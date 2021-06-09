Кто в Казахстане хочет реабилитировать прислужников нацистов? - В.Прохватилов

07:21 09.06.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.06.2021



Об одной информационной атаке в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны советского народа



Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане поставила вопрос о реабилитации граждан Казахской ССР, воевавших на стороне Гитлера в рядах Туркестанского легиона. Об этом рассказал в интервью агентству "Казинформ" председатель подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Берик Абдыгалиулы.



По словам этого депутата, "Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР… Казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с самыми настоящими захватчиками, как в царский, так и в коммунистический периоды".



Захватчиками, как явствует из этой фразы, председатель подкомиссии по поэтапному рассекречиванию архивных фондов и депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы считает русских. Причем всех русских – как до, так и после революции 1917 года.



Напомним кое-что казахскому чиновнику. Туркестанский легион (Turkistanische Legion), сформированный гитлеровским командованием, был одним из восточных легионов вермахта. Создавался он из предателей – представителей тюркских народов (узбеки, туркмены, казахи, киргизы, каракалпаки, уйгуры, татары и др). Легионеры этого легиона под знаменами Третьего рейха сражались против Красной армии. В 1943 году часть подразделений Туркестанского легиона была включена в состав войск СС. В начале 1944 года был создан 1-й Восточно-мусульманский полк СС, на основе которого было образовано Восточно-тюркское соединение СС. В приказе командования 16-й моторизованной дивизии вермахта от 7 января 1943 года отмечались заслуги 450, 782 и 811-го "туркестанских" батальонов, завоевавших "почетное право носить немецкую форму".



Боевики туркестанского легиона в немецкой военной форме



Депутат мажилиса Казахстана Берик Абдыгалиулы смотрит на воинскую эпопею гитлеровских приспешников, которых он собирается реабилитировать, просто: "Они убивали красных", и этого достаточно, чтобы их оправдать.



Что ж, антисоветизм во всех постсоветских республиках – явление распространенное, но, надо сказать, с прямым оправданием нацизма это явление смыкается еще не всегда. А у Берика Абдыгалиулы все прямо "по-украински": предлагается полностью реабилитировать всех, кто активно боролся с советской властью, и узаконить репрессивные меры в отношении лиц, не согласных с этим: "И если завтра кто-то начнет писать, что "Мустафа Шокай (казахский националист, работавший на министерство оккупированных восточных территорий рейха и выступавший "за тесный контакт с ведомством Альфреда Розенберга") – "немецкий предатель", мы его за это привлечем к ответственности".



Комиссия, которой руководит Берик Абдыгалиулы, создала свои подразделения во всех областях Казахстана под руководством заместителей местных акимов. Сам он – фигура видная. Работал в администрации президента республики, возглавлял Научно-исследовательский центр "Сакральный Казахстан", был советником директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, директором "Фонда развития государственного языка".



Чем необходимо ответить на этот скандальный всплеск казахского национализма?



Во время Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии, 80-летие начала которой будет отмечаться через несколько дней, в ряды Красной армии было призвано полтора миллиона казахстанцев. В битве за Москву особенно отличились сформированная в Алма-Ате 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова и сформированная в Актюбинске 312-я стрелковая дивизия под командованием полковника А. Ф. Наумова.



Бауыржан Момышулы.



Бауыржан Момышулы. Фото: forum.guns.ru



Героическое сопротивление врагу под Москвой оказал 1073-й стрелковый полк под командованием народного героя Казахстана, Героя Советского Союза легендарного полковника-панфиловца Бауыржана Момышулы.



С 28 января 1945 года и до конца войны он командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в блокаде курляндского котла немцев. В феврале-марте 1945 года северо-западнее станции Приекуле (Латвия) его дивизия прорвала три полосы сильно укрепленной обороны противника. В результате наступления дивизии было освобождено 15 населенных пунктов, нанесен значительный урон врагу в живой силе и боевой технике.



Бауыржан Момышулы. Почтовая марка



Казахстанцы активно участвовали в партизанской войне, сражаясь на Смоленщине, на Украине, в Белоруссии, под Ленинградом. Около 300 казахстанцев приняли участие в движении сопротивления на территории Европы.



Алия Молдагулова



Алия Молдагулова



За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, боевыми орденами и медалями СССР были награждены сотни тысяч воинов из Казахстана, в том числе 96 638 казахов. 497 человек (в том числе 98 казахов) стали героями Советского Союза. Среди них девушки: пулеметчица М. Маметова, снайпер А. Молдагулова. Казахстанские летчики Т. Я. Бегельдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов, С. Д. Луганский дважды становились героями Советского Союза.



Талгат Бегельдинов



Талгат Бегельдинов



Когда при Хрущеве, в 1955 году, все лица, сотрудничавшие с Третьим рейхом и не вовлеченные в военные преступления, были по решению Президиума Верховного Совета СССР амнистированы, на карателей, осужденных за убийства и истязания советских граждан, амнистия не распространялась. Их-то и собирается реабилитировать депутат казахстанского мажилиса. Такая вот декоммунизация по-казахстански.



Однако чем бы ни завершилась многотрудная работа Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане, предатели из Туркестанского легиона в памяти народа останутся предателями. Что бы ни думал на этот счет господин Берик Абдыгалиулы.