Почему Токаев не убирает "пересидевших" на местах акимов – Д.Ашимбаев

00:29 09.06.2021 Казахстанская система власти сложилась в механизм, ориентированный на процесс, а не результат. Токаевской команде нужно "быстро бежать", чтобы хотя бы оставаться на уровне прежних достижений



Вячеслав Щекунских, 7 июня 21



Казахстанская система власти сложилась в механизм, ориентированный на процесс, а не результат. Токаевской команде нужно "быстро бежать", чтобы хотя бы оставаться на уровне прежних достижений, делает вывод политолог Данияр Ашимбаев.

– Касым-Жомарт Токаев остается дипломатом, каким его видели в его прошлых ипостасях, даже став президентом страны. Насколько оправдывает себя этот подход?

– Мы видели, что Токаев стал проводить совещания по Алматы, по Атырау, по энергетике, по борьбе с коррупцией. То есть, президент озвучивает определенные параметры, которые он хотел бы постепенно внедрять в доставшуюся ему в управление модель. Понятно, что он движется в русле эволюционного, а не революционного обустройства системы, и в кадровой политике – то же самое. Он присматривается к определенным людям с целью возможности реализовать их потенциал.

Да, Токаева не устраивает современная ситуация с эффективностью, транспарентностью, экспертным обеспечением и, наконец с результатами государственного управления. В то же время он как реалист понимает, что кадры может менять сколько угодно, но аппарат постепенно сложился в систему, которая настроена на "саботаж". Из фигур, которые не смогли обеспечить управление за последние 15 лет, надо постараться сложить комбинацию не просто кадровую, но и функциональную, которая бы обеспечивала если не прорыв, то определенный прогресс для Казахстана. Эволюцию без революций, в том числе и в кадровых вопросах.

Есть люди, которые не устраивают Токаева лично – их аккуратно убирают с поля. Однако есть и те, кому не нашлось сразу адекватной замены. Например, акимы Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и Алматинской области Амандык Баталов. Данные регионы Казахстана –сложные, найти людей на такие посты очень не просто, поскольку любая информация о схемах, недвижимости или чем-то другом, касающемся чиновников, появляется в свободном доступе. Где-то эти скандалы учитываются в своеобразных досье, это влияет на перспективы таких людей. Пост акима в Казахстане – все же довольно публичный. Показательны недавние случаи с главами Павлодарской и Кызылординской областей, которые оказались в "закромах" финпола.

Если вернуться к вынужденно незаменимым, то, как видим, процесс тормозят определенные кадровые факторы. Допустим, все понимают, что замена акима Алматы уже назрела и перезрела. Но кому доверить город?

Насколько я знаю, есть два-три очень хороших кандидата на эту роль, которые могли бы возглавить город, но проблема в том, что они сами находятся на таких позициях, где им тоже будет нужна адекватная замена. А заменить сходу некем. Так, президент, не имея резерва на большую и качественную многоходовку, вынужден выбирать людей из действующих чиновников, которые не всегда подходят на выбранное место. Как только операция будет окончательно продумана – она будет запущена.

– То есть, случаи в Павлодарской и Кызылординской областях – это кадровая ошибка?

– С формальной точки зрения – нет. Раз людей назначили, то сочли, что их опыт позволит хорошо управлять регионом, но не учли того, что по ходу проснулись нездоровые аппетиты.

– Может быть, дело в том, что в регионах сама среда коррупциогенная?

– У нас она везде коррупциогенная. Главная проблема кадровой политики в стране – или вор, или неэффективный менеджер.

Самое смешное: показатели коррупции в Казахстане уменьшаются, а количество арестованных коррупционеров как на дрожжах растет – в лице министров, акимов, замминистров, руководителей департаментов. То есть, финпол (точнее антикоррупционное ведомство) работает в четыре смены. Внедряется масса практик и инструментов, а продвинутые чиновники все равно попадаются на "тупых" схемах. А сложные – как не могли доказать, так и не могут.

– Можно ли проследить линию или систему кадровых действий по тем событиям, которые проходят в Генпрокуратуре, Агентстве по противодействию коррупции, в регионах?

– Президент идет по пути создания новых специализированных структур. Возникновение некоторых было запланировано в виде законопроектов еще при Назарбаеве. Так, уже созданы агентства по стратегическому планированию и реформам, по финансовому мониторингу, финнадзору, антимонопольное, воссоздано МЧС.

Можно было бы, конечно, создать что-то не при президенте, а при правительстве, но, в связи с прошлыми конституционными реформами, у нас исключено создание агентств при правительстве. То есть, новые агентства можно выстроить только при главе государства.

