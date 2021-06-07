Как самоликвидируется укр-бандеровский "Азов". Аваков работает на Россию? - "МК"

12:27 08.06.2021

Бойцы украинского "Азова" начали уничтожать друг друга: клуб самоубийц

Глава МВД Аваков покрывает этот "беспредел", зарабатывая миллионы



В конце минувшей недели жителей Украины, перемещавшихся на своих автомобилях в окрестностях Киева, ждал шокирующий сюрприз. Кто-то установил вдоль автострады бигборды с портретами членов неонацистского формирования "Азов" (ныне полк МВД Украины), погибших при странных обстоятельствах. "Его убили свои! Требуем независимого расследования этого преступления" – гласила надпись под каждым из портретов.



Глава МВД Аваков покрывает этот "беспредел", зарабатывая миллионы

ФОТО: СОЦСЕТИ

На бигбордах были размещены фотографии бойцов и организаторов "Азова" Ярослава Бабича, Виталия Княжеского и Александра Алябьева. Официально считается, что все эти люди совершили самоубийство. Однако в эту версию на Украине мало кто верит. Тело Виталия Княжеского (он же "Витус"), одного из основателей "Азова", было найдено в октябре 2017 года в лесу под Харьковом. Весной 2014 года Княжеский был участником столкновений в Харькове, на улице Рымарской, в ходе которых были убиты два активиста Антимайдана. В "Азове" он отвечал за вооружение. Реконструктор из России Александр Алябьев (он же "Эрвин Корф") был найден застреленным 16 августа 2016 года на территории воинской части. Через него шли все закупки военной формы и амуниции для "Азова".



Наконец, самый известный из этих "самоубийц" – адвокат Ярослав Бабич. Он был одним из организаторов формирования, заместителем руководителя штаба Гражданского корпуса "Азов". В последний год жизни Бабич занимал должность начальника учебно-мобилизационного центра батальона "Азов" и руководил юридическим отделом волонтерского объединения. 26 июля 2015 года его нашли на шведской стенке в собственной квартире. Было объявлено, что это самоубийство. Однако вдова покойного Лариса в это не верит.



Мы связались с Ларисой Бабич, и она рассказала нам свою версию смерти мужа.



– Украинский политик Илья Кива подал заявление в генпрокуратуру, в котором требует возобновить расследование этих загадочных "самоубийств" в "Азове", – говорит Лариса. – Точнее, убийств. Насколько я знаю, убили еще и Меркулова, но на бигбордах он почему-то не указан. По нему было даже уголовное дело. Но благодаря Авакову дело замяли. Только один его фигурант совсем немного посидел в СИЗО. У "Азова" есть покровитель – Аваков, поэтому никто эти "самоубийства" не расследует.



– Вы сомневаетесь, что ваш муж покончил с собой?



– Я не сомневаюсь – я знаю, что это не было самоубийством. Я даже говорила со свидетелем, который в ту ночь подвозил убийц к дому, где находился мой муж. К сожалению, он не успел мне все рассказать. Мы должны были с ним еще встречаться, он готов был дать официальные показания, но прошлой осенью почему-то скончался. Думаю, ему в этом "помогли".



–​ Какой кошмар… Кто был этот человек?



– Он в то время был охранником и водителем у Андрея Билецкого – ныне уже бывшего командующего "Азова". Он рассказал, что сам в дом не заходил и что убивать моего мужа приехали семь человек. Очень боялся, но все же решился мне это рассказать. Говорил, что он, получается, тоже соучастник убийства.



–​ А он успел назвать имена тех, кого подвозил?



– Он назвал Сергея Коротких, он же Боцман, он же Малюта. Это основной исполнитель. Моего мужа нашли в детской комнате на шведской стенке, среди детских игрушек, перед тремя портретами своих детей. Он был полностью голым. Мне год не давали статуса потерпевшей. Никого из родных не допустили к делу. Когда его закрыли в первый раз, нам даже не дали ознакомиться с постановлением о закрытии… У меня было 9 отказов в допуске. Его мать и брата тоже не допустили. Мало того, Ярослава ограбили после убийства. Пропали его личные вещи.



–​ Каким мог быть мотив убийства?



– Мотивов – несколько. Во-первых, у него был серьезный конфликт с Коротких. Вы, наверное, знаете, кто этот человек. У него очень темное прошлое. Он имел отношение к белорусским спецслужбам, в России был связан с неонацистами. Муж был вообще против того, чтобы Коротких был в "Азове". Во-вторых, в 2015 году из Канады моему мужу, под его имя, должны были приходить деньги для "Азова". И ему очень откровенно сказали, что какая-то часть этих денег пойдет на АТО, а другая должна "прилипнуть" к рукам кое-кого в руководстве МВД. На это Ярослав твердо сказал "нет". Он сказал, что пришел в "Азов" не для того, чтобы зарабатывать на войне. Это были большие деньги, тем более что они должны были идти на постоянной основе. С ним неоднократно вели разговоры на эти темы в МВД, куда его вызывали. По многим причинам он был неугоден ряду высокопоставленных лиц. У него был конфликт и с Белецким.



–​ А с Аваковым конфликт был?



– Да. Аваков тогда уже подминал под себя "Азов" в качестве своей карманной армии. Ярослав всячески этому противился. Он понимал, к чему все идет. Сегодня "Азов" – полностью подконтрольная Авакову структура. И все убийства покрываются им. То же убийство Меркулова в Бердянске. Есть видео, на котором люди с нашивками "Азова" забивают насмерть своего же "азовца" Меркулова. Тогда на месте началось расследование. Но Билецкий зашел к Авакову, это я точно знаю, и дело сразу забрали в Киев и хода ему не дали. Билецкий – на коротком поводке у Авакова. Он сейчас очень богатый человек. И даже Коротких за время войны стал долларовым миллионером. Аваков дал ему должность начальника охраны стратегических объектов Украины. Когда в обществе поднялся шум, Коротких с должности формально ушел, но передал дело своему другу и правой руке Сергею Коровину (он же Хорст). Сегодня "Азов" – это реально карманная армия Авакова.



– А Меркулова за что убили?



– У него тоже был конфликт с Боцманом. Люди Боцмана занимались в Бердянске похищением машин у предпринимателей, многие из которых материально помогали "Азову". Меркулов открыто их в этом обвинил, назвав бандитами. Дело было в одном ресторане. За это они его там же забили насмерть. А Княжевский был в "Азове" оружейником. Естественно, там ребята этим оружием приторговывали. И как-то была обнаружена недостача, и они вроде не могли списать это оружие. Я слышала такую версию, что в ту ночь моему мужу позвонил Билецкий и сказал, что надо срочно подписать документы на большую сумму, что "сейчас к тебе приедут ребята". Было уже около 12 ночи. Но Билецкий сказал, что дело срочное. И Ярослав ответил: "Конечно, приезжайте". После этого его не стало...



Марина Перевозкина