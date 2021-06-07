Шейхам из ОАЭ разрешат охоту на дрофу-красотку в Казахстане. Отстрел людишек пока не разрешат...

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12:49 08.06.2021
Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект постановления Правительства РК "О проведении охоты на дрофу-красотку", передает zakon.kz.
Так, разрешается проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2021 года:
шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 97 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 99 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях;
шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 52 особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;
шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 51 особь дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;
шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар) на 34 особи дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 80 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.
Ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки устанавливается в размере 260 месячных расчетных показателей (758 420 тенге). 1 МРП равен 2917 тенге.
В общей сложности постановление предусматривает разрешение на изъятие 413 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской, Южно-Казахстанской, Арысской и Карактауской, Кендерли-Каясанской государственных заповедных зон Республиканского значения и в Андасайском государственном природном заказнике.
Принятие проекта постановления способствует развитию международного сотрудничества, а также обеспечит поступление в бюджет суммы в размере 313 227 460 тенге.
Проект постановления в установленном порядке согласован министерствами юстиции, финансов, национальной экономики, образования и науки и иностранных дел, - говорится в справке к документу.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июня.