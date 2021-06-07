В Бухаре женщины избили группу археологов (видео)

11:53 08.06.2021

В Бухаре местные жители избили археологов. В основном в драке участвовали женщины. Видеозапись происшествия распространилась в соцсетях, сообщают местные СМИ.



Как стало известно, на одной из улиц предприниматель решил построить гостиницу. Согласно законодательству он подал заявку на археологическое исследование территории, чтобы получить заключение, что земельный участок не представляет исторической ценности.



Днем 3 июня группа археологов выехала на место будущей стройки. Здесь их встретили местные жители, которые вначале бурно выражали свое недовольство строительством гостиницы, а затем набросились на археологов и избили.



О происшествии было сообщено в правоохранительные органы, после чего на место прибыли начальник городского ОВД и следственно-оперативная группа. Нападение на археологов было оформлено в установленном порядке. Ведется доследственная проверка, уточнили в УВД Бухарской области.



видео

https://www.facebook.com/watch/?v=1473316826349635