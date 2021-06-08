 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.06.2021
21:56  Вице-през США Кама Харрис переобулась и выступила против мигрантов
21:10  Пакистан отказался предоставить США свои военные базы. Под вывод техники и войск из Афгана
20:48  Бывший замакима Караганды Шалабеков получил полтора года тюрьмы за хищение бюджетных средств
20:37  Казахстан начал стройку собственного газоперерабатывающего завода на Кашагане
20:34  Длинная рука китайского правосудия дотянется до США, - В.Скосырев
20:04  Бишкек не готов принять своих нелегалов из России, - В.Панфилова
12:49  Шейхам из ОАЭ разрешат охоту на дрофу-красотку в Казахстане. Отстрел людишек пока не разрешат...

12:27  Как самоликвидируется укр-бандеровский "Азов". Аваков работает на Россию? - "МК"
12:15  В полит-истории Казахстана набирает силу "джучизм", - Д.Ашимбаев
12:09  Реформа на скорую руку? В Кыргызстане готовятся принять новые кодексы и законы
12:07  Тихо, идет съемка! Кино-продюсер Курмашев стал советником акима Алматы "по креативной экономике"
12:06  "Я всегда в жизни поступал по совести...". Экс-премьер Киргизии Бабанов пишет жалостливые письма из СИЗО
11:54  Чехия признала дем-белочку Тихановскую "президентом Беларуси"
11:53  В Бухаре женщины избили группу археологов (видео)
11:51  Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа... Низшие и начальные?
11:11  Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане? - М.Крамаренко
11:07  Рецепт по борьбе с Лукашенко: Запад поздно опомнился, - М.Ростовский
10:55  Новое правительство в Израиле и кризис демократии, - Авигдор Эскин
10:48  Стало ясно, почему Зеленский хочет в НАТО: своя армия небоеспособна, - С.Вальченко
10:36  Кидалово Обуза. Турецкие буржуи подали в арбитраж иск против Узбекистана
10:15  Недоумство ректора ВШЭ. Убожество рос-элитки - главный тормоз развития страны, - "МК"
10:01  Афера "Безопасный город". Экс-кыр-вице-премьер Дыйканбаев рассказал как его коррумпировал Китай
09:24  Непотопляемое Божко. Легендарный КазГэбист - фигурант массы скандалов вновь трудоустроен на вкусную должность
09:08  Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека Дюшекеев задержан по делу Elite House
08:32  Путин наградил Мамина (премьер Казахстана) орденом "Дружбы"
08:18  Израильская кибервойна. Секреты спецслужб
07:53  Индия изгоняет вирус. Есть коренной перелом, - "Къ"
00:59  Адвокат Гульнары Каримовой обратился в ООН с просьбой признать незаконным ее содержание в тюрьме
00:53  600 километров сложной геополитики. ЖД ЦентрАзия - южные моря - реализация химеры, - П.Севостьянов
00:49  "Эти люди чужды и опасны". Как мигранты изменили Германию и немцев
00:05  Россия готовится к ужесточению санкций по иранскому образцу, - "НГ
00:01  Хаменеи меняет избирательную кампанию в Иране, - С.Тарасов
Понедельник, 07.06.2021
20:08  Казахстан временно запретил ввоз томатов и перца из Туркменистана. Из-за морщинистости...
20:03  Киевский универ лишил БелБатьку Лукашенко степени Почетного доктора своих хохло-наук
19:58  Денис Шипп - новый председатель Высшего судебного совета Казахстана
19:55  Сирийский Идлиб почувствовал себя отуреченным, - М.Беленькая
19:48  Казахстанский экс-премьер Тасмагамбетов вошел в Совет директоров российского КАМАЗа
14:50  Двигатель заглох: почему мировая нефтедобыча не будет расти
12:20  Мирзиеев вспомнил молодость в роли комбайнера. Видео
12:19  Вирус помог правительствам приземлить человечество, - Т.Бордачев
12:18  Советский Ташкент: как я получил квартиру
12:16  Леон Панетта, ЦРУ: Мы скупаем иноСМИ, чтобы влиять на выборы
12:15  Избрание Асада выглядит более честно, чем победа Байдена, - Д.Митина
12:14  Почему США решили, что "корона" из Китая
12:12  Пыльный поход. По кыргызской Кара-Кульдже угрюмо маршируют протестующие жээнбековцы
12:10  Каждый день так. КырПрез Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
11:37  Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник
09:48  РосДумДеп Гудков бежал в/на Украину. Упустили...
09:47  Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
09:29  В казахском Таразе прошла научно-практическая конференция, посвященная 1270-летию Атлахской (арабо-китайской) битвы
09:28  Данияр Ашимбаев: Токаев не назначает тех, кто был бы "в контрах" с Назарбаевым
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бишкек не готов принять своих нелегалов из России, - В.Панфилова
20:04 08.06.2021

Возвращение мигрантов может взорвать республику

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
8.06.2021

Многим киргизам, работающим в РФ, предложат уехать домой.
В России 15 июня заканчивается "коронавирусный" мораторий для трудовых мигрантов, который был введен в феврале 2020 года. Иностранным гражданам необходимо либо привести документы в соответствие с требованиями, либо покинуть российскую территорию. Над 100 тыс. киргизских нелегалов нависла угроза депортации из РФ. Эксперты говорят, что их возвращение плюс нестабильность на киргизско-таджикской границе взорвет ситуацию в республике. На возможную дестабилизацию отреагировал Афганистан.

