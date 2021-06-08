Гастарбайтеров перестают пускать в Россию беспрепятственно, - "НГ"

07:15 09.06.2021 Конституционный суд вооружил власти прецедентом для ужесточения миграционной политики

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

8.06.21



Борьба с приезжими-нелегалами в предвыборный период объективно усиливается. Фото с сайта www.мвд.рф

Конституционный суд (КС) разрешил не пускать мигрантов в Россию из-за прежних правонарушений, за которые они ранее избежали ответственности и далее законно находились в стране. Правозащитники подтвердили, что, когда сейчас на сезонную работу начали возвращаться гастарбайтеры, уехавшие из РФ во время пандемии, некоторые уже столкнулись с запретами на въезд, хотя до отъезда они не числились нарушителями. Эти люди понадеялись на указ президента об автоматическом продлении всех статусов пребывания в РФ в связи с ковидом, но теперь выясняется, что повальные отказы приезжим происходят как раз за пренебрежение правилами регистрации. Похоже, власти начинают ужесточение миграционной политики, а КС предоставил под это подходящий правовой прецедент.

В КС обратился выходец из Узбекистана, который в 2017 году нарушил сроки пребывания в РФ – вместо трех месяцев находился здесь около года. Но санкций ему за это не последовало, так что в 2018-м он спокойно вернулся в Россию. На этот раз гастарбайтер соблюдал уже все миграционные предписания, например выехал через положенные три месяца, однако во время третьей поездки в РФ был объявлен нарушителем и получил запрет въезда на пять лет.



Нижестоящие суды решили, что МВД действовало в рамках полномочий, а отсутствие нарушений в дальнейший период пребывания иностранца в РФ "никак не влияет на правильность принятого решения". В своей жалобе в КС заявитель настаивал, что наказание во внесудебном порядке, к тому же без ограничения по срокам его применения, противоречит целому ряду положений Конституции и российских законов. Но КС отказался принимать жалобу именно как "не соответствующую требованиям законодательства". Более того, было указано, что решение МВД о запрете въезда может быть принято за прошедший период, в котором иностранец допустил нарушение срока пребывания. По мнению КС, нет проблем и с якобы неопределенностью термина "предыдущий период пребывания": дескать, законодательство исходит из необходимости учета всей информации, характеризующей иностранного гражданина, а в законе ведь указан пятилетний срок, вот в течение него власти и правомочны принимать решения о наказаниях приезжим.



Адвокат Алексей Гавришев увидел в этом решении странность: как соответствует закону возможность привлекать нарушителей режима пребывания в России к ответственности в течение пятилетнего срока, в то время как срок давности привлечения к административной ответственности составляет лишь год? При этом КС, не увидев никаких нарушений в данном деле, своим решением создал прецедент, который, по сути, обессмысливает оспаривание любых других дел о привлечении к ответственности за нарушение режима пребывания. Таким образом, это усугубляет положение мигрантов, закрепляет сложившиеся отрицательные тенденции правоприменительной практики. По словам Гавришева, таким образом, КС "ставит во главу угла не конституционность данной нормы, а безопасность государства от внешних угроз по такой логике: раз иностранец нарушает срок пребывания, он с такой же легкостью может нарушить и иные российские законы".



Как сообщили "НГ" правозащитники, еще в конце прошлой недели в аэропорту Шереметьево мигранты, разными рейсами прибывшие в РФ, столкнулись с недопуском. Осенью они самостоятельно покинули Россию – и перед вылетом специально проверили на сайте МВД списки "запретников", убедившись, что их там нет. Но теперь, уже через пару часов после схода с самолета, многим были выданы уведомления о запрете на въезд на несколько лет якобы за нарушение миграционного законодательства. Дальше аэропорта их, понятно, не пустили, отправив обратно на родину – в основном в Узбекистан, хотя некоторые по каким-то причинам прилетели в РФ через Киргизию. Сами приезжие настаивали, что не совершали никаких правонарушений – разве что не продляли регистрационный учет, но ведь в пандемию этого, по идее и указу президента, вроде бы и не требовалось. Правозащитники недоумевают: иностранцам, пусть даже находящимся в РФ на незаконных основаниях, по этому указу было позволено до 15 июня спокойно легализоваться, чтобы потом они смогли спокойно выехать и вернуться в Россию, но сейчас им вдруг "закрывается въезд на годы".



