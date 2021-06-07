 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакистан отказался предоставить США свои военные базы. Под вывод техники и войск из Афгана
21:10 08.06.2021

Пакистан отказался предоставить свои военные базы США, которые выводят войска из Афганистана, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поиск баз может быть их желанием. О том, чтобы дать им основания, не может быть и речи, мы должны видеть наш интерес", - сказал Куреши.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала, что администрация Соединенных Штатов ведет переговоры с правительством Пакистана о передаче военной базы. В материале говорилось, что база нужна Вашингтону для сбора разведданных и нанесения контртеррористических ударов в Афганистане после того, как из страны уйдут американские войска.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы Штатов и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

1 июня американское центральное командование сообщило, что США вывели треть своих войск из Афганистана. Уточняется, что из республики вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. При этом 13 тысяч единиц оборудования передано агентству материально-технического обеспечения Минобороны для утилизации.

Источник - лента
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