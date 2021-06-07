Стало ясно, почему Зеленский хочет в НАТО: своя армия небоеспособна, - С.Вальченко

10:48 08.06.2021

Морально-психологическое состояние шокирует



Морально-психологическое состояние украинской армии крайне низкое, это делает вооруженные силы небоеспособными. Эта информация со ссылкой на документ, подписанный украинским генералом Кидонем, обсуждается в Сети. Приведенные данные прокомментировал политолог Александр Сосновский.



Морально-психологическое состояние шокирует

Появившийся в Сети отчет по морально-психологическому состоянию личного состава в зоне операции объединенных сил на Донбассе за апрель-май, подписанный первым заместителем командующего группировкой генералом Владимиром Кидонем, показывает, что украинская армия в кризисе. К примеру, 84% украинских военнослужащих не чувствуют свою ответственность за результаты боевых действий; 80% не готовы выполнять реальные боевые задания; 64% - регулярно находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.



Эти шокирующие данные прокомментировал политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале. Он разместил пост, который назвал так: "Проверка состояния армии Украины показала практическое ее отсутствие". "Украинская власть и ее генералы, как всегда, украинцам скажут, что это "фейк". Я вам хочу сказать, что это не фейк, так как я общаюсь со многими людьми на Украине, и они мне подтверждают, что это именно так", - написал политолог.



Он с иронией высказался о "суперконтинентальной армии", которая "защищает" Европу от "агрессии" России.



Сосновский обратил внимание на то место в документе, где говорится, что основным источником информации для украинских военнослужащих, являются российские телеканалы - это как?



"Представленный документ - просто приговор состоянию ВСУ! Указанный анализ состояния правопорядка и военной дисциплины в войсковых соединениях и военных частях Украины доступно показывает то, что страну можно брать практически "голыми руками", - делает вывод эксперт.



По его словам, "незалежная" настолько обнищала экономически, а ее население и армия деморализованы морально настолько, что никто не собирается воевать за правящий режим и паразитов-олигархов.



"Такое "войско", пожалуй, выглядит даже более жалким, чем известная банда у пана Грициана Таврического в фильме "Свадьба в Малиновке". Так что, это явный предвестник того, что и Украина, и ее армия стоят на пороге "грандиозного шухера", как говорил Попандопуло", - написал Сосоновский.



Пост политолога активно обсудили в Сети. Вот лишь некоторые из комментариев:



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"Знакомый из Украины говорил, что воевать идут только за деньги. Наверное не все, есть и идейные, но в основном за деньги".



"Слава? Герои? Сдерживают российскую армию... пшик, а не герои!".



"Украина сама себя уничтожает. Без этой телеграммы давно ясно, что армия не способна и деморализована. И идут ради копеечки хоть как то заработать".



Если данные о морально-психологическом состоянии украинских войск соответствуют действительности, то становится понятным, почему в последнее время для Зеленского темой номер один стало вступление Украины в НАТО. На свою армию президент-комик положиться, видно, не может.



Для него шоком стало то, что главу "незалежной" не пригласили на ближайший саммит Альянса. Во вчерашнем телефонном разговоре с президентом США, который Зеленский выпросил у Вашингтона до встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, тема евроатлантической интеграции тоже была одна из главных.



Сергей Вальченко