узбекистана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ICSID). Об этом сообщило издание Spot.



В карточке дела говорится, что заявителями выступают Мехмет Зеки Обуз, Севде Йилмаз, Хурийе Обуз и компании Tasfiye Halinde Obuzlar Gida, Temizlik Maddeleri, Züccaciye ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Sirketi.



Предмет спора - предприятие пищевых продуктов. Подробностей на сайте центра нет. Генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление 4 июня. Сейчас оно находится на рассмотрении.



В 2007 году газета "Народное слово" (PDF) писала, что Мехмет Зеки Обуз был приговорен в Узбекистане к 16 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты таможенной пошлины, НДС и акцизного налога, присвоении и растрате бюджетных средств и других преступлениях.



Издание сообщало, что Мехмет Зеки Обуз приехал в Узбекистан в 1995 году. В то же году стал одним из учредителей СП "Сундус", а в 1998 году - его генеральным директором.



Ранее против Узбекистана иски в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров подавали восемь раз, включая дела Newmont, Metal-Tech, Turkuaz, "МТС", Spentex и другое.