Власти Киргизии ожидают указ президента РФ о статусе трудовых мигрантов. Законопроект разрабатывает МВД России. Однако что в нем будет, пока никто не знает. Ожидается, что он позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Но после 15 июня многим придется покинуть территорию РФ. "Если власти Узбекистана спешно вывозят своих граждан всеми доступными видами транспорта, то в Киргизии пока ничего не предпринимается", – сказал "НГ" киргизский эксперт, главный редактор портала kginfo.ru Асилбек Эгембердиев. По его словам, количество киргизских граждан в РФ до пандемии выросло до рекордного количества. Причина – социально-экономическая нестабильность и тотальная безработица в Киргизии. Теперь они вынуждены возвращаться на родину, где их никто не ждет. Хотя, напомнил эксперт, пришедший к власти Садыр Жапаров обещал вернуть домой всех соотечественников, находящихся в трудовой миграции. "Правительство Киргизии пока ничего не может предложить своим гражданам. Более того, последние политические события и нестабильность в республике разрушают последние надежды найти работу дома", – отметил Эгембердиев.

Политолог Марс Сариев также считает, что киргизская власть не готова принять своих граждан из России. "В Центральной Азии расценивают депортацию нелегалов как недружественный шаг со стороны России. С одной стороны, Россию можно понять, поскольку мигранты-нелегалы могут стать той "пятой колонной", которая взорвет Россию изнутри. Но их депортация – это давление на страны региона, особенно на Киргизию", – сказал "НГ" Марс Сариев. По его словам, те, кто вернулся домой из-за пандемии в прошлом году, так и не смогли найти работу в республике. "Депортация 100 тыс. граждан – это однозначная дестабилизация страны. Киргизия не сможет переварить такую активную часть населения. Это усложняет и без того непростую ситуацию в стране", – уточнил Марс Сариев.

В Киргизии уже звучат высказывания, что Россия – ненадежный союзник. Особенно после конфликта на киргизско-таджикской границе. "Россия в киргизско-таджикском конфликте осталась в стороне, не предприняв никаких действий. Хотя обе страны – члены ОДКБ. Ситуация в регионе развивается так же, как на Южном Кавказе", – считает Сариев. Россия, по мнению Сариева, неконструктивно подходит к этому конфликту, позволяя президенту Таджикистана Эмомали Рахмону решать внутренние проблемы, создавая образ внешнего врага.

117-5-4480.jpg
Садыру Жапарову предстоит обустроить
вернувшихся домой гастарбайтеров.
Фото с сайта www.president.kgТаджикистан сегодня оказался в блокаде. Авиарейсов с городами РФ было очень мало, а цены на авиабилеты были заоблачными. Таджикские граждане предпочитали летать транзитом через Бишкек, это был наиболее дешевый способ попасть в РФ. Кроме этого, через Киргизию шли поставки таджикской плодоовощной продукции на рынки Евразийского экономического союза. Теперь все закрыто. "В таких условиях таджикская сторона начала пробивать коридор в сторону Китая", – убежден эксперт. Наиболее удобный маршрут проходит через Алайскую долину. Этим объясняется возникшая напряженность на границе в Чон-Алайском районе 4 июня. "Таджикская сторона, судя по всему, хочет на неописанных участках застолбить за собой именно эту территорию, чтобы проложить круглогодичный коридор в Китай. Там нет высоких перевалов, не надо строить туннели, можно провести маршрут из Душанбе с выходом на Кашгар", – полагает Сариев. В этом случае огромный персоязычный пояс от Афганистана и Ирана сможет соединиться с Китаем через Таджикистан, минуя Казахстан, Узбекистан, то есть тюркоязычные государства, считает Сариев. По его мнению, с учетом вывода американских войск из Афганистана, "здесь замешана большая политика". США ищут возможность закрепиться в Центральной Азии. А для этого нужна заваруха в регионе.
Планы США не совпадают с планами движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое призвало Киргизию и Таджикистан к миру. Эксперты считают, что "Талибану" невыгодна дестабилизация в Центральной Азии. "Исламский эмират (так себя называют талибы. – "НГ") призывает две мусульманские братские страны решать свои проблемы путем диалога и поиска логического решения, который пойдет на благо обеих республик", – написал в Twitter пресс-секретарь "Талибана" Забехулла Муджохид.

"Этот призыв можно рассматривать как предупреждение, что если Бишкек и Душанбе не найдут общий язык, то будет дестабилизация, в которой заинтересованы глобальные игроки. Они понимают, что главные акторы сидят не в Таджикистане, мы всего лишь игровые фигуры, глобальные акторы – США и Россия. Тогда вмешаются талибы – так можно понимать это заявление", – считает Сариев. По мнению политолога, если произойдет дестабилизация в Центральной Азии, то ни ОДКБ, ни Россия не справятся. Тогда американцы развернут свои базы в регионе.

"Талибы позиционируют себя главной политической силой в Афганистане и уверены в том, что уже совсем скоро возьмут власть в этой стране. Они уже заявили, что берут ответственность за реализацию всех промышленных и инфраструктурных проектов в регионе Большая Центральная Азия, – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. Эксперт считает, что талибам не нужны американские военные базы в странах Центральной Азии. Эта позиция совпадает с позицией ОДКБ.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623171840
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства
- Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова
- Почему Токаев не убирает "пересидевших" на местах акимов – Д.Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
- В политической истории набирает силу "джучизм"
- Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане?
- АЗРК выявил сговор на государственных закупках услуг по строительству автомобильных дорог
- Протесты против платных дорог: кто виноват и что делать? - политологи
- Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  