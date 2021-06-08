Бишкек не готов принять своих нелегалов из России, - В.Панфилова

20:04 08.06.2021

Возвращение мигрантов может взорвать республику



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

8.06.2021



Многим киргизам, работающим в РФ, предложат уехать домой.

В России 15 июня заканчивается "коронавирусный" мораторий для трудовых мигрантов, который был введен в феврале 2020 года. Иностранным гражданам необходимо либо привести документы в соответствие с требованиями, либо покинуть российскую территорию. Над 100 тыс. киргизских нелегалов нависла угроза депортации из РФ. Эксперты говорят, что их возвращение плюс нестабильность на киргизско-таджикской границе взорвет ситуацию в республике. На возможную дестабилизацию отреагировал Афганистан.



Власти Киргизии ожидают указ президента РФ о статусе трудовых мигрантов. Законопроект разрабатывает МВД России. Однако что в нем будет, пока никто не знает. Ожидается, что он позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Но после 15 июня многим придется покинуть территорию РФ. "Если власти Узбекистана спешно вывозят своих граждан всеми доступными видами транспорта, то в Киргизии пока ничего не предпринимается", – сказал "НГ" киргизский эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его словам, количество киргизских граждан в РФ до пандемии выросло до рекордного количества. Причина – социально-экономическая нестабильность и тотальная безработица в Киргизии. Теперь они вынуждены возвращаться на родину, где их никто не ждет. Хотя, напомнил эксперт, пришедший к власти Садыр Жапаров обещал вернуть домой всех соотечественников, находящихся в трудовой миграции. "Правительство Киргизии пока ничего не может предложить своим гражданам. Более того, последние политические события и нестабильность в республике разрушают последние надежды найти работу дома", – отметил Эгембердиев.



Политолог Марс Сариев также считает, что киргизская власть не готова принять своих граждан из России. "В Центральной Азии расценивают депортацию нелегалов как недружественный шаг со стороны России. С одной стороны, Россию можно понять, поскольку мигранты-нелегалы могут стать той "пятой колонной", которая взорвет Россию изнутри. Но их депортация – это давление на страны региона, особенно на Киргизию", – сказал "НГ" Марс Сариев. По его словам, те, кто вернулся домой из-за пандемии в прошлом году, так и не смогли найти работу в республике. "Депортация 100 тыс. граждан – это однозначная дестабилизация страны. Киргизия не сможет переварить такую активную часть населения. Это усложняет и без того непростую ситуацию в стране", – уточнил Марс Сариев.



В Киргизии уже звучат высказывания, что Россия – ненадежный союзник. Особенно после конфликта на киргизско-таджикской границе. "Россия в киргизско-таджикском конфликте осталась в стороне, не предприняв никаких действий. Хотя обе страны – члены ОДКБ. Ситуация в регионе развивается так же, как на Южном Кавказе", – считает Сариев. Россия, по мнению Сариева, неконструктивно подходит к этому конфликту, позволяя президенту Таджикистана Эмомали Рахмону решать внутренние проблемы, создавая образ внешнего врага.



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Садыру Жапарову предстоит обустроить

вернувшихся домой гастарбайтеров.

Фото с сайта www.president.kgТаджикистан сегодня оказался в блокаде. Авиарейсов с городами РФ было очень мало, а цены на авиабилеты были заоблачными. Таджикские граждане предпочитали летать транзитом через Бишкек, это был наиболее дешевый способ попасть в РФ. Кроме этого, через Киргизию шли поставки таджикской плодоовощной продукции на рынки Евразийского экономического союза. Теперь все закрыто. "В таких условиях таджикская сторона начала пробивать коридор в сторону Китая", – убежден эксперт. Наиболее удобный маршрут проходит через Алайскую долину. Этим объясняется возникшая напряженность на границе в Чон-Алайском районе 4 июня. "Таджикская сторона, судя по всему, хочет на неописанных участках застолбить за собой именно эту территорию, чтобы проложить круглогодичный коридор в Китай. Там нет высоких перевалов, не надо строить туннели, можно провести маршрут из Душанбе с выходом на Кашгар", – полагает Сариев. В этом случае огромный персоязычный пояс от Афганистана и Ирана сможет соединиться с Китаем через Таджикистан, минуя Казахстан, Узбекистан, то есть тюркоязычные государства, считает Сариев. По его мнению, с учетом вывода американских войск из Афганистана, "здесь замешана большая политика". США ищут возможность закрепиться в Центральной Азии. А для этого нужна заваруха в регионе.

Планы США не совпадают с планами движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое призвало Киргизию и Таджикистан к миру. Эксперты считают, что "Талибану" невыгодна дестабилизация в Центральной Азии. "Исламский эмират (так себя называют талибы. – "НГ") призывает две мусульманские братские страны решать свои проблемы путем диалога и поиска логического решения, который пойдет на благо обеих республик", – написал в Twitter пресс-секретарь "Талибана" Забехулла Муджохид.



"Этот призыв можно рассматривать как предупреждение, что если Бишкек и Душанбе не найдут общий язык, то будет дестабилизация, в которой заинтересованы глобальные игроки. Они понимают, что главные акторы сидят не в Таджикистане, мы всего лишь игровые фигуры, глобальные акторы – США и Россия. Тогда вмешаются талибы – так можно понимать это заявление", – считает Сариев. По мнению политолога, если произойдет дестабилизация в Центральной Азии, то ни ОДКБ, ни Россия не справятся. Тогда американцы развернут свои базы в регионе.



"Талибы позиционируют себя главной политической силой в Афганистане и уверены в том, что уже совсем скоро возьмут власть в этой стране. Они уже заявили, что берут ответственность за реализацию всех промышленных и инфраструктурных проектов в регионе Большая Центральная Азия, – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. Эксперт считает, что талибам не нужны американские военные базы в странах Центральной Азии. Эта позиция совпадает с позицией ОДКБ.