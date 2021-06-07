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|Президенту Франции Макрону публично дали по уху (видео)
00:24 09.06.2021
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины. Это произошло, когда глава государства посетил департамент Дром. Это показали на телеканале BFMTV.
На видео видно, как Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними и пожать руки. Но первое же рукопожатие обернулось пощечиной. Неизвестный одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.
По последним данным, в результате инцидента задержали двух человек.