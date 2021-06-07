 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.06.2021
12:49  Шейхам из ОАЭ разрешат охоту на дрофу-красотку в Казахстане. Отстрел людишек пока не разрешат...
12:27  Как самоликвидируется укр-бандеровский "Азов". Аваков работает на Россию? - "МК"
12:15  В полит-истории Казахстана набирает силу "джучизм", - Д.Ашимбаев
12:09  Реформа на скорую руку? В Кыргызстане готовятся принять новые кодексы и законы
12:07  Тихо, идет съемка! Кино-продюсер Курмашев стал советником акима Алматы "по креативной экономике"
12:06  "Я всегда в жизни поступал по совести...". Экс-премьер Киргизии Бабанов пишет жалостливые письма из СИЗО
11:54  Чехия признала дем-белочку Тихановскую "президентом Беларуси"

11:53  В Бухаре женщины избили группу археологов (видео)
11:51  Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа... Низшие и начальные?
11:11  Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане? - М.Крамаренко
11:07  Рецепт по борьбе с Лукашенко: Запад поздно опомнился, - М.Ростовский
10:55  Новое правительство в Израиле и кризис демократии, - Авигдор Эскин
10:48  Стало ясно, почему Зеленский хочет в НАТО: своя армия небоеспособна, - С.Вальченко
10:36  Кидалово Обуза. Турецкие буржуи подали в арбитраж иск против Узбекистана
10:15  Недоумство ректора ВШЭ. Убожество рос-элитки - главный тормоз развития страны, - "МК"
10:01  Афера "Безопасный город". Экс-кыр-вице-премьер Дыйканбаев рассказал как его коррумпировал Китай
09:24  Непотопляемое Божко. Легендарный КазГэбист - фигурант массы скандалов вновь трудоустроен на вкусную должность
09:08  Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека Дюшекеев задержан по делу Elite House
08:32  Путин наградил Мамина (премьер Казахстана) орденом "Дружбы"
08:18  Израильская кибервойна. Секреты спецслужб
07:53  Индия изгоняет вирус. Есть коренной перелом, - "Къ"
00:59  Адвокат Гульнары Каримовой обратился в ООН с просьбой признать незаконным ее содержание в тюрьме
00:53  600 километров сложной геополитики. ЖД ЦентрАзия - южные моря - реализация химеры, - П.Севостьянов
00:49  "Эти люди чужды и опасны". Как мигранты изменили Германию и немцев
00:05  Россия готовится к ужесточению санкций по иранскому образцу, - "НГ
00:01  Хаменеи меняет избирательную кампанию в Иране, - С.Тарасов
Понедельник, 07.06.2021
20:08  Казахстан временно запретил ввоз томатов и перца из Туркменистана. Из-за морщинистости...
20:03  Киевский универ лишил БелБатьку Лукашенко степени Почетного доктора своих хохло-наук
19:58  Денис Шипп - новый председатель Высшего судебного совета Казахстана
19:55  Сирийский Идлиб почувствовал себя отуреченным, - М.Беленькая
19:48  Казахстанский экс-премьер Тасмагамбетов вошел в Совет директоров российского КАМАЗа
14:50  Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти
12:20  Мирзиеев вспомнил молодость в роли комбайнера. Видео
12:19  Вирус помог правительствам приземлить человечество, - Т.Бордачев
12:18  Советский Ташкент: как я получил квартиру
12:16  Леон Панетта, ЦРУ: Мы скупаем иноСМИ, чтобы влиять на выборы
12:15  Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена, - Д.Митина
12:14  Почему США решили, что "корона" из Китая
12:12  Пыльный поход. По кыргызской Кара-Кульдже угрюмо маршируют протестующие жээнбековцы
12:10  Каждый день так. КырПрез Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
11:37  Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник
09:48  РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...
09:47  Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
09:29  В казахском Таразе прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской (арабо-китайской) битвы
09:28  Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
09:23  Молдавия: десять лет имитации реформ, - Зураб Тодуа
08:58  Киргизия и Таджикистан развелись цивилизованно, - "Къ"
08:16  Скончался от КОВИ кыргызский сатирик-юморист Рахман Разыков
08:04  Триумф турецкой разведки в Туркестане и провал турецких симпатий в Киргизии, - А.Асалыоглу
07:39  ЛГБТ – новое американское оружие? - А.Соколов
07:37  Давление мирового кризиса и устойчивость КНР. Ч. 1, - В.Петушкова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как самоликвидируется укр-бандеровский "Азов". Аваков работает на Россию? - "МК"
12:27 08.06.2021

