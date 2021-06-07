Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане? - М.Крамаренко

11:11 08.06.2021

Мажилисмен считает, что осужденные за "бандитизм" лица, по сути, не были бандитами и подлежат реабилитации по этой статье. Да, среди них были люди, совершавшие убийства, но они убивали "красных" – уточняет парламентарий. А это, получается, реабилитирующий признак



Максим Крамаренко, ia-centr.ru, 6 июня



В Казахстане поставлен вопрос о реабилитации тех, кто сражался в рядах туркестанского легиона – сообщило международное информационное агентство KAZINFORM 31 мая, день памяти политических репрессий и голода в Казахстане. Это стало известно из интервью с депутатом Мажилиса Парламента РК Бериком Абдыгалиулы, являющимся также председателем подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, созданной при Республиканской комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Самое любопытное в интервью – озвученные мажилисменом мысли: о борьбе с людьми, не желающими разделять определенную позицию о голоде 30-х гг. или о роли Мустафы Шокая в истории, а также идее консолидации нации на основе образа общего исторического зла. Своим мнением о тезисах Абдыгалиулы делится Руководитель информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики" (г.Кокшетау) Максим Крамаренко.

Ключевая сентенция Берика Абдыгалиулы по вопросу необходимости проведения полной реабилитации жертв политических репрессий основана на том, что в Казахстане до сих пор многие считают, что независимость досталась "нам легко". Однако Абдыгалиулы с этим категорически не согласен. Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР. По мнению мажилисмена, казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с "самыми настоящими захватчиками, как в царский, так и в коммунистический период".

При этом, даже если человек не говорил о независимости и был осужден за совершенные им убийства, участвуя в бандитской группировке, он тоже борец за свободу своего народа. Хотя, нет. Мажилисмен считает, что осужденные за "бандитизм" лица, по сути, не были бандитами и подлежат реабилитации по этой статье. Да, среди них были люди, совершавшие убийства, но они убивали "красных" – уточняет парламентарий. А это, получается, реабилитирующий признак. Хотя в этот период бушевала гражданская война, и каждый отстаивал свою правду с оружием в руках. Но теперь, в духе европейских хартий, порочащих СССР как государство с тоталитарным строем, можно, видимо, признать, что "красные" были какими-то чудовищами, а не такими же людьми, верившими в то, что коммунизм приведет их в светлое будущее.

Наверное, по такому же принципу предлагается реабилитировать людей, служивших в туркестанском легионе. К тому же у них есть, следуя логике рассуждения Берика Абдыгалиулы, смягчающие обстоятельства: большинство из них попали в плен и были вынуждены поэтому согласиться на службу в легионе. Хотя почему бы не пойти дальше в этих рассуждениях? Раз легионеры воевали за гитлеровскую Германию, значит, они тоже были против "красных", возможно, тоже убивали их, и, соответственно, тоже боролись за независимость Казахстана.

При этом, кроме реабилитации тех, кто активно боролся с советской властью, мажилисмен предлагает установить репрессивные меры в отношении лиц, кто будет иметь свое, отличное от официальной идеологии мнение в отношении борцов с советской властью.

Например, нельзя будет делать выводы, несоответствующие акту о политической реабилитации в отношении Мустафы Шокая, которому в Казахстане уже поставлен памятник, а в некоторых городах его именем названы улицы. Если мнение человека будет расходиться с таким актом, то его за вольнодумие и инакомыслие ждет определенное наказание. Именно в этом, по словам Берика Абдыгалиулы, будет заключаться политическая реабилитация, когда определенного человека, которого даже не судили, как это было с М. Шокаем, будет защищать особый документ, как закон об Елбасы защищает Первого президента РК от различного рода оскорблений и обвинений.

Этим и отличается политическая реабилитация от юридической – просто принимается акт о снятии вины с конкретных лиц за совершение тех или иных преступлений. Хотя в Казахстане уже есть прецедент, когда за негативную оценку деятельности М. Шокая были наказаны "рублем", то есть "теньгой", два журналиста из Восточного Казахстана.

В итоге, как выяснилось из интервью мажилисмена, основная цель действующей республиканской комиссии – объединение нации. Для этого предлагается использовать технологию конструирования нации, о которой еще в начале ХХ века писал французский мыслитель Эрнест Ренан: "общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие усилия".

Вот и Берик Абдыгалиулы проводит параллель между репрессиями в Казахстане и Холокостом. По его мнению, Казахстан каждый год, как и евреи в Израиле, должен погружаться в траур в день памяти политических репрессий и голода. Таким путем должна происходить консолидация нации.

Понятно, что вышеназванная комиссия, по сути, занимается исторической политикой, модернизируя национальную идентичность. А, как известно, историческая политика любого государства преследует одинаковые цели: это и формирование общенационального патриотизма, и корректировка политической идентичности населения страны, а также выстраивание оси политических координат по типу "свой-чужой", через которую в общественном мнении формируется образ собственного государства, а также "государств-союзников" и "государств-врагов". В связи с чем, возникает вопрос: к чему приведет такая модернизация нации? Ответ на него тоже есть в интервью.

Во-первых, сама нация, о которой говорит Берик Абдыгалиулы, это только казахи, которым через работу Республиканской комиссии по полной реабилитации репрессированных в ближайшее время предложат новый пантеон героев. Тех самых борцов за независимость с царской и советской властью. Именно так, по мнению мажилисмена, казахи должны прийти к единому пониманию своей истории, должны объединиться. По крайней мере, в тексте интервью слово "казахстанцы" прозвучало один раз, и то только из уст интервьюера. Да, и как быть с теми, чьи предки были "красными", смогут ли они принять новых "героев"?

И, во-вторых, получается, что "государством-врагом", по крайней мере, в историческом смысле станет та страна, которая объявляет себя правопреемником царского и советского режимов.

В этом ключе выглядит подталкивающей на определенные мысли недосказанность Берика Абдыгалиулы по поводу анализа доносов, сделанных в 20-30 годы прошлого века. Мол, он не видел еще в архивах доносов, написанных казахами друг на друга. Тогда "подвисает" в воздухе ответ на напрашивающийся вопрос: кто же их писал?

Реабилитация в социально-психологическом плане носит терапевтический характер, убирая из памяти народа определенные исторические занозы, к которым обычно относят гражданские войны и другие внутриполитические конфликты с применением оружия. Примирение "белых" и "красных" в России, "путчистов" и "республиканцев" в Испании – яркие тому примеры. Однако, в той же России это не изменило отношение к "власовцам" и к тем "белым", что выступили за сотрудничество с Гитлером, как например, атаман Шкуро и генерал Краснов.

В Прибалтике и Украине возобладали противоположные тенденции, что демонстрирует зависимость реабилитации от выбора вектора внутренней и внешней политики, в итоге там начался разгул "махрового национализма".

В такой сложной теме главное, чтобы устранение "занозы" не привело, говоря медицинским языком, к абсцессу всего организма.