С другой стороны, нужно понимать, что в ходе предыдущих реформ произошла чрезмерная централизация министерств и ведомств, в которых многие важные вопросы просто "утонули".

– Токаев не сменил премьера, несмотря на прогнозы…

– Аскар Мамин формально был назначен за месяц до смены президента и в течение долгого времени оставался одной из немногих фигур, которые не были переназначены Токаевым. Переназначение произошло только в январе 2021 года после парламентских выборов.

Мамин взял на себя все экономические и оперативные проблемы, и президента это вполне устраивает. Премьер-министр сегодня не боится ответственности и не нуждается в постоянном "присмотре". Спокойно реагирует на критику со стороны главы государства и оперативно направляет работу министров на ее решение. При этом многие считают, что Аскар Узакпаевич – больше человек Назарбаева, чем Токаева. Последнее позволяет президенту неформально дистанцироваться от экономической проблематики. Подобный подход имеет следующую подоплеку: как только в стране будет смена премьера, то за него политическая ответственность теперь ляжет прежде всего на президента. Так что такая ситуация может быть определенной гарантией стабильности правительства.

Мамин в свое время считался человеком Адильбека Джаксыбекова, работая его заместителем в акимате тогда Астаны и в Министерстве индустрии и торговли. К его выдвижению в свое время приложил руку его одноклассник Карим Масимов, чьим замом он был в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Однако нынешний глава кабмина уже давно перерос уровень "чьего-то" человека и является самостоятельной фигурой. У него есть свои кадры. Так, в составе правительства есть личные выдвиженцы Мамина. Например, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, который курирует вопросы строительства, и др.

Премьер-министр Казахстана, хотя и не дипломат по образованию, смог выстроить очень корректные отношения с обоими президентами, да, и в отличие от предшественника смог добиться от правительства командной работы.

– Есть ли ощущение, что Токаев может пойти по технократическому пути развития государства, взяв на вооружение успехи Ли Куан Ю или других "тигров"?

– Я думаю, что для реализации технократического подхода нужна определенная концентрация технократов, причем ответственных, здравомыслящих и – в идеале – порядочных. В Казахстане же абсолютное большинство чиновничества встроено в существующую систему, суть которой – незаинтересованность в контроле и повышении качества.

Мы неоднократно говорили, что в стране проблемы с планированием, контролем, адекватной статистикой, экспертным и общественным сопровождением, нестабильностью кадрового состава и институтов. Какая бы система ни реформировалась – она проходит через все эти стадии: неправильно спланировали, плохо исполнили, неправильно организовали аппарат, трижды заменили исполнителей, никому неинтересен результат. В таких условиях любая реформа обречена на медленное умирание.

Поэтому здесь вопрос не в кадрах, а в системе. А она состоит как раз их кадров.

Возьмем реформу по противодействию коррупционерам: а как доказать, что именно эти – коррупционеры, если нет полного доверия ни к правоохранительным органам, ни к судебной системе? Можно принять план по борьбе с коррупцией: столько-то человек – расстрелять. В таком случае под раздачу попадут фигуры, меньше всего того заслуживающие.

– Соответственно, силовой метод тоже мы себе не можем позволить?

– Он нежелателен. При росте влияния каждой из силовых структур, они постепенно становятся определенным противовесом друг другу. Так, для обеспечения противодействию преступлений нужны компетенции не одного, а двух органов для обеспечения конкуренции. Потому что очень легко возникает ситуация, при которой один орган, занимаясь одним видом преступлений, начинает сращиваться с его организаторами.

– До того момента, когда все три сторон не договорятся…

– А это экономически не выгодно. Двум генералам за "крышу" – платить накладно. Когда две структуры следят друг за другом, в этом есть определенная гарантия результата.

– То есть, это просто удержание позиций?

– Это как у Кэрролла: чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. Даже для того, чтобы удержать позиции, надо прикладывать большие усилия. У нас с этим всегда возникают проблемы.

В общем, для решения системных вопросов больше всего подходит концепция "малых шагов". Удалось – хорошо, не удалось – можно подойти к проблеме с другой стороны, на прорывные проекты уже никого не тянет. Так что правление Токаева, судя по всему, будет предельно консервативным. Суть в том, чтобы постараться улучшить то, что есть, не создавая новых проблемных зон. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623187740

Новости Казахстана

- Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и социального предпринимательства

- Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова

- Почему Токаев не убирает "пересидевших" на местах акимов – Д.Ашимбаев

- Кадровые перестановки

- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%

- В политической истории набирает силу "джучизм"

- Война с историей станет основой для "единства народа" в Казахстане?

- АЗРК выявил сговор на государственных закупках услуг по строительству автомобильных дорог

- Протесты против платных дорог: кто виноват и что делать? - политологи

- Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца

