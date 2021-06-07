 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший замакима Караганды Шалабеков получил полтора года тюрьмы за хищение бюджетных средств
20:48 08.06.2021

В Казыбекбийском уголовном суде Караганды 8 июня вынесли приговор бывшему заместителю акима города Жаксылыку Шалабекову, сообщает zakon.kz.

Чиновника обвинили в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы-Жер" на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды, группой лиц по предварительному сговору.

Признать Шалабекова Жаксылыка Рамазановича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Назначить ему наказание в виде полтора года лишения свободы с пожизненным запретом работы на госслужбе, – огласил приговор судья Саян Аккожин.

Директора ТОО "КазМегаСтрой" Ермека Касенова, которому предъявлялось обвинение по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, сообщает Курсив.

Суд переквалифицировал действия подсудимых, поскольку факт хищения бюджетных средств не был подтвержден в ходе судебного заседания. Вместе с тем было установлено, что Шалабеков, будучи руководителем отдела строительства Караганды, использовал свое служебное положение. Он подписал дополнительное соглашение, по которому строительной компании выдали аванс в размере 120 млн тенге. Касенов, не являясь руководителем фирмы-застройщика, путем мошенничества похитил сумму более 50 млн тенге.

Как полагали прокуроры, в сентябре 2017 года Ермек Касенов, компания которого строила жилье для очередников, предложил Жаксылыку Шалабекову схему хищения бюджетных средств. Она заключалась в незаконном перечислении авансов по договорам о госзакупках. Шалабеков, будучи на тот момент руководителем отдела строительства, согласился.
Далее Касенов передал 10 млн тенге Дамиру Дощанову для приобретения ТОО DCT Kazakhstan. Зарегистрировав право собственности на предприятие, Дощанов вверил его ведение от своего имени Касенову.

В июне 2018 года отдел строительства Караганды заключил договоры с ТОО DCT Kazakhstan на строительство крупнопанельных домов №5 и 6 первой очереди юго-западного жилого района. В августе государственный орган составил дополнительные соглашения к указанным договорам. На их основании он перевел ТОО DCT Kazakhstan в качестве аванса 120 млн тенге, в то время условия договоров подобных выплат не подразумевали.

В суде Жаксылык Шалабеков и Ермек Касенов не признали вину. Их адвокаты заявили, что предоставление аванса подрядчику не противоречит закону о госзакупках.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.
Жаксылык Шалабеков возглавлял отдел строительства Караганды с 2011 по 2019 год. После этого его перевели на должность заместителя акима города. В этом качестве он курировал вопросы землепользования, градостроительства, архитектуры, возведения жилья и новых социальных объектов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623174480
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