И юристы уже закидали "НГ" далеко не единичными примерами, когда приезжие приходят оформлять документы на различные статусы, а им отказывают именно из-за якобы нарушения режима пребывания в стране. Кстати, иностранцы рассказывают, что намеренно не продлевали ту же регистрацию, поскольку в миграционных органах их и не принимали. Более того, чиновники заверяли, что во время пандемии все делается автоматически. Однако на местах, похоже, указ все читали по-разному, и, судя по всему, победило толкование, что речь в нем идет лишь о тех, кто собирался в дальнейшем вообще покинуть РФ. Всем прочим нужно было ходить и отмечаться. Причем некоторым "жертвам указа" въезд в РФ закрывают сразу на 10, а иногда на 60 или 90 лет. То есть широко объявленная коронавирусная амнистия для мигрантов де-факто отменилась задним числом. И выходит, что иностранцы не зря опасаются слишком частого общения с властями. Кстати, на протяжении прошлого года МВД и суды продолжали выносить решения о нежелательности пребывания, настаивая, что законы всегда выше даже президентских указов.



Впрочем, как пояснил "НГ" доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда, запрет на въезд может варьироваться вплоть до пожизненного. При этом, по его словам, "срок запрета на въезд на территорию России не коррелирует с понятием срока давности по КоАП". И наложение подобного ограничения выносится в автоматизированном режиме, например на основании административных протоколов или информации правоохранительных органов и органов безопасности не только России, но и государств исхода. Эксперт напомнил: "Государство, реализующее суверенную миграционную политику, вправе стимулировать миграцию, которая востребована, или, наоборот, вводить различные запреты и ограничения к миграции нежелательной". В случае с решением КС, по его мнению, речь идет о механизме ограничения притока мигрантов, не только нарушающих российское законодательство или нежелательных криминальных элементов, но и бывших нелегалов, статус которых был выявлен только после их выезда из пределов РФ. Что же касается "пандемийной" миграционной амнистии, то ее объектом являются мигранты, находящиеся на территории России, пояснил Бурда. "Поощрение миграции неквалифицированной рабочей силы из СНГ – это фактор снижения производительности труда, технологического отставания и изменения национально-религиозной структуры отдельных регионов, что станет глубоким конфликтогенным фактором в ближайшем будущем", – уверен эксперт.



"У нас правая рука не знает, что делает левая. Регионы ищут рабочую силу в сферы строительства, сельского хозяйства, ЖКХ. А в системе легализации мигрантов по-прежнему властвуют препоны и коррупция", – заметил член президентского Совета по правам человека Александр Брод. По его словам, суды и силовые структуры не проявляют к мигрантам никакого снисхождения, более того, идут все новые и новые ужесточения. Последний пример – с 7 июня мигранты, желающие получить вид на жительство, должны знать основы конституционного строя, основные принципы трудового, гражданского и семейного права России. "Не чрезмерны ли это требования для иностранцев?", – возмутился правозащитник.



Лидер движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров полагает, что "власть, как всегда, принимает решения ради текущей политической конъюнктуры и чьей-то персональной выгоды". Темой ужесточения правил для мигрантов традиционно хотят снизить зашкаливающую социальную напряженность. В целом эти действия правильные, заметил он, но непроработанные детали играют на рост коррупции. Не менее важной причиной, возможно, является и готовящееся сейчас новое законодательство о миграции. "Очевидно, что МВД и другие структуры этот пласт социальных и экономических вопросов практически не контролируют. Поэтому перед принятием законов понадобилось просто зачистить всю поляну. Только вряд ли это в принципе возможно сделать лишь бюрократическими методами. Не говоря о том, что любая такая зачистка противоречит интересам многих олигархов, а значит, обречена на провал", – подчеркнул Федоров. По его мнению, если у власти действительно есть намерение реально контролировать миграционные потоки, то необходимо​ выявлять работодателей, использующих гастарбайтеров по серым и черным схемам, и посреднические фирмы. Не менее важный вопрос – это преследование мигрантских преступных группировок. Однако, констатировал Федоров, "без смены политического курса и приоритетов государственной политики это маловероятно". Источник - ng.ru

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