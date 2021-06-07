В полит-истории Казахстана набирает силу "джучизм", - Д.Ашимбаев

12:15 08.06.2021

Д.Ашимбаев: "Джучизм" не учитывает того, что южный и восточный Казахстан входили в улус Чагатая (если уж мы делаем фетиш из монгольского АТД), у которого не менее интересная история и культура



Данияр Ашимбаев, 6 июня



В политической истории набирает силу "джучизм", построенный, как и многое другое, на манипуляциях с фактами. Хочется напомнить, что улус Джучи был основан на завоеваенной монголами территории кипчаков, которые стали затем основной ударной силой в армии своих завоевателей. Часть кипчаков, хочу напомнить, бежала от монголов в Европу, другая часть - кстати, вместе с русскими князьями - пыталась организовать сопротивление, но была разбита на реке Калке.

Кипчаки, кстати, с русскими и воевали, и дружили. Тот же Александр Невский, любимый при царе, при СССР, да и сегодня, по маме кипчак. И при его правлении, о чем северные историки не любят писать, произошло организационное вхождение Руси в улус Джучи. А в 1257 по его приглашению монгольские аудиторы проходили АТО в Новгороде.

Академик Бекмаханов (сам торе) писал: "монголо-татарское иго надолго задержало экономическое и культурное развитие Казахстана, затормозило формирование казахской народности, сложение государства".

"Джучизм" не учитывает того, что южный и восточный Казахстан входили в улус Чагатая (если уж мы делаем фетиш из монгольского АТД), у которого не менее интересная история и культура.

Я недавно публиковал данные о реестре исторических памятников. Хочу напомнить, что их львиная доля находится на юге и относится к домонгольскому периоду.

Забавно наблюдать, как у нас любят делать из истории жупел и бегать с ним.

Вспомните историю 15-летней давности, когда два уважаемых аксакала сцепились по поводу города Отрар. Один предложил отмечать юбилей героической обороны города от монголов, другой - юбилей героического освобождения города от хорезмского ига. Археологи тихо пытались напомнить, что раскопки вообще не выявили разрушения в XIII веке, а легендарную Отрарскую библиотеку вообще придумали журналисты в 70-х годах, но специалистов никто не слушал.

Как и сегодня...