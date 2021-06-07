 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Длинная рука китайского правосудия дотянется до США, - В.Скосырев
20:34 08.06.2021

Парламент КНР принимает закон против иностранных санкций
Владимир Скосырев
8 июня 21

В парламенте КНР поставят на голосование законопроект, направленный на защиту китайских фирм от дискриминации на Западе.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), как ожидается, в ответ на вмешательство Запада во внутренние дела Китая одобрит в четверг закон о контрмерах. Он создаст юридическую базу для того, чтобы правительство КНР могло противодействовать давлению со стороны США и их союзников. В частности, предусматривается, что китайские компании, пострадавшие от притеснений за границей, будут добиваться компенсации в судах КНР. СМИ в Пекине подчеркивают, что китайские законодатели позаимствовали опыт борьбы с "недружественными действиями" Запада, накопленный Госдумой России.
Китайские государственные медиа объясняют, что закон усилит легальный инструментарий страны для защиты ее граждан и организаций от дискриминации, которой их подвергает под водительством США Запад. Ведь он в силу политических и идеологических предпочтений распространяет слухи о нарушении прав человека в Синьцзяне, Гонконге, Тибете, имея целью сдержать развитие Китая. Ссылаясь на свои законы, эти страны наложили санкции на официальных лиц Китая, а также на технологические компании, такие как Huawei и ZTE.

Как указывает газета Global Times, издаваемая КПК, у Евросоюза есть правила, позволяющие защищать их граждан и фирмы от юридического преследования, которое ведут страны, не состоящие в блоке. У США есть еще больше легальной амуниции для преследования за пределами США тех, кого подозревают в нарушении американских законов. А у Китая подобного законодательства нет.

Поэтому, по словам представителя ВСНП, некоторые депутаты предложили разработать специальный закон о контрсанкциях. Ци Кай, доцент Китайского университета политологии и права, по этому вопросу высказывает такую мысль: "Мы должны у них научиться совершенствовать наши легальные инструменты. Неизвестно, будем мы применять эти инструменты или нет. Но в любом случае они будут иметь эффект сдерживания".

До сих пор Пекин ограничивался тем, что публиковал списки "ненадежных" лиц и организаций (то есть тех, что вредили стране). В них, в частности, фигурируют бывший госсекретарь США Майкл Помпео, а также 10 депутатов Европарламента и политиков, которые потребовали заморозить соглашение об инвестициях между Китаем и ЕС, чтобы наказать Пекин за репрессии в Синьцзяне.

И вот теперь подобные шаги Пекина будут закреплены законодательно. Как говорит Юн Хун, профессор Юго-западного университета Китая, они будут более прицельно бить по враждебным силам и создадут юридическую "огненную стену" обороны китайского бизнеса. В связи с этим китайские медиа подчеркивают, что в России тоже принят закон о противодействии недружественным акциям США и других иностранных государств.

В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Китаю нужно официально оформить санкции, которые он уже применяет. Кроме того, закон – это предупреждение США. Китай показывает, что готов к схватке. Раньше он определял себя не как сторону конфликта, а как государство, которое страдает от неумелости американских политиков, таких как экс-президент Дональд Трамп. Китай пытался с Америкой договориться. А теперь подход Пекина изменился. Он понял, что США "системно воюют" с Китаем, и Китай системно начинает отвечать и делает это так, чтобы китайские компании не боялись этой схватки. При этом Китай внимательно отслеживает российский опыт с контрсанкциями. Ведь Россия первой вступила на этот путь. Но она в отличие от Китая осознала, что санкции – это надолго, возможно на десятилетия. Значит, надо менять и характер экономики, и характер поддержки российских предприятий. У нас это делается медленно, потому что у России нет такой экономической подушки, как у Китая. Зато у России больше решимости".

Китай очень внимательно изучает, что все же Россия делает. Китай, не провозглашая этого, переходит на курс импортозамещения – например в области электронных продуктов. Китай переориентирует закупку продуктов питания из США на Юго-Восточную и Южную Азию, а также на Россию. Так что опыт России для КНР очень показателен. Ведь Россия – единственная развитая страна, которая применила комплекс контрмер по защите своей экономики, заключил Маслов.

Источник - ng.ru
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