Рождение и смерть "КазАгро", - А.Бектенова

00:31 09.06.2021 Алма Бектенова, 4 июня 21



Холдинг "КазАгро" должен был завалить страну дешевой и качественной сельхозпродукцией, но вместо этого он много лет транжирил бюджетные средства и плодил коррупцию. Сегодня появилась надежда, что остатки холдинга, переданные в "Байтерек", обретут вторую жизнь.



Одни и те же лица

Холдинг "КазАгро" был создан в 2006 году в качестве института поддержки агропромышленного комплекса. В марте 2021 года оптимизированный "КазАгро" присоединили к Национальному управляющему холдингу "Байтерек". Между этими датами долгая история, наполненная скандалами, проваленными проектами и невыполненными обещаниями.

Как поговаривают за кулисами отечественной политики, решающую роль в назначении руководства "КазАгро" сыграл "тяжеловес" Умирзак Шукеев. Люди, работавшие под его началом, превратили холдинг в нечто, с трудом поддавшееся реанимации. Речь идет об Асылжане Мамытбекове и Берике Бейсенгалиеве, хотя, конечно, руку к развалу "КазАгро" приложили и другие чиновники.

Асылжан Мамытбеков занимал пост председателя правления АО НУХ "КазАгро" в 2008-2011 годах. В апреле 2011 он получил кресло министра сельского хозяйства, и подал в отставку 6 мая 2016 года в результате земельных митингов. Тогда президент Назарбаев заявил о неполном служебном соответствии Мамытбекова. Два года экс-министр провел в должности независимого директора "Банк Астана", а в январе 2018 года стал председателем Мясного союза Казахстана. В мае того же года он вновь вернулся в Минсельхоз – на должность ответственного секретаря при министре Умирзаке Шукееве. Карьеры Шукеева и Мамытбекова были тесно связаны многие годы, что неопровержимо доказывают их биографии.

То же самое можно сказать о Берике Бейсенгалиеве. С 2009 по 2011 года он занимал должность заместителя председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". С 2011 года по 2012 год возглавлял холдинг. Следующие шесть лет трудился на руководящих должностях Фонда АО "Самрук-Казына" (в бытность Шукеева главой фонда). С 2018 года по 2019 год Бейсенгалиев был вице-министром сельского хозяйства. Также он входил в совет директоров АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", был председателем советов директоров АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация".



Бездонная бочка

Проблемы "КазАгро" местами просто не поддаются описанию. В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев возмутился финансовыми показателями холдинга и поручил оперативно его реформировать. Надо сказать, что и президент Назарбаев возмущался действиями того же Мамытбекова, высказывая в его адрес крайне жесткие замечания.

По официальным данным, в 2008 году холдинг получил 120 млрд тенге, выделенные из Нацфонда на поддержание аграрного сектора в период кризиса. Отметим, что это годы руководства Асылжана Мамытбекова. А в 2010 году Счетный комитет выпустил первый критический отчет, заявив о том, что "дочки" холдинга получают государственные ресурсы с отрицательной отдачей.

"Не осуществляется качественная экспертиза кредитуемых проектов. Нарушаются сроки их реализации в связи с отсутствием надлежащего мониторинга и контроля. По состоянию на 1 января 2010 года из 82 проектов, запланированных на 2009-2010 годы, фактически реализация начата только 20. Установлены факты предоставления кредитов аффилированным лицам. Средства облигационного займа, заимствованные у Национального фонда, конечным заемщикам – субъектам АПК выдавались по ставке 12% годовых. Между тем на уровне нацхолдинга "КазАгро" ставка вознаграждения устанавливалась в размере 1,02%", - сказано в отчете комитета.

Не трудно догадаться, как работала эта схема. Дешевые кредиты были предназначены для сельхозпроизводителей, но холдинг зарабатывал на них, используя "дочек" и бюджетные деньги. В 2015 году президент Назарбаев заявил, что холдинг "КазАгро" превратился в неэффективного посредника между бюджетом и банками. "Все это сопровождается раздутыми штатами и потреблением огромных бюджетных ресурсов и в то же время приводит к вытеснению частных инвестиций и инициативы", - сказал Елбасы.

