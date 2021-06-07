Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа... Низшие и начальные?

11:51 08.06.2021

8 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане в рамках трансформации вузовской системы в модель "Университет 4.0" вузы хотят разделить на два типа. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурдан Омуров.



По его словам, у ведомства есть намерение идентифицировать вузы: одни будут сосредоточены на подготовке кадров для рынка труда, другие - на проведении исследований и инновациях.



"Сегодня есть большие вузы, где много исследовательского компонента, а есть карликовые, но они хорошо, грамотно справляются с подготовкой профессиональных кадров для определенных секторов. Поэтому, на наш взгляд, требования проведения трансформации должны быть дифференцированными", - отметил Нурдан Омуров.