Бойцы украинского "Азова" начали уничтожать друг друга: клуб самоубийц
Глава МВД Аваков покрывает этот "беспредел", зарабатывая миллионы

В конце минувшей недели жителей Украины, перемещавшихся на своих автомобилях в окрестностях Киева, ждал шокирующий сюрприз. Кто-то установил вдоль автострады бигборды с портретами членов неонацистского формирования "Азов" (ныне полк МВД Украины), погибших при странных обстоятельствах. "Его убили свои! Требуем независимого расследования этого преступления" – гласила надпись под каждым из портретов.

Глава МВД Аваков покрывает этот "беспредел", зарабатывая миллионы
ФОТО: СОЦСЕТИ
На бигбордах были размещены фотографии бойцов и организаторов "Азова" Ярослава Бабича, Виталия Княжеского и Александра Алябьева. Официально считается, что все эти люди совершили самоубийство. Однако в эту версию на Украине мало кто верит. Тело Виталия Княжеского (он же "Витус"), одного из основателей "Азова", было найдено в октябре 2017 года в лесу под Харьковом. Весной 2014 года Княжеский был участником столкновений в Харькове, на улице Рымарской, в ходе которых были убиты два активиста Антимайдана. В "Азове" он отвечал за вооружение. Реконструктор из России Александр Алябьев (он же "Эрвин Корф") был найден застреленным 16 августа 2016 года на территории воинской части. Через него шли все закупки военной формы и амуниции для "Азова".

Наконец, самый известный из этих "самоубийц" – адвокат Ярослав Бабич. Он был одним из организаторов формирования, заместителем руководителя штаба Гражданского корпуса "Азов". В последний год жизни Бабич занимал должность начальника учебно-мобилизационного центра батальона "Азов" и руководил юридическим отделом волонтерского объединения. 26 июля 2015 года его нашли на шведской стенке в собственной квартире. Было объявлено, что это самоубийство. Однако вдова покойного Лариса в это не верит.

Мы связались с Ларисой Бабич, и она рассказала нам свою версию смерти мужа.

– Украинский политик Илья Кива подал заявление в генпрокуратуру, в котором требует возобновить расследование этих загадочных "самоубийств" в "Азове", – говорит Лариса. – Точнее, убийств. Насколько я знаю, убили еще и Меркулова, но на бигбордах он почему-то не указан. По нему было даже уголовное дело. Но благодаря Авакову дело замяли. Только один его фигурант совсем немного посидел в СИЗО. У "Азова" есть покровитель – Аваков, поэтому никто эти "самоубийства" не расследует.

– Вы сомневаетесь, что ваш муж покончил с собой?

– Я не сомневаюсь – я знаю, что это не было самоубийством. Я даже говорила со свидетелем, который в ту ночь подвозил убийц к дому, где находился мой муж. К сожалению, он не успел мне все рассказать. Мы должны были с ним еще встречаться, он готов был дать официальные показания, но прошлой осенью почему-то скончался. Думаю, ему в этом "помогли".

–​ Какой кошмар… Кто был этот человек?

– Он в то время был охранником и водителем у Андрея Билецкого – ныне уже бывшего командующего "Азова". Он рассказал, что сам в дом не заходил и что убивать моего мужа приехали семь человек. Очень боялся, но все же решился мне это рассказать. Говорил, что он, получается, тоже соучастник убийства.