Кроме того, холдинг погряз в долгах. В 2009 году убыток составил 12 млрд. 31 млн. тенге, в 2015 году – 99 млрд. 324 млн. тенге, в 2017 году – 126 млрд. тенге, в 2018 году – 119 млрд. Общий минус превысил 320 млрд. тенге. Также холдинг размещал средства в откровенно ненадежных банках, где только в 2017 году потерял 113,7 млрд. тенге.

В целом к 2019 году, по данным Счетного комитета, в холдинг было перечислено более 1,6 трлн тенге в основном бюджетных средств. При этом на тот момент у "КазАгро" имелось 83 проблемных проекта на 50 млрд. тенге. Однако же руководство выписывало себе премии на миллиарды тенге.

Как сообщили в комитете, аудиторская проверка выявила в НУХ "КазАгро" финансовые нарушения на общую сумму 47,1 млн. тенге, неэффективное использование финансовых средств и активов квазигосударственного сектора на сумму 392,5 млрд. тенге. В результате экономические потери составили 206,6 млрд. тенге, чистые потери – 107 млрд. тенге, упущенная выгода – 2,5 млрд. тенге.

Неудивительно, что президент Токаев поручил немедля реформировать холдинг. "Прежде всего, следует принять кардинальные меры в отношении "КазАгро". Это уже притча во языцех, показатель абсолютно неумелого руководства подобного вида структурой. Накопленный убыток компании по итогам 2018 года составил более 120 млрд. тенге. А из 672 профинансированных проектов 270 (или 40%) являются простаивающими. Вопросы здесь излишни, комментарии неуместны. Компания должна быть решительно и оперативно реформирована", - заявил президент.



Как разваливали сельское хозяйство

Добавим, что Асылжан Мамытбеков заложил под "КазАгро" настоящую валютную бомбу, по меткому выражению аналитиков. В частности, для финансирования программы "Финансового оздоровления" холдинг в 2013-2014 годы выпустил еврооблигации в размере 1 млрд. долларов и 600 млн. евро. Займы в валюте после девальвации тенге обернулись 400 млрд. тенге убытков.

Отметим, что сильнее всего холдинг "возлюбили" крестьяне, у которых очередная "дочка", именуемая "Продкорпорация", спекулятивным способом скупала зерно осенью за бесценок, а весной перепродавала его по выросшей цене. Кроме того, согласно опубликованным данным, например, в 2015 году через структуры "КазАгро" было выдано 203 млрд. тенге для 15 тыс. заемщиков, но 50% прямого финансирования пришлось на 1% заемщиков. То есть все сельхозпроизводители равны перед холдингом, финансируемым из бюджета, но некоторые равнее.

Также эксперты считают, что руководство Асылжана Мамытбекова загнало мукомольную промышленность Казахстана в тупик, из которого будет непросто выбраться. Эти действия относятся, скорее, к Министерству сельского хозяйства, однако некоторые топ-менеджеры настолько внедрились в сельхозструктуры, что сферы разделить трудно.

Сегодня невозможно поверить, что в 2007 году наша страна вышла на первое место в мире по экспорту муки с объемом 1 млн. 454 тыс. тонн, обогнав Турцию и Евросоюз. Объемы продолжали расти, достигнув пика в 2010 году – 2 млн. 296,7 тыс. тонн. Но с 2011 года кое-кто в руководстве МСХ принялся лоббировать интересы зерновых олигархов. Используя различные схемы субсидирования, чиновники отправляли за границу зерно, а не готовую продукцию, что противоречило экспортной политике Казахстана. В итоге в настоящий момент отечественная мука уже не справляется с возросшей конкуренцией.

Практически аналогичный провал ждал мясную отрасль, где на завоз импортного скота были потрачены миллиарды, не вернувшиеся в казну. В бытность Асылжана Мамытбекова министром сельского хозяйства президент Назарбаев охарактеризовал его деятельность уничтожающим образом.

"Ты, Мамытбеков, в "КазАгро" все завалил. Хочешь и в Минсельхозе завалить? Во всем мире сельское хозяйство не существует без отрыва от переработки. Кроме того, Минсельхозу поручалось принять меры по переводу ветеринарии на международные стандарты. Без этого экспорта мяса качественно не может быть. На начало 2012 года из запланированных в прошлом году 126 ветеринарных лабораторий построено всего 27. Гора родила мышь в результате твоей работы", - сказал президент.



