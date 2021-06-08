Казахстан начал стройку собственного газоперерабатывающего завода на Кашагане

20:37 08.06.2021

Мамин дал старт строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган



8 июня 2021, 19:21



Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Атыраускую область проинспектировал ход реализации крупных инвестиционных проектов в отраслях нефтегазохимии и нефтегазового машиностроения.



Глава Правительства дал старт строительству газоперерабатывающего завода – установки комплексной подготовки газа – на месторождении Кашаган.



Мощность переработки предприятия составит до 1 млрд куб. м сырого сернистого газа в год, из которого будет производиться 815 млн куб. м товарного и 119 тыс. тонн сжиженного газа, 212 тыс. тонн серы и 35 тыс. тонн газоконденсата. Ввод в эксплуатацию запланирован в 4 квартале 2023 года.



Проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли страны, позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в сутки, расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны и повысить экологичность нефтегазового производства.



На период строительства здесь будет создано до 2500 временных, а в период эксплуатации – 600 постоянных рабочих мест.



Премьер-Министр проинспектировал ход строительства первого в Казахстане Интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Проект реализует ТОО "Казахстан Петрокемикал Индастриз (KPI)". Общий объем инвестиций составляет $2,6 млрд. Ввод в эксплуатацию запланирован на март 2022 года. На предприятии будет создано свыше 630 постоянных рабочих мест. К настоящему времени общий прогресс по графику проекта составляет 87,19%. В строительстве задействованы 39 субподрядных компаний, 36 из которых – казахстанские.



Глава Правительства посетил совместное казахстанско-французское предприятие "Эр Ликид Карабатан Тех Газы", которое в апреле т.г. завершило строительство установки по производству азота и сжатого сухого воздуха для обеспечения работы Интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена. Мощность завода составит 8 тыс нм3/ч азота и 8,1 тыс. нм3/ч сжатого сухого воздуха.



А.Мамин ознакомился с работой введенного в эксплуатацию в августе 2020 года цеха грейтинга и горячего цинкования ТОО "Атыраунефтемаш" мощностью 36 тыс. кв.м грейтинга и 60 тыс. тонн цинкования в год.



В ходе посещения ТОО "Каспий нефть" Премьер-Министру были представлены результаты проведенной в 2019-2021 годах цифровизации месторождения "Айранколь" в Жылыойском районе Атырауской области – добыча нефти увеличилась на 10%, затраты снизились на 30%, на 80% усовершенствована операционная деятельность, сокращены объемы нефтешлама, введен удаленный контроль и управление месторождением в период пандемии.



В ходе поездки Глава Правительства ознакомился с деятельностью рыбоводного хозяйства "Kaspi Bekiresi Limited", выращивающего осетровые виды рыбы. В краткосрочный период объем производства предприятия планируется довести до 30 тонн мяса рыбы и 3 тонн икры в год.



Премьер-Министру также доложили о развитии инфраструктуры жизнеобеспечения города Атырау.



В рабочей поездке приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, министры энергетики Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев, председатель правления АО "НУХ Байтерек" Айдар Арифханов, председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Абай Саркулов и др.