–​ А он успел назвать имена тех, кого подвозил?

– Он назвал Сергея Коротких, он же Боцман, он же Малюта. Это основной исполнитель. Моего мужа нашли в детской комнате на шведской стенке, среди детских игрушек, перед тремя портретами своих детей. Он был полностью голым. Мне год не давали статуса потерпевшей. Никого из родных не допустили к делу. Когда его закрыли в первый раз, нам даже не дали ознакомиться с постановлением о закрытии… У меня было 9 отказов в допуске. Его мать и брата тоже не допустили. Мало того, Ярослава ограбили после убийства. Пропали его личные вещи.

–​ Каким мог быть мотив убийства?

– Мотивов – несколько. Во-первых, у него был серьезный конфликт с Коротких. Вы, наверное, знаете, кто этот человек. У него очень темное прошлое. Он имел отношение к белорусским спецслужбам, в России был связан с неонацистами. Муж был вообще против того, чтобы Коротких был в "Азове". Во-вторых, в 2015 году из Канады моему мужу, под его имя, должны были приходить деньги для "Азова". И ему очень откровенно сказали, что какая-то часть этих денег пойдет на АТО, а другая должна "прилипнуть" к рукам кое-кого в руководстве МВД. На это Ярослав твердо сказал "нет". Он сказал, что пришел в "Азов" не для того, чтобы зарабатывать на войне. Это были большие деньги, тем более что они должны были идти на постоянной основе. С ним неоднократно вели разговоры на эти темы в МВД, куда его вызывали. По многим причинам он был неугоден ряду высокопоставленных лиц. У него был конфликт и с Белецким.

–​ А с Аваковым конфликт был?

– Да. Аваков тогда уже подминал под себя "Азов" в качестве своей карманной армии. Ярослав всячески этому противился. Он понимал, к чему все идет. Сегодня "Азов" – полностью подконтрольная Авакову структура. И все убийства покрываются им. То же убийство Меркулова в Бердянске. Есть видео, на котором люди с нашивками "Азова" забивают насмерть своего же "азовца" Меркулова. Тогда на месте началось расследование. Но Билецкий зашел к Авакову, это я точно знаю, и дело сразу забрали в Киев и хода ему не дали. Билецкий – на коротком поводке у Авакова. Он сейчас очень богатый человек. И даже Коротких за время войны стал долларовым миллионером. Аваков дал ему должность начальника охраны стратегических объектов Украины. Когда в обществе поднялся шум, Коротких с должности формально ушел, но передал дело своему другу и правой руке Сергею Коровину (он же Хорст). Сегодня "Азов" – это реально карманная армия Авакова.

– А Меркулова за что убили?

– У него тоже был конфликт с Боцманом. Люди Боцмана занимались в Бердянске похищением машин у предпринимателей, многие из которых материально помогали "Азову". Меркулов открыто их в этом обвинил, назвав бандитами. Дело было в одном ресторане. За это они его там же забили насмерть. А Княжевский был в "Азове" оружейником. Естественно, там ребята этим оружием приторговывали. И как-то была обнаружена недостача, и они вроде не могли списать это оружие. Я слышала такую версию, что в ту ночь моему мужу позвонил Билецкий и сказал, что надо срочно подписать документы на большую сумму, что "сейчас к тебе приедут ребята". Было уже около 12 ночи. Но Билецкий сказал, что дело срочное. И Ярослав ответил: "Конечно, приезжайте". После этого его не стало...

Марина Перевозкина

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623144420
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства
- Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова
- Почему Токаев не убирает "пересидевших" на местах акимов – Д.Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
- В политической истории набирает силу "джучизм"
- Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане?
- АЗРК выявил сговор на государственных закупках услуг по строительству автомобильных дорог
- Протесты против платных дорог: кто виноват и что делать? - политологи
- Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  