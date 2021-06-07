Реформа на скорую руку? В Кыргызстане готовятся принять новые кодексы и законы

12:09 08.06.2021

Бакыт Торегельди уулу



В Кыргызстане обсуждается пакет законопроектов по реформированию судебной и правоохранительной систем, который в ближайшее время власти намерены направить на рассмотрение Жогорку Кенеша.



7 июня в Бишкеке прошло первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, сформированного указом президента КР. Темой встречи стали новые законопроекты, касающиеся деятельности судебной системы, и новые редакции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов.



При этом в ходе встречи лишь прозвучали выступления отдельных лиц, но обсуждения не проводилось.



Президент Садыр Жапаров в своей речи отметил, что от качества работы судов и правоохранительных органов зависит стабильность и законность в стране:



‒ Следовательно, если судьи и сотрудники правоохранительных органов проявят низкий профессионализм и однобокость, нарушив принципы верховенства закона, то это не только принесет позор для конкретного судьи или сотрудника, но и репутация государства в целом будет подорвана, и доверие к нему окажется под угрозой. Как бы это ни было горько, мы должны открыто признать тот факт, что, несмотря на судебную реформу в стране, судебная и правоохранительная системы не в состоянии адекватно и эффективно выполнять свою основную функцию ‒ защиту и восстановление нарушенных прав. Напомню, что такое мнение преобладает в обществе.



Для приведения в соответствие с новой Конституцией на общественное обсуждение были представлены законопроекты "О статусе судей КР", "О Совете по делам правосудия", "О Конституционном суде", "О Верховном суде КР и местных судах" и "О органах судейского самоуправления". После этого по инициативе главы государства их внесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.



Член Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, судья Верховного суда КР Замирбек Базарбеков рассказал о нормах, которые будут изменены:



‒ Конституционные законы направлены на улучшение и оптимизацию работы судей и судебных органов, а также на рациональное использование финансовых средств и материальных ресурсов. Думаю, что принятие этих документов позволит повысить качество и эффективность судебной системы, а также полноценно проводить финансовые мероприятия.



По словам Замирбека Базарбекова, закон "О Верховном суде КР и местных судах" был принят в 2003 году и с тех пор в него 13 изменений вносились изменения.



Согласно новой Конституции, вступившей в силу 5 мая этого года, была упразднена Конституционная палата вместо которой теперь будет работать Конституционный суд. Этот орган следит за тем, чтобы принимаемые законы не противоречили Основному закону, а также дает заключение о соблюдении всех норм при проведении процедуры импичмента президенту.



Член Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова в ходе заседания напомнила, что зачастую обещания о реформах отличаются от последующих действий:



‒ Вся история независимости Кыргызстана демонстрирует, что каждая новая администрация начинает писать законы, реформировать законодательство. И вы знаете, очень часто бывает так, что законы пишутся под себя, под свое ведомство, под определенную политическую группу. Но власть не вечна, власть меняется и первыми жертвами вот этих измененных законов является как раз-таки политическая элита. Поэтому я все-таки предлагаю: когда мы разрабатываем законы, когда мы принимаем эти законы… Я нисколько не сомневаюсь, что каждый из вас является патриотом, и вы любите эту страну. Я предлагаю изменить ракурс и начать любить граждан этой страны, человека. И думать "Что будет после того, как власть теряется?". Потому что очень многие представители бывшей [политической] элиты являются в настоящее время клиентами правовой клиники "Адилет". Мне бы очень не хотелось расширять круг своей клиентуры.



В Кыргызстане, действительно, каждая новая власть определяет судебную реформу как приоритетную и создание для этого рабочих групп и советов стало почти традицией. Практически все президенты при этом давали обещания о том, что будут выделены положенные финансовые средства и у них хватит политической воли для изменений.



Прошедшее Заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности стало первым крупным собранием с участием президента, где присутствовали практически все руководители основных госорганов.



Правозащитница Динара Ошурахунова считает, что новые редакции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов были подготовлены в спешке. Она напомнила, что такое уже происходило в стране, из-за чего потом приходилось вносить поправки в эти законы:



‒ Такие реформы не делаются за месяц-два. Сначала проводятся всесторонние и регулярные исследования, на основе которых вырабатывается стратегия реформы. А у нас, не обсуждая цели реформы и к чему она приведет, за четыре-пять месяцев формируют группы и начинают работу. Открытых дискуссий мы не видели, если не считать формальных. Поэтому нынешняя реформа ничем не отличается от предыдущих. Каждая власть пытается укрепиться. А попыток защитить права человека мы не увидели. В законах пишут одно, а на деле все по-другому.



Завершая заседание Совета, президент продемонстрировал видео, на котором запечатлено как судья, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытается войти в свой рабочий кабинет. На вопрос Садыра Жапарова, узнает ли она этого человека, присутствовавшая председатель Верховного суда Нургуль Бакирова сказала, что он похож на председателя Чуйского областного суда.



"Даже если мы пропишем золотыми буквами законы и будем постоянно говорить про реформу в судебной системе, но при этом судьи будут позволять себе подобное поведение при исполнении служебных обязанностей, то все наши действия, направленные на совершенствование судебной системы, будут бессмысленны. Председатель крупного областного суда каждый день, оказывается, ходит пьяным. Как проводить реформы? Очищайте свои ряды. Сегодня же рассмотрите его ответственность на Совете судей", ‒ заявил глава государства, обращаясь к Нургуль Бакировой.



А вечером 7 июня стало известно, что Совет судей КР внес на рассмотрение президента предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова, чье поведение стало объектом критики.



Сам служитель Фемиды перед этим заявил журналистам, что уже написал заявление об уходе. А в интервью информационному агентству AKIpress признался, что видео было сделано около года назад в один из выходных дней.



Проекты новых кодексов, разработанных экспертной группой, в ближайшие дни направят в Жогорку Кенеш. Если парламент до ухода на летние каникулы успеет их рассмотреть и принять в трех чтениях, то поправки начнут действовать с 1 сентября.



Судебно-правовая реформа в Кыргызстане началась в 2012 году. Новые кодексы и законы были приняты в 2017 году и начали действовать в 2019-м.



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Адаптированный перевод с кыргызского.