Коррупционные реки

Молочных рек и мясных берегов никто не дождался, зато в МСХ собрали рекордный урожай коррупции. Не отстал и "КазАгро", коррупционные скандалы там следовали один за другим, но самым заметным стало дело 2018 года.

Ряд должностных лиц АО "КазАгроПродукт" и ТОО "Астана Боттлерс" были осуждены за хищение и растрату бюджетных средств. Согласно данным правоохранителей, созданное в 2014 году ТОО "Астана Боттлерс" должно было запустить производство ультрапастеризованного молока торговой марки "Жаным" на деньги госкомпании "КазАгроПродукт" (находящейся в составе нацхолдинга "КазАгро") в сумме 700 млн тенге.

Но должностные лица "Астана Боттлерс" - гендиректор М. Есеркепов и исполнительный директор Ш. Тешабаев, в сговоре с зампредседателя правления "КазАгроПродукт" Б. Кузембаевым "под видом строительства производственных помещений, закупа специализированного оборудования, сырья для производства молока, на основании договора о совместной деятельности похитили государственные деньги в сумме 700 млн. тенге, перечислив их на счета аффилированных компаний".

То есть финансируемый государством завод так и не произвел ни одного литра молока. "Похищенные деньги использовались на приобретение автомашин, туры для отдыха в Европе, а также на погашение долгов М. Есеркепова", - указывается в следственных данных. Приговором суда М. Есеркепов осужден на 8 лет, Ш. Тешабаев и Б. Кузембаев – на 7 лет лишения свободы.



Новый подход

В феврале 2019 года пост министра сельского хозяйства занял Сапархан Омаров, задавшийся целью очистить авгиевы конюшни "КазАгро".

Уже в сентябре новый министр заявил о том, что в рамках антикризисного плана холдинг сократит 1100 человек в центральном штате, что сэкономит 3,2 млрд тенге. "Ни для кого не секрет, что "КазАгро" имеет долг. И те деньги, которые направляются для поддержания сельского хозяйства, на закрытие долгов холдинга направляться не будут. Эти деньги уходят в дочерние предприятия. И оттуда через них кредитуются товаропроизводители", - отметил министр.

"По закрытию долгов "КазАгро" сегодня проводим реструктуризацию, реформирование системы. Если раньше в его составе было семь дочерних предприятий, то по итогам анализа три мы закрываем", - добавил он.

В сентябре 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить холдинги "Байтерек" и "КазАгро" с сокращением штата на 50%. "Работа по сокращению людей, занимающихся административной работой в квазигосударственном секторе, бесполезных трат, лишних долевых компаний должна быть продолжена", - сообщил президент.

"Байтерек" завершил слияние с "КазАгро" в марте 2021 года. В состав холдинга "Байтерек" вошли три дочерние организации "КазАгро" – Аграрная кредитная корпорация, "КазАгроФинанс" и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. "Хотим особо подчеркнуть, что процесс присоединения не окажет негативного влияния для фермеров. Государственная поддержка агропромышленному комплексу будет оказываться в полной мере", - заявили в "Байтереке".

На сегодня "Байтерек" уже ведет работу в рамках финансовой поддержки субъектов агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства. В частности, подготовлен пул потенциальных проектов в агропромышленном секторе, чья реализация повысит насыщение внутреннего рынка и снизит импортозависимость по критически важным товарным позициям. В организационной структуре холдинга без увеличения штатной численности создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.

Можно возразить, что холдинг "Байтерек" известен не меньшим количеством провалов и коррупции, чем уже несуществующий "КазАгро". Однако в руководстве "Байтерека" есть люди, способные действительно оказать поддержку сельскому хозяйству. В частности, среди грамотных управленцев называют первого заместителя председателя правления холдинга Каныша Избастина. Он занял свой пост лишь в марте этого года, имеет опыт управленческой работы в сфере сельского хозяйства, и в отличие от многих служащих квазигосударственного сектора не замешан в скандалах. Остается надеяться, что в реформированном виде структуры бывшего "КазАгро" наконец послужат казахстанским фермерам. Источник - turanpress.kz

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