Тихо, идет съемка! Кино-продюсер Курмашев стал советником акима Алматы "по креативной экономике"

12:07 08.06.2021

Назначен новый советник акима Алматы, передает zakon.kz.



Им стал Эрнар Курмашев. Он будет штатным советником акима Алматы по креативной экономике.



Курмашев Эрнар Атымтаевич родился в 1984 году. Окончил КазНТУ им. Сатпаева - инженер, стажировался в New York Film Academy.



В разные годы занимал должности руководителя, продюсера ТОО "Kazakhstan Computer Graphics", директора кинокомпании "Astana Film Fund", руководителя управления культуры Алматы. Также он был первым заместителем председателя правления Государственного центра поддержки национального кино. С апреля 2021 года является председателем правления ОЮЛ "Ассоциация креативных предпринимателей